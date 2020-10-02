Монеточка выпустила новый альбом. Поклонники отметили резкую перемену стиля на русский народный и Noize MC в роли козы

«А кто уроки не учил, тому несдобровать в ночи. // Кто плохо ел и поздно лег, к тому приходит русский рок. // Тяжёлый, выпивший и злой шныряет с грязной головой. // Хохочет злобно во веcь рот. И водку пьёт, и женщин бьёт», — нагнетает Монеточка в «Козе».

Певица Лиза Монеточка выпустила новый альбом «Декоративно-прикладное искусство», который появился в Сети 2 октября. Треки она записывала вместе с саунд-продюсером Витей Исаевым. В песне «Коза» в качестве приглашенного исполнителя появляется Noize MC.

Noize MC читает рэп от имени заглавного персонажа — «ядрёной, проклятой и пламенем объятой» козы рогатой, которая пришла «за малыми ребятами» и теперь ломится в дверь.



В композиции «Тугие косы» отчётливо прослушивается звучание русских народных песен. На заднем фоне появляются колокольчики, а в тексте упоминаются и каравай, и печь. О такой направленности «Декоративно-прикладного искусства» можно догадаться еще благодаря обложке альбома, на которой исполнительница «обзавелась» толстой косой.



Общий мотив песни «Тугие косы» — не самая желанная свадьба и подготовка к ней. В «Шприце» же героиня рассказывает об отце, который был фанатом группы «Ленинград» («Потолок дрожит от матов, фикус гнётся пополам, мы показывали папу и гадалкам, и попам») и о том, как семья решает идти на экстренные меры.



Трек «Америка» — фантазия о том, что, может, и «нет никакой Америки»: «Как ни щурься с другого берега, неразглядна страна далёкая». Певица мечтает о том, что где-то всё-таки окажется страна, где царствует демократия, «вымыты с мылом скверики» и «всё у всех замечательно», — вот только в платье и с венком на голове пока что туда не добраться.

