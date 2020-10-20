Московское издательство «Наука» сокращает сотрудников петербургского филиала и прекращает все производственные работы. Как рассказал «Фонтанке» временно исполняющий обязанности директора петербургского предприятия Александр Котляров 20 октября, такое решение приняло московское руководство.

По данным СПАРК, ОБП «Первая Академическая типография «Наука» в 2011 году присоединилась к московскому ФГУП «Издательство «Наука». Выручка компании за 2019 год составила около 293 млн рублей, а чистый убыток — почти 161 млн рублей. С 1 сентября должность врио директора занимает Марат Бадашкеев. С 2018 года все счета компании заблокированы.

Фото: Александра Сидоркина/«Фонтанка.ру» Фото: Александра Сидоркина/«Фонтанка.ру» Фото: Александра Сидоркина/«Фонтанка.ру» Фото: Александра Сидоркина/«Фонтанка.ру»

Поговорить с руководителем столичного предприятия «Фонтанке» так и не удалось. Зато по номеру, указанному на сайте издательства, увольнение сотрудников подтвердили и сообщили, что предприятие «возможно, закрывается». Работники типографии рассказали, что получили уведомления о сокращении с 15 декабря 2020 года. В Минобрнауки не смогли оперативно прокомментировать прекращение работы завода. «На данный момент здесь работают 49 человек. Производство нерентабельное, сократится около 90% персонала, — отметил Александр Котляров. — Суммы долгов я не знаю — она обобщенная с новосибирским филиалом и московским издательством. 3 месяца задолженности по зарплате точно есть. Общий ежемесячный объем зарплатных выплат — 1,3 млн рублей. То есть за 3–4 месяца — около 4,5 млн рублей». По словам самих сотрудников, производство будет переведено в Москву, а первая академическая типография Санкт-Петербурга перестанет существовать навсегда. В 2019 году трудовой коллектив петербургского ФГУП «Издательство «Наука» (типография «Наука») уже обращался за помощью к Дмитрию Медведеву, но получил отказ, говорит один из сотрудников.

Александр Котляров отмечает, что сейчас все, что попадает на счет компании, списывается в Москву. «Мы на хозрасчете. Что заработали — то и получили. Нам, чтобы выжить, надо увеличивать объем производства, потому что заказов нет, а сами себе мы их не нарисуем. Из всего коллектива 97% — пенсионеры, которые, к счастью, хотя бы пенсию получают. Руководство Москвы всю нашу ситуацию знает», — рассказал представитель филиала. В московской компании подчеркнули, что помещение, в котором сейчас находится производственный цех, продавать никто не собирается. На вопрос, что издательство будет делать с большим объемом долгов, ответили сухо: «Это наша проблема». Задержанные зарплаты пообещали выплатить, а вопрос о состоянии московского предприятия оставили без комментариев. «Здесь остаются сантехника, оборудование, электричество, на территории продолжит работать магазин. Распоряжения продавать оборудование у меня нет, — отмечает Александр Котляров. — Я думаю, здесь ничего не решится. Здание — собственность Минобрнауки, городу ничего не принадлежит. Так что памятник архитектуры останется, с ним никто не может ничего сделать, а предприятие, наверное, закроется. Или должно будет работать по-другому, но для этого нужны финансовые вложения».