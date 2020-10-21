Что успела к 40 годам «девушка без талантов», у которой аудитория в «Инстаграм» больше, чем население России.

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Ким Кардашьян отмечает юбилей. Она превращает в деньги все, к чем прикасается. А если что-то не получается превратить в деньги сразу, то сначала это становится новостью для таблоидов. Но в последнее время Ким стала серьезнее: она борется за права заключенных и призывает остановить войну.

Родители Ким — известный в США адвокат с армянскими корнями Роберт Кардашьян (скончался в 2003 году), а мать - бывшая стюардесса Крис Дженнер. Восхождение будущей королевы «Инстаграма» начиналось с того, что никому не известная коренастая брюнетка из богатой семьи на заре 2000-х тусовалась с бывшей одноклассницей Пэрис Хилтон и помогала краситься и наряжаться актрисе Линдси Лохан. В 2007 году Кимберли Кардашьян решила, что хватит с нее второстепенных ролей.



1. Ворвалась в повестку через секс-скандал

Скандальная карьера этой девицы началась с того, что кто-то якобы слил в Интернет домашнее порно с участием Ким и ее бойфренда, рэпера Рэй Джея. Злые языки утверждают, что пиар-ход Ким Кардашьян могла подсмотреть у своей подружки Пэрис Хилтон, незадолго до этого оскандалившейся похожим образом.

Непристойное домашнее видео вскоре принесло дивиденды. Один из центральных телеканалов США предложил Ким запустить реалити-шоу о жизни ее семьи, название которого можно перевести как «В ногу с Кардашьянами». Спустя два года после старта реалити-шоу Ким с матерью и сестрами запустили свою первую линию линию одежды Bebe.

Шоу про Ким, ее маму и многочисленных сестер продержалось в эфире 13 лет. Последний сезон выйдет в начале 2021-го, - члены семьи, по слухам, подустали быть рабами этой лампы, и наконец, обретут свободу.



2. Подсадила весь мир на контуринг

Ким совершила в некотором смысле переворот в макияже, очевидно, позаимствовав ряд приемов их арсенала театральных гримеров. Девушки во всем мире усвоили, что мало «сделать» глазки и губки, надо срочно рисовать рельеф на щеках. Тональная основа должна быть минимум трех цветов, наносим по схеме и растушевываем. Давайте признаем, это был ужас. И хорошо, что эпоха контуринга ушла.



3. Заставила модниц носить спортивные штаны с обувью на каблуках

...А также латекс, прозрачное белье вместо платьев и сапоги-ботфорты, которые начинаются от трусов. Кардашьян изменила представления о вульгарности и дурновкусии. После ее выходов в свет в середине нулевых порно-шик перестал быть чем-то из индустрии для взрослых. Теперь это просто стиль в одежде.



4. Победила попу Дженнифер Лопес

После первых успехов в реалити-шоу Ким еще несколько лет выезжала исключительно на новостях про свою попу. Про "пятую точку" писали всевозможную чепуху. Например, что она напичкана силиконовыми имплантами, а во время авиарейса Нью-Джерси - Лас-Вегас один из них якобы взорвался. Джей Ло, которая к тому времени застраховала свои ягодицы на миллион долларов, от этих новостей, если верить таблоидам, напрягалась. В 2011-м Ким Кардашьян сделала рентгеновский снимок своей задницы, опубликовала его и заявила, что это — доказательство натуральности обсуждаемой части тела.

К 2015-му году война поп, в целом, закончилась в пользу Ким. Гражданка Кардашьян застраховала свою победительницу на 21 миллион долларов.



5. Изобрела белфи и выпустила книгу из одних селфи

Изобрела белфи. (от selfie и butt, что означает пятую точку)



В 2015 году в легендарном книжном магазине Barnes&Noble Ким Кардашьян представила ошеломленной публике собственную книгу с говорящим названием Selfish. Правда, она ее не написала. Под нарядной подарочной обложкой скрывалось 115 снимков декольте, 23 «белфи» и 10 фото в жанре ню. Бонусом шли несколько фоток со времен дружбы с Пэрис Хилтон, когда «Инстаграма» в природе еще не было.

6. Публично заявила, что фоткаться голышом — норм

В 2016 году Ким выступила за бодипозитив. 8 марта она опубликовала эссе, в котором рассказала, как переживает волны ненависти в свой адрес и почему выкладывать в «Инстаграм» «голые» фото — это нормально. Накануне ее в очередной раз подвергли остракизму в социальных сетях за то, что она опубликовала селфи без всего. К осуждению подключились звезды Голливуда.



«Я не употребляю наркотики, я почти не пью, я не совершала преступлений, и при этом меня все равно считают плохим примером для подражания лишь из-за того, что я люблю свое тело и горжусь им. Все постоянно вспоминают об эротическом видео с моим участием. Оно было сделано 13 лет назад, но людям все еще не надоело об этом говорить! Я прошла через все эти унижения, но пережила это. И я не обязана постоянно оправдываться, доказывая, какая я хорошая», - написала Ким и подчеркнула, что в 2016 году пора завязывать с бодишеймингом. То есть, не надо стыдить людей за то, что они показали свое тело.

«Я довольна своим телом. Я чувствую себя сексуальной. Мне комфортно в своем теле. Я не боюсь показывать миру свои недостатки и не боюсь, что обо мне будут говорить. И я надеюсь, что благодаря моему примеру женщины и девушки по всему миру будут чувствовать себя так же». Манифест Ким был принят общественностью благосклонно.

7. Превратила аккаунт в «Инстаграм» в прибыльный бизнес

Одним из заметных скандалов с участием Ким Кардашьян стала история с преждевременным присвоением ей статуса миллиардерши после удачной сделки с косметическим гигантом Сoty. Правда, муж предпринимательницы Канье Уэст ошибся всего процентов на 10.

По данным журнала Forbes в 2020 году состояние Ким Кардашьян оценивалось в 900 миллионов долларов. На тот момент съемки в реалити-шоу про жизнь семьи приносило всего 10 миллионов в год, а один рекламный пост в «Инстаграм», где у Ким накопилось 190 миллионов подписчиков, - около одного миллиона долларов.

8. Сделала из своего имени бренд

Ким Кардашьян родилась в не самой простой семье. 14-летие Ким семья отмечала не где-то там, а в гостях у Майкла Джексона, который был дружен с отцом девочки. Будущая знаменитость наблюдала короля поп-музыки здоровым, знаменитым и не запятнанным скандалами о педофилии. Он говорил: «Моя профессия – быть Майклом Джексоном». Юная Кардашьян усвоила урок.



Теперь ее восковая фигура стоит в музее мадам Тюссо в Нью-Йорке, а президент США принимает ее в Белом доме. И миллионы поклонников любят ее за то, что она доказала: не обязательно петь, танцевать или иметь актерский талант. Главное — не лениться.

9. Стала многодетной матерью и доброй женой

В семье Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста четверо детей. Двоих старших Ким родила сама. Но во время второй беременности ей диагнострировали приращение плаценты, что могло привести к опасному кровотечению после родов.

Третьего и четвертого детей паре родили суррогатные матери, которых супруги подбирали через специальные агентства. Как утверждают СМИ, гонорар за ребенка составил 113 тысяч долларов, еще 70 тысяч получило агентство.

10. Умеет держать удар

Когда в 2008 году Ким Кардашьян начала участвовать в шоу «Танцы со звездами», она неожиданно быстро оказалась среди кандидатов на вылет. Оказалось, что ее многочисленным поклонникам гораздо больше нравится наблюдать за ее провалами, а не за успехами.



Ким была дважды была номинирована на «Золотую малину» как худшая актриса, а песню Jam (Turn It Up) ей присвоили звание «худшей певицы во Вселенной». В 2013 году она появилась на балу Института костюма в нью-йоркском Metropolitan Museum в платье с цветочным принтом, и этот наряд признали худшим в истории балов. Мем «Ким-диван» до сих пор всплывает в сети. Ее муж страдает биполярным расстройством, хотел стать президентом США и организовал собственную церковь. Но Кимуля героически борется за свой брак.

11. Борец за тюремную реформу

Около двух лет назад она внезапно стала сторонницей тюремной реформы в США. Мол, за некоторые, особенно ненасильственные преступления, в Америке слишком много дают, а ряд дел может быть пересмотрен в пользу заключенных. В 2018 году благодаря Ким Дональд Трамп помиловал 64-летнюю Элис Мэри Джонсон, которую в 1997 году приговорили к пожизненному заключению за распространение наркотиков. В октябре 2019 года ее стараниями из тюрьмы вышел 39-летний Момолу Стюарт, который совершил убийство в 16 лет, но срок получил как совершеннолетний. В 2018 году благодаря Кардашьян из тюрьмы досрочно вышли еще 17 женщин.



Фото: AP Photo/Evan Vucci/ТАСС

12. Поддержала Армению

Ким не забывает о своих корнях. В 2015 году побывала в Армении — и на какое-то время заметно подняла упоминаемость этой страны в поисковиках. Она крестилась в монастыре Эчмиадзин и получила в крещении армянское имя Эгине.

В сентябре Кардашьян обратилась к своим подписчикам в Твиттере с просьбой подписать заявление на сайте Национального комитета армян США, чтобы тот потребовал у правительства Америки предпринять дипломатические меры для разрешения конфликта между Арменией и Азербайджаном. «Мы молимся за храбрых мужчин и женщин, которые рискуют своими жизнями, чтобы защитить Арцах и Армению, - написала Ким. - Новости в СМИ вводят в заблуждение, потому что это отнюдь не столкновения. Армения — жертва необоснованной атаки Азербайджана и кампании по дезинформации».



Одновременно Кардашьян перечислила на поддержку Арцаха миллион долларов. Несмотря на то, что многие соотечественники раскритиковали позицию, она повторила свой призыв в Facebook и заявила, что правительство США обязано направить в Баку ноту с требованием прекратить боевые действия.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

