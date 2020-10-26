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26.10.2020 08:57
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Солидный вирус для солидных господ: как обеспеченные петербуржцы лечатся от коронавируса

Пока простые жители Северной столицы стоят в пробках из скорых и лежат в коридорах, другие едут в больницу на такси, выбирая из люксов со всеми удобствами и отдельного меню. «Фонтанка» рассказывает про особые услуги для коронавирусных пациентов не только с диагнозом, но и с достатком.

Частные клиники Москвы начали принимать больных с коронавирусом еще весной. В столичные «Медси», «К+31», госпиталь «Мать и дитя» в Лапино охотно поехали и обеспеченные петербуржцы, готовые отдавать до миллиона рублей за 10–14 дней, потому что в Северной столице частных инфекционных стационаров нет. Но и в городских больницах по ОМС можно лечиться красиво, если доплатить сверху, намекнули участники рынка. Поначалу в Покровской, Николаевской и Мариинской больницах этот тезис опровергали — мол, с обычными пациентами бы разобраться. Но смена тактики открыла все двери.

Всего в Петербурге сейчас ведут прием пациентов с коронавирусом 16 стационаров взрослой сети и два детских. Легенда в разговоре с больницами простая: я помощник директора крупной компании, который заболел коронавирусом и хочет себе максимально хорошие условия, а главное — готов заплатить сколько надо. После озвучивания этой мантры мне везде без лишних вопросов называли цену или приглашали ответственного к аппарату. Обзвон начали с Александровской больницы.

«А у него мазок положительный? Слушайте, я вас хочу расстроить — у нас нет свободных мест на «плюсовых» отделениях. Освободится только в понедельник», — начала было сотрудница платного отдела. Но после намека, что надо бы поскорее, место нашлось.

«Нет, нет, завтра тоже будет выписка и будет возможность. Цены зависят от того, на какое отделение попадаете: есть одноместная палата с наполнением и приличным ремонтом — четыре тысячи (рублей), есть за три, две».

В самой дорогой есть телевизор, микроволновка, санузел. Можно заказать питание.

«Питание есть по ОМС, но если есть желание, то 470 рублей у нас будет стоит хозрасчетное питание. Оно отличается — там всё-таки идет какое-то мясо, дополнительно фрукты, йогурты», — прорекламировала девушка.

И добавила, что надо обязательно делать предоплату за пять — семь дней. Если выпишут раньше — сделают возврат. Впрочем, директору позволительно расплатиться и на месте: «Есть мобильный кассир с кассой, он ходит по «красной зоне».

«Можно в скорой помощи сказать, чтобы везли к нам. У нас места есть, я не вижу проблем. Еще вариант есть: самотеком приехать — на такси», — предложила собеседница.

Отметим, что Александровская больница оказалась единственной, где допустили самостоятельный приезд. В остальные приезд возможен только по скорой.

В отделе платных услуг больницы Святого Георгия озвучили, что одноместная палата в зависимости от отделения обойдется в 2600–2900. Но для взыскательных господ есть и люкс за 10000 рублей в сутки — почти как номер в четырехзвездочном «Англетере».

Старшая сестра рассказала, что это палата как однокомнатная квартира. Внутри свой санузел, диванчик, кухня, люксовый интерьер. А ещё на неё очередь — одновременно со мной улучшить условия пытался другой пациент, рассудить предложили заведующему отделением.

В главном инфекционном стационаре Петербурга — больнице им. Боткина — акцентировали внимание на том, что к ним все поступают на общих основаниях. А дальше можно уже договариваться.

«У нас размещаются только по скорой. Но при поступлении можно, если есть в наличии, в индивидуальные палаты повышенной комфортности, — пояснила регистратор. — От 1900 — двухместные и одноместные — 3400».

Городская больница № 40, где лечился глава комздрава Дмитрий Лисовец, предложила палаты от 2500 до 6000 рублей. Конкретную надо обговаривать уже на отделении, а попасть в него можно только на скорой или на реабилитацию.

В 20-й больнице заявили, что у них также для больных коронавирусом есть платные палаты, но они в дефиците.

«Их совсем немножко осталось. Там, где были платные, сейчас врачи живут. В некоторых нет кислорода, поэтому туда вообще не положат. Они только для легких», — пояснили в больнице.

Зато цены народные. Одноместная с туалетом — 1500. Без туалета — 1200. Самая дорогая — 1900. В ней санузел, телевизор и холодильник. Бронировать нельзя, обычно туда переводят уже с отделения по договоренности.

Но в отличие от частных клиник в желаемую городскую больницу надо еще попасть.

«Если есть муж или папа — главный врач, то можно приехать сиюминутно. Если такого нет, то потребуется наряд на госпитализацию — место, которое распределяет отдел эвакуации. Если есть договоренность с главными врачами, то можно сказать фамилию, или начмеда назвать в крайнем случае, и они могут теоретически дать место в стационаре, который просишь. Все остальные едут туда, куда дают», — пояснил «Фонтанке» директор коммерческой скорой «Корис» Лев Авербах.

При этом скорая просто так не повезет в больницу людей, не отвечающих требованиям госпитализации. И даже если и возьмут с симптомами, то предстоит пройти и второй отбор — на КТ.

«Если вас привезли на КТ и вы получили результаты меньше 30% поражения легких, то вас отправят домой. Поэтому вот так договориться с бухты-барахты «я болею, можно я приеду к вам на коммерческую койку» вряд ли удастся», — пояснил Авербах.

Если пациент не желает ждать ухудшения состояния и хочет полноценного платного лечения, то ему придется ехать в Москву.

«Платной услуги в петербургских больницах как таковой нет — все лечение идет в рамках ОМС. Это, скорее, доплата за комфортность, резюмировал экс главный врач Боткина Алексей Яковлев. — Поэтому из Петербурга я знаю, что обеспеченные люди едут лечиться в столицу. Цены очень высокие. 10–14 дней от 500 тысяч до миллиона рублей. Но в Москве денег много».

Для сравнения: и по ОМС на лечение заложены немалые деньги. Как писала «Фонтанка»: в тяжелой форме — 372 тысячи рублей, в средней — 174 тысячи, в легкой — 58 тысяч. И даже на лечение на дому — 10 тысяч рублей. А всего с начала пандемии на лечение петербуржцев с COVID-19 Терфонд ОМС уже перечислил 6,2 млрд рублей. Но условия в городских больницах даже с доплатой пока далеки от частных клиник.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

Фото: Cor Gaasbeek/Pixabay

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Комментарии (13)

263836471
Когда уже здесь богатый жлоб построит частную больничку для себе подобных, чтобы они, болезные, в Москву не гоняли? Главное тут - чтобы у люмпена не отжимали лишние метры, требующиеся для создания мест по ОМС!
ProstoZloy
"Привезли в одну больницу — не принимают без тугамента, привезли в другую — и там не принимают, и так в третью, и в четвертую — до самого утра его по всем отдаленным кривопуткам таскали и все пересаживали, так что он весь избился. Тогда один подлекарь сказал городовому везти его в простонародную Обухвинскую больницу, где неведомого сословия всех умирать принимают."
Это "Россия, которую мы потеряли". А сейчас нашли.
AP-SPb
В любую больничку если там работают родственники или знакомые, которые "похлопочут", можно приехать самостоятельно. Причём даже весьма невысокого полёта родственники.
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