FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +9
77.29р91.07р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
13.10.2020 19:20
4
Печать

XXI век. 7 миллионов человек на планете в этом году умерли от голода

От голода с начала 2020 года на планете погибли, по данным ООН, как минимум 7 миллионов человек — это больше, чем население Петербурга.

Как сообщает 13 октября Reuters, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бисли подчеркнул, что в некоторых регионах масштабы трагедии выросли из-за пандемии коронавируса, которая сама по себе унесла миллион жизней. «Если мы не учтём COVID, уровень смертности от голода может быть в 3, 4, 5 раз больше», — сказал Бисли.

Всемирная продовольственная программа уже собрала 1,6 миллиарда долларов, и в следующие полгода необходимо ещё 6,8 миллиарда долларов для того, чтобы предотвратить голод в условиях ковидного кризиса. По данным ВПП, еды не хватает каждому девятому жителю Земли.

Ранее Бисли выступил с заявлением, что пандемия коронавируса приведет к голоду «библейских масштабов» и может перечеркнуть все усилия международных организаций по борьбе с ним в предыдущие годы.

9 октября ВПП получила Нобелевскую премию мира. «Еда — лучшая вакцина против хаоса», — отметили при вручении премии. ВПП создана в 1963 году, это крупнейшая в мире гуманитарная организация, которая ежегодно раздает 4 миллиона тонн продуктов питания и помогает примерно 97 миллионам человек в 88 странах.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

260965961
С начала появления биологической жизни на земле она сама находит себе пропитание.
irinamaslova
Как-то продовольственной программой уже кормили...
Pilat
Забавно, что кто то еще продолжает верить в то, что раздача еды это борьба с голодом.
Для интереса почитайте, как эта раздача еды помогает корпорациям получать хорошие прибыли.
Нужно было в СССР тоже вместо развития промышленности и сельского хозяйства в республиках - раздавать там еду....глядишь и пошло бы все по другому.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний