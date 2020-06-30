Болезнь ждать не будет. Маленькому Артёму требуется дорогое лекарство

Благотворительный фонд «Наташа» просит помочь собрать средства на дорогостоящий лекарственный препарат.

Артём Порядин, 11 месяцев.

Лёгочная гипертензия.

Требуется препарат «Траклир». Стоимость курса 265 000 руб.

Артём родился с тяжёлым пороком сердца. В первые дни жизни малыш был прооперирован. После операции он две недели находился в реанимации на ИВЛ. Врачи не давали никаких прогнозов.



Малыш справился. Но после операции резко увеличилось давление в лёгочной артерии. Что это значит? У обычного здорового человека давление в лёгочной артерии 22–25 мм рт. ст. При таком давлении человек спокойно живёт, никогда не задумываясь о нём. У Артёма оно в 2 раза выше и продолжает расти. Это означает, что его сердце перегружено кровью и не успевает её качать. Вследствие этого сердце в прямом смысле слова начинает раздуваться. Оно не справляется с таким потоком крови. Сердце увеличивается до тех пор, пока не остановится навсегда.