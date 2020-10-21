Лекарств осталось на несколько дней. Маленькому Артёмке срочно нужна помощь

«Фонтанка» уже рассказывала историю Артёма. Он родился с единственным желудочком сердца. В первые дни жизни мальчика прооперировали — это была операция на открытом сердце, которая позволила сохранить ему жизнь. Хотя при таком диагнозе и возрасте прогнозов врачи не делали. После операции Артём провёл 12 дней на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Артём выжил.

Но через месяц у мальчика начала развиваться сердечная и лёгочная недостаточность. Он стал синеть и задыхаться. Врачи пришли к выводу, что после операции у него стало расти давление в лёгочной артерии. Что это значит? У обычного человека давление в лёгочной артерии не превышает 25 мм рт. ст. У Артёма оно порядка 90 мм и продолжает расти. При таком давлении кровь большим потоком поступает в сердце, а оно не может её перекачивать далее. Из-за этого сердце начинает в буквальном смысле раздуваться. Это может закончиться внезапной остановкой сердца.

Сейчас малыш не может самостоятельно развиваться, так как любые движения даются очень сложно. Он сразу начинает синеть и отекать. Врачи назначили курс терапии дорогостоящим препаратом «Траклир». Оно эффективно снижает давление и возвращает ребёнка практически к нормальной жизни. Только добиться льготного обеспечения родители оперативно не смогли — в Липецке, где на тот момент жила семья Артёма, чиновники от медицины вместо оригинального препарата выдали аналог, который привёл к побочным эффектам. Тогда они обратились в единственный на всю Россию фонд, где помогают взрослым и детям с лёгочной гипертензией, — петербургский фонд «Наташа», с которым сотрудничает «Фонтанка». Читатели нашего издания помогли: были собраны средства на покупку препарата. После этого малыш стал чувствовать себя значительно лучше — лёгочное давление понизилось до 55–60 мм, Артём смог вернуться домой.