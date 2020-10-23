Как сдать комнату по цене пентхауса. Рецепт успеха петербургского воротилы

Крупный домовладелец тонкостями договоров с клиентами зарабатывает в разы больше, чем на аренде недвижимости. Суды пачками выносят решения в его пользу, закрепляя статус мультимиллионера.

Фото: Александр Казаков/Коммерсантъ

Гости Петербурга, поселившиеся за разумную плату в меблированных комнатах на Комендантском проспекте, еще не подозревают, что через полгода-год с их счетов приставы будут списывать последние копейки, а суды — признавать недобросовестными нанимателями. Такую перспективу гарантируют им бумаги, под которыми стоит подпись обаятельного Владимира Евгеньевича Худалеева.

В январе 2019 года жительница Тольятти отозвалась в Петербурге на объявление об аренде комнаты на Комендантском. Месячная плата — 13 тысяч, обеспечительный платеж (залог) — столько же.

При подписании договора с владельцем Татьяна внесла целиком аренду и половину залога, пообещав внести вторую половину в следующем месяце. Что и сделала. Через три месяца Татьяна благополучно съехала и забыла о существовании наймодателя Владимира Худалеева. Летом 2020-го Приморский райсуд уведомил Татьяну о поступлении иска, из которого следовало, что она задолжала 550 тысяч рублей за аренду комнаты. Из текста иска Татьяна узнала, что наймодатель иначе трактовал систему расчетов. Внесенную целиком — 13 тысяч — сумму он счел залогом, а половинную — арендной платой. Условия договора предполагали, что за несвоевременную аренду полагаются штраф 500 тысяч рублей и автоматическое повышение месячной платы на 30 процентов. Эти санкционные тонкости были вшиты Владимиром Худалеевым в пункт договора, состоящий из 54 строк. Житель Нефтеюганска, прожив в начале 2016 года три месяца в комнате на Комендантском, через полгода стал ответчиком на 91 тысячу рублей. Владимир Худалеев подал иск, утверждая, что наниматель внес плату только за один месяц. О взыскании крупной суммы бывший жилец узнал много позже и почти через год попытался оспорить решение в Санкт-Петербургском горсуде, но безуспешно.

Жительница Челябинской области Ксения после побывки в Петербурге с проживанием на Комендантском вернулась домой и получила извещение, что местный мировой судья по заявлению наймодателя Владимира Худалеева издал судебный приказ о взыскании с нее 20 тысяч рублей. Ксения позвонила домовладельцу с вопросом — за что? — А вы показания счетчиков передавали в домоуправление? — спросил ее голос. — Вы не просили. Вы даже не сказали, где счетчики располагаются. — В детей можно сколько угодно играть, — огрызнулся голос. — Вы нарушили — будете платить неустойку. — Окей, если я не отправила показания счетчиков, неужели это 20 тысяч стоит? В собственности Худалеева, как сообщили «Фонтанке» знакомые с его жилплощадью наниматели, находятся три квартиры на Комендантском проспекте и Комендантской площади. Они разбиты на полтора десятка комнат каждая. Судя по занятости Владимира Евгеньевича риелторским делом, другого бизнеса у него нет. Несколько ранее оформленных на Худалеева фирм уже не ведут никакой деятельности, свидетельствуют данные СПАРК. Все его ИП тоже недействующие. Документы с арендаторами он заключает как физлицо.

Договоры за подписью Худалеева пестрят экзотичными требованиями. Уведомлять о досрочном выезде — только «Почтой России». Каждый день просрочки по аренде — тысяча рублей сверху. Вносить деньги — только с карты Сбербанка. Переданные иным способом деньги считаются «оплатой риелторских услуг агента по недвижимости», представляющего интересы Худалеева, в счет аренды не учитываются и влекут за собой неустойки, неустойки, неустойки…

За последние два года Худалеев отправил мировым судьям Петербурга 19 заявлений о вынесении судебных приказов в адрес своих якобы должников. Более 40 исков с упоминанием домовладельца рассматривались в районных судах. Так как большинство жильцов — приезжие, то предприниматель активен и по всей России. «Фонтанка» нашла судебные решения на сотни тысяч рублей в Кемерово, Белгороде, Челябинске, Самаре. Знакомые Худалеева говорят, что количество регионов гораздо больше. Основная претензия жильцов к Худалееву — трюк с внесенными при заключении договора деньгами. Наниматели уверены, что вносят арендную плату, но потом выясняется, что это взнос в счет будущих нарушений условий договора. «Фонтанка» получила аудиозапись разговора одной клиентки с домовладельцем.

— Вы подали на меня в суд за то, что я якобы не оплатила аренду за июнь — июль. Но я платила, — говорит девушка. — Вы оплатили неустойку. Осталось внести арендную плату, и все хорошо, — отвечает ей мужской голос. — Я же оплачивала аренду. — Нет, конечно, — возражает голос. — С чего вы взяли, что оплатили? Перечисленные в первый день 15 тысяч пошли в счет погашения неустойки. — Какой неустойки, если это было в первый день заключения договора? — удивилась девушка. — Вы внесли деньги. А в счет чего — не вписали. Там не написано, что за арендную плату. Просто написано, что какие-то деньги вносятся. — Я заплатила, просроченности не было. — Это вам кажется, но это не значит, что так было. Житель Петербурга Павел прожил два месяца в квартире-студии Худалеева в начале 2019 года. Платил по 22 тысячи рублей. В день отъезда домовладелец не приехал на прием жилья, а посоветовал отправить ключи по почте. Неподписанный акт дал основание основание считать, что договор не расторгнут, о чем Павел узнал благодаря исчезнувшим с карточки 40 тысячам рублей, — их списали приставы в рамках судебного приказа, вынесенного традиционно без участия должника. Павел отменил его в августе 2020 года и в октябре обратился в 44-й отдел полиции Приморского района с заявлением о мошенничестве. К нему примкнули еще семь бывших клиентов Худалеева.

Предприниматель в основном сдает комнаты, переоборудованные в самостоятельные жилые помещения. В одном из судебных решений 2017 года указано, что Худалеев использует несанитарные части квартиры для установки унитаза с подключением канализационного насоса. И эти насосы периодически ломаются, а комнаты становятся непригодными для проживания. Секреты успеха Владимира Худалеева «Фонтанке» пришлось изучать по судебным решениям. Предприниматель воздержался от общения. Его оппоненты рассказывают, что с ними Владимир Евгеньевич разговорчивее — особенно после обращения в полицию. «Сергей, прошу вас не сажать меня в тюрьму. Давайте мириться на ваших условиях», — переслали они для примера недавнее СМС-сообщение, отправленное с телефонного номера Худалеева. Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»