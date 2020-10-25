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25.10.2020 18:18
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Владимир Путин позвонил Хабибу Нурмагомедову и поздравил с победой

Президент России Владимир Путин позвонил бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову и поздравил с победой над американцем Джастином Гейджи. Об этом 25 октября сообщил журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее Песков заявил, что Кремль рад победе россиянина в его последнем бою. Завершение карьеры в UFC Нурмагомедовым комментировать там не стали, отметив, что это его выбор.

В субботу после боя Нурмагомедов обратился к своим болельщикам с заявлением о завершении карьеры. Он сказал, что дрался в последний раз, так как это обещал своей матери. После победы российского спортсмена Махачкала не спала всю ночь. О том, как завершал карьеру величайший боец смешанных единоборств, — читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (8)

Diderot
"Супасибо братухэ, не забыл поуздравить" -сказала ртом голова чемпиона
261230221
Это позор для страны. Перзидент поздравляет неизвестно кого с убогой победой. Каждый день наши врачи возвращают к жизни сотни людей. Ан нет. Поздравляем непонятно кого непонятно за что
Skazochny
вова ещё по тихой грусти пригласил этого с папой в кремль)))
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