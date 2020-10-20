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20.10.2020 13:05
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«Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Путин». Монеточка рассказала Дудю о несостоявшемся замужестве и зачитала текст новой песни

Певица Лиза Гырдымова, выступающая под псевдонимом Монеточка, купила дом за 18 млн рублей в Красной Поляне. Об этом артистка сообщила в интервью журналисту Юрию Дудю, опубликованном 20 октября.

«Я подумала — если мне здесь так нравится, почему бы не вложить в это все свои накопления? Мы купили старенький маленький домик. У соседей роскошные дома, а у меня маленький «дурачок», но мы с папой сразу начали его ремонтировать, и получилось уютно», — отметила она.

Монеточка также рассказала, как справлялась с внезапной популярностью, обрушившейся на неё после альбома «Раскраски для взрослых», несостоявшемся замужестве и зачитала текст новой песни:

«ВКонтакте» все знают, что я патриот,

Но даже, пускай, я не будь им,

Я русский бы выучил только за то,

Что им разговаривал Путин…»

В начале октября у певицы вышел новый альбом «Декоративно-прикладное искусство».

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Комментарии (21)

263850251
Монеточка весьма самобытна и талантлива. Такие строки просто так не пишутся:

"Увы, статистика не врёт
Анкеты и кадастры
Плохие цифры, трудный год
Но я пою напрасно

Я на фольгу меняю ткань
На вебку клею пластырь
Куда ни плюнь, куда ни глянь
Сплошное государство

Седое в джинсах от кутюр
Абсурд, карикатура
Смешно... в стране мультикультур
Закончилась культура

И свет погас, и гроб готов
И мне клауд-грустно
В стране есенинских стихов
Закончилось искусство "
Alkaline
Обожаю Монеточку! Тончайший троллинг "Ковчега", не такой - "Девяностых..." Умничка, всё по делу! А как она "Козырный туз" переделала и спела!..

...Мы - анонимусы, скрывающие лица,
Родину предавшие в сети.

Козырный туз спасал меня на зоне,
Устав един ведь даже в мире соцсетей.
Мой инстаграм закрыт для чинаря в законе,
Менту сердечко не поставлю, хоть убей.
260642921
Все повторяется, и ветер ходит по кругу.

И стала нам надежной обороною, как едкая насмешливость - мальчишкам, не слишком затаённая ирония, но, впрочем, обнажённая не слишком. Она была стеной или плотиною, защиту от потока лжи даруя, И руки усмехались, аплодируя, и ноги усмехались, маршируя.
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