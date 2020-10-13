XXI век. 7 миллионов человек на планете в этом году умерли от голода

От голода с начала 2020 года на планете погибли, по данным ООН, как минимум 7 миллионов человек — это больше, чем население Петербурга.

Как сообщает 13 октября Reuters, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бисли подчеркнул, что в некоторых регионах масштабы трагедии выросли из-за пандемии коронавируса, которая сама по себе унесла миллион жизней. «Если мы не учтём COVID, уровень смертности от голода может быть в 3, 4, 5 раз больше», — сказал Бисли.

Всемирная продовольственная программа уже собрала 1,6 миллиарда долларов, и в следующие полгода необходимо ещё 6,8 миллиарда долларов для того, чтобы предотвратить голод в условиях ковидного кризиса. По данным ВПП, еды не хватает каждому девятому жителю Земли.