Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Но начиналось все не так здорово. Организаторы добились долгожданного повышения рейтинга соревнований с ATP 250 до ATP 500, что означало больше рейтинговых очков для участников. И во многом благодаря этому сначала удалось собрать убойный состав теннисистов: десять представителей из Топ-20, из которых четверо входили в лучшую десятку мира. Но за несколько дней до старта соревнований теннисисты стали сниматься друг за другом, объясняя это усталостью.

Из России с коронавирусом

Лишь один - Давид Гоффен (Бельгия, № 13), - назвал причиной коронавирус. Еще один, американец Сэм Куэрри, заболел уже на турнире, но вместо того, чтобы подчиниться медицинскому регламенту, устроил целое шоу с побегом.



Куэрри, приехавший в Санкт-Петербург с женой и 8-месячным ребенком, из-за положительного теста на COVID-19 должен был находиться две недели на карантине в номере отеля. Однако Роспотребнадзор настоял дополнительно на медицинском заключении о состоянии здоровья Сэма Куэрри и членов его семьи. Врачи несколько раз приходили к американцу в отель, но тот отказывался впускать их в номер, испугавшись возможной госпитализации.

13 октября рано утром, не сказав никому ни слова, семейство Куэрри покинуло отель и на частном самолете улетело, предположительно, в Бельгию. Где они находятся сейчас и в каком состоянии, неизвестно до сих пор. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

- С моей стороны непонятно, почему он решился на такой поступок – отчего-то подумал, что его положат в больницу, разлучат с ребёнком, - комментировал поступок коллеги российский теннисист Даниил Медведев. - Откуда он это взял, откуда такие мысли? Для него уже были приготовлены апартаменты, квартира в центре Санкт-Петербурга. Они бы с комфортом жили там, если нужно – под наблюдением врачей. Им предлагали даже педиатра, но он предпочёл действовать по своему плану. Хотя семья могла бы оставаться в Санкт-Петербурге столько, сколько потребуется.



Приспичило

Другая громкая история произошла с белорусом Ильей Ивашко (№141 мирового рейтинга). В матче первого круга с Адриано Маннарино (Франция, №39) судья оштрафовал Ивашко на гейм за то, что тот ушел в туалет.

По ходу встречи белорусский спортсмен вдруг вызвал врача и спросил у судьи, может ли он взять медицинский перерыв. Арбитр не возражал, но предупредил, что сделать это можно будет чуть позже. Однако врач разрешил Ивашко покинуть корт немедленно. После возвращения теннисиста судья оштрафовал его на целый гейм. Видео с реакцией Ивашко на наказание стало едва ли не главным хитом турнира.

«Ты хочешь, чтобы я насрал прямо на корте? У меня была такая же ситуация на «Челленджере», но там никто не штрафовал меня на гейм», - кричал Ивашко судье на вышке.

К слову, расстройство кишечника и штраф не помешали белорусскому теннисисту выиграть в том матче со счетом 6:3, 7:6. Но во втором круге против 11-й ракетки мира Дениса Шаповалова шансов у него уже не было 1:6, 4:6.

Теннис и роботы



Турнир помимо скандалов также отметился техническим ноу-хау. Теперь за попаданием мяча в поле следят не люди, а специальная система в режиме реального времени. Эта же система сама выкрикивает «аут», если мяч ушел за линию. Благодаря автоматизму и отсутствию долгих пауз технология выгодно отличается от «ястребиного глаза», к которой теннисисты могут прибегать на других турнирах только ограниченное количество раз.

Новая система, отслеживающая отскок мяча по всему корту, тестировалась на разных соревнованиях уже несколько лет. Самыми известным до St. Petersburg Open 2020 был молодежный турнир в Милане. Судья на вышке по сути превращается в стороннего наблюдателя, который только фиксирует счет.

Теннисистам в Петербурге в начале было очень непривычно. После спорных розыгрышей они на автомате поднимали руку, начинали что-то высказывать судье, но им напоминали, что с роботами спорить бессмысленно. При этом на главном экране все равно повторяют спорные моменты.

На радость хейтерам

Вылет прошлогоднего победителя St. Petersburg Open и лучшего российского теннисиста на данный момент Даниила Медведева (№6 в мировом рейтинге), признаться, удивил. Медведев уступил в четвертьфинале американцу Рейлли Опелке (№36) 6:2, 5:7, 4:6. От обиды россиянин сломал ракетку.



- Наверное, в этом матче меня подвели нервы, - прокомментировал свою неудачу Медведев. - Почему так было – не знаю. В основном, я обычно в ответственные моменты играю не хуже, чем в любые другие. А в этот раз играл в целом хорошо, но в решающие моменты как будто дрожали руки, образно выражаясь. Подача не спасала в важные моменты, отсюда и проигрыш. Это одно из самых обидных поражений, которое я могу вспомнить за последнее время. Потому что, как мне кажется, все было в моих руках, но подвели мелкие ошибки, плюс он хорошо сыграл.

Во время обоих матчей Медведева на трибунах «Сибур Арены» были люди, которые целенаправленно болели против него. Они выкрикивали в том числе и на русском слова в поддержку соперников Даниила.

- Меня это не раздражало, - признался Медведев. - Скорее, было непонятно, даже интересно… Я понимаю, бывают разные ситуации, может, кто-то не любит Россию, а может, действительно нравится, как играет Опелка. А, может, это просто мой личный «хейтер», но мы этого не узнаем. А если узнать причину, то тут можно уже обсудить, понять, посмеяться или наоборот расстроиться. Но так как мы не знаем причину, то и раздражаться нет смысла.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Финал без Дзюбы

Перед финалом публику развлекали шоу-матчем. За первую команду с названием «Петербургские медведи» сыграли генеральный директор соревнований Александр Медведев, шестая ракетка мира Даниил Медведев; ее капитаном стал Анатолий Тимощук. За вторую, названную «Петербургские львицы», — бывшая первая ракетка Динара Сафина и чемпионка Открытого чемпионата Франции 1997 года Ива Майоли, а также защитник «Зенита» Деян Ловрен в роли капитана. Все ждали появления на корте еще одного участника - Артема Дзюбы, но, видимо, усталость, из-за которой накануне он не был включен в стартовый состав «Зенита», все еще не отступила. В итоге победу со счетом 6:2 одержали Сафина, Майоли и Ловрен. В финале встретились Андрей Рублев (Россия, №10) и Борна Чорич (Хорватия, №27). Что характерно Чорич также играл в прошлом году в финале петербургского турнира, но уступил Медведеву совсем без шансов.

В этот раз решающий матч получился более упорным.

В первой партии теннисисты по очереди брали подачи друг друга, доигравшись до счета 6:6. На тай-брейке Рублев сначала отставал от соперника на два очка, но сумел отыграться и довести сет до победы 7:6. Вторая партия получилась не менее упорной, но решилось все чуть быстрее и со счетом 6:4 в пользу Андрея. Рублев выиграл свой шестой титул в карьере (при этом четыре из них пришлись на 2020 год) и заодно чек на 92,9 тысячи долларов призовых. Кроме того, со следующей недели он поднимется на две строчки в рейтинге и станет восьмой ракеткой мира.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

