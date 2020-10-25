Владимир Путин позвонил Хабибу Нурмагомедову и поздравил с победой

Президент России Владимир Путин позвонил бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову и поздравил с победой над американцем Джастином Гейджи. Об этом 25 октября сообщил журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков.



Ранее Песков заявил, что Кремль рад победе россиянина в его последнем бою. Завершение карьеры в UFC Нурмагомедовым комментировать там не стали, отметив, что это его выбор.

В субботу после боя Нурмагомедов обратился к своим болельщикам с заявлением о завершении карьеры. Он сказал, что дрался в последний раз, так как это обещал своей матери. После победы российского спортсмена Махачкала не спала всю ночь. О том, как завершал карьеру величайший боец смешанных единоборств, — читайте на «Фонтанке».

