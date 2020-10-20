«Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Путин». Монеточка рассказала Дудю о несостоявшемся замужестве и зачитала текст новой песни
Певица Лиза Гырдымова, выступающая под псевдонимом Монеточка, купила дом за 18 млн рублей в Красной Поляне. Об этом артистка сообщила в интервью журналисту Юрию Дудю, опубликованном 20 октября.
«Я подумала — если мне здесь так нравится, почему бы не вложить в это все свои накопления? Мы купили старенький маленький домик. У соседей роскошные дома, а у меня маленький «дурачок», но мы с папой сразу начали его ремонтировать, и получилось уютно», — отметила она.
Монеточка также рассказала, как справлялась с внезапной популярностью, обрушившейся на неё после альбома «Раскраски для взрослых», несостоявшемся замужестве и зачитала текст новой песни:
«ВКонтакте» все знают, что я патриот,
Но даже, пускай, я не будь им,
Я русский бы выучил только за то,
Что им разговаривал Путин…»
В начале октября у певицы вышел новый альбом «Декоративно-прикладное искусство».