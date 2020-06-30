Болезнь ждать не будет. Маленькому Артёму требуется дорогое лекарство
Маленькому Артёму срочно требуется дорогое лекарство — у малыша лёгочная гипертензия. Пока в чиновничьих кабинетах решается вопрос о бесплатном обеспечении, сердце малыша может не выдержать.
Благотворительный фонд «Наташа» просит помочь собрать средства на дорогостоящий лекарственный препарат.
Артём Порядин, 11 месяцев.
Лёгочная гипертензия.
Требуется препарат «Траклир». Стоимость курса 265 000 руб.
Артём родился с тяжёлым пороком сердца. В первые дни жизни малыш был прооперирован. После операции он две недели находился в реанимации на ИВЛ. Врачи не давали никаких прогнозов.
Малыш справился. Но после операции резко увеличилось давление в лёгочной артерии. Что это значит? У обычного здорового человека давление в лёгочной артерии 22–25 мм рт. ст. При таком давлении человек спокойно живёт, никогда не задумываясь о нём. У Артёма оно в 2 раза выше и продолжает расти. Это означает, что его сердце перегружено кровью и не успевает её качать. Вследствие этого сердце в прямом смысле слова начинает раздуваться. Оно не справляется с таким потоком крови. Сердце увеличивается до тех пор, пока не остановится навсегда.
Мальчику назначили препарат «Траклир», понижающий давление в лёгочной артерии. Терапию необходимо было начинать срочно. Лекарством должны были обеспечить бесплатно. Однако в Липецке, где на тот момент жила семья Артёма, чиновники от медицины вместо оригинального препарата выдали аналог, который привёл к побочным эффектам. Сейчас семья Артёма живёт в Пензе, где пытается добиться от местных властей выдачи «Траклира», но сколько это займёт времени, никто не знает. А от лекарства зависит жизнь малыша.
Собрать средства на препарат самостоятельно семья не в состоянии — на курс лечения нужно 265 тысяч рублей. Поэтому родители обратились в единственный на всю Россию фонд, где помогают взрослым и детям с лёгочной гипертензией — петербургский фонд «Наташа».
Благотворительная организация открыла сбор средств для Артёма.
О том, как помочь маленькому Артёмке, можно узнать на его странице на сайте БФ «Наташа».