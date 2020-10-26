Петербургские предприниматели под угрозой штрафов бросились получать QR-коды. Сайт ЦРПП отреагировал кратковременным падением

Личный кабинет на сайте Центра развития и поддержки предпринимательства оказался недоступным для предпринимателей, желающих получить QR-код. Как сообщили читатели «Фонтанки», сбой произошел около 10:20 26 октября. Но сейчас сайт и личный кабинет работают.

В комитете по промышленной политике, которому подчиняется ЦРПП, не подтвердили информацию об остановке работы ресурса, но признали, что он пользуется повышенным спросом. «Наплыв большой, но держимся», — сказали в ведомстве.

QR-код, означающий согласие компании исполнять коронавирусные правила безопасности, необходим для всех предприятий, работающих во время режима повышенной готовности. Его отсутствие является нарушением и грозит бизнесу штрафами. В конце прошлой недели Смольный поменял правила, обязав бизнес до 1 ноября получить код на каждый адрес, по которому работает компания. Одновременно чиновники начали масштабные проверки предприятий на предмет соблюдения коронавирусных стандартов безопасности.