В первом же приговоре по новой норме о «ворах в законе» «Фонтанка» увидела, как государство превращает вековые уголовные традиции в доказательства. Также на суде раскрыли: Россия забита страшными иерархами, которые могут колыхнуть державу.

Как доказать, что он «вор в законе», — сходить вместе в баню. И так 500 раз

Приговор в отношении Шалвы Озманова (Куся) в Мосгорсуде



автор фото Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

На днях вступит в силу приговор Мосгорсуда по авторитетному родственнику всемедийно известного Шакро-Молодого. Этому Озманову на днях отмерили 11 лет. Но дело не в имени и обстоятельствах. На руках «Фонтанки» — прецедент. Из него понятно, как нам свести всемирно признанный бренд — «вор в законе».

В первой строчке приговора от 7 октября суд установил: «Озманов совершил занятие высшего положения в преступной иерархии». Фраза точно соответствует статье 210.1 УК, принятой, как известно, в прошлом году. Следующий абзац комплементарен: «…независимость, уверенность в себе, решительность, доминирование, упорство в отстаивании своих интересов, коммуникабельность и настойчивость…» Только с поправкой — «для влияния в преступной среде». Главным же доводом, что Озманов и статья 210.1 — близнецы, является его статус законника. Доказательства приложены:



«…на тело Озманова при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте, с сентября 2014-го по 15 мая 2019 года нанесены стойкие рисунки, которые, согласно культурологической экспертизе, относятся к типу «воровских» татуировок … пистолеты на груди, выражают хулиганские чувства, а также знак сожаления о своих криминальных поступках (немного противоречиво. — Прим. авт.)… эполет на правом плече, предупреждающий, что данного человека не исправить (а если на левом? — Прим. авт.)… восьмилучевые звезды на обоих коленях, имеющие указания на лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии… восьмилучевые звезды на груди, имеющие значение отрицания тюремных порядков…» Вряд ли найдется в России домохозяйка, которая не в теме. В принципе, так же парировали адвокаты: мол, опомнитесь, мало ли кто себе куда что наколол! Сходите на наши пляжи или в бани — засмотритесь. Судья же возразила, что не надо так нервничать — фототаблица с обнаженным — не основное доказательство.

В тексте вердикта подробно упоминается приложенный документ (так он и назван). Это воровской прогон, он же «малява», что разослал смотрящий за СИЗО-3 Москвы при водворении туда Озманова. Художественные достоинства этого эпистолярного памятника не новы. Правила писания легко можно найти в интернете. Начинаем с «Жизнь ворам, мира дому нашему общему», потом подставляй нужное. Этому жанру лет сто минимум, но в приговоре впервые дается правовая реакция. Это значит, что «все лица уголовно-криминальной направленности, имеющие более низкие криминальные статусы, обязаны подчиняться».



В суде допрошены и живые. Это несколько силовиков. Они сообщили, что давным-давно занимаются авторитетными персонажами и не только знают Озманова как коронованную особу, но и сообщают, кто и когда принял его в столь «почетный» клан. В принципе, они рассказали, что подробно и давно описано на нескольких ресурсах. В том числе, например, на Праймкрайм. Кстати, к акционерам, кто принял Озманова в лоно, претензии отсутствуют.

Инсайд же заключается в том, что оперативник УУР Москвы, товарищ Можаев, убеждая судью во вредности данной субкультуры, неожиданно открыл секретную статистику ведомства: «…По сведениям Московского уголовного розыска, лиц указанной категории — более 500 человек, а 90 процентов из них являются выходцами из этнических преступных групп». «Фонтанка» надеется, что пять сотен — это по Руси, а не внутри Садового кольца.

Арифметика борьбы: если с момента принятия этой яркой нормы, с марта 2019 года, по ней осужден только Озманов, то сколько надо лет, чтобы расправиться с остальными 499?



Умной политики подлили еще и показания двух арестантов, сидевших в камерах недалеко от Озманова. Пусть их засекретили, но один из них смело заявил: «Всем своим поведением Озманов полностью противопоставляет себя государственному строю России». Второй же «знает, что даже сотрудники исправительных учреждений не могут неуважительно относиться к «ворам в законе», поскольку, узнав указанный случай, все арестанты исправительного учреждения поднимут бунт, вплоть до того, что может подняться бунт в исправительных учреждениях от региона до всех тюрем России». Заявления настолько мощные, что неясно — это грамотная реклама воровскому движению или пора возбуждать дело по свержению государственного строя. Хотя, конечно, если все так уныло, то кое-какие вопросы к власти есть.

Защитники этого раскрашенного во всех отношениях подсудимого вздымали руки, требуя объяснить, какую конкретно иерархию возглавлял гражданин Озманов, кто были его замами по общим вопросам, имена прочих участников подпольного процесса тоже любопытны. Тут их судья и умыла: «Диспозиция статьи 210.1 УК не предполагает реализации своего статуса виновным лицом, совершения им каких-либо действий с использованием статуса и не предполагает дополнительных действий такого лица… иное толкование не допустимо». Что касается доказательств, что он вор, то «…суд убежден в их допустимости, достаточности и достоверности». Сам же Озманов на протяжении всего процесса относился к происходящему отрицательно. Репортажно это выглядело примерно так: «Ну вы даете».



В связи с вышеописанной драмой интересен факт: Озманов еще обвинялся и в стрельбе по работнику автомойки (он оставил его инвалидом, попав в бедро). Так вот за это Озманову впаяли 4 года. А за татуировки и стереотип поведения вне конкретных преступлений — 9 лет.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

