XXI век. 7 миллионов человек на планете в этом году умерли от голода

От голода с начала 2020 года на планете погибли, по данным ООН, как минимум 7 миллионов человек — это больше, чем население Петербурга.
Как сообщает 13 октября Reuters, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бисли подчеркнул, что в некоторых регионах масштабы трагедии выросли из-за пандемии коронавируса, которая сама по себе унесла миллион жизней. «Если мы не учтём COVID, уровень смертности от голода может быть в 3, 4, 5 раз больше», — сказал Бисли.
Всемирная продовольственная программа уже собрала 1,6 миллиарда долларов, и в следующие полгода необходимо ещё 6,8 миллиарда долларов для того, чтобы предотвратить голод в условиях ковидного кризиса. По данным ВПП, еды не хватает каждому девятому жителю Земли.
Ранее Бисли выступил с заявлением, что пандемия коронавируса приведет к голоду «библейских масштабов» и может перечеркнуть все усилия международных организаций по борьбе с ним в предыдущие годы.
9 октября ВПП получила Нобелевскую премию мира. «Еда — лучшая вакцина против хаоса», — отметили при вручении премии. ВПП создана в 1963 году, это крупнейшая в мире гуманитарная организация, которая ежегодно раздает 4 миллиона тонн продуктов питания и помогает примерно 97 миллионам человек в 88 странах.