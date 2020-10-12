Рухнувший на М-10 после встречи с самосвалом надземный пешеходный переход стоил около 60 млн рублей при строительстве, но сейчас такой потянет и под 150 млн. Платить, скорее всего, придется владельцу грузовика, а не водителю.

«Мосты - не для того, чтоб их сбивали самосвалы». За переход над трассой М-10, стоивший бюджету около 60 млн рублей, может заплатить владелец грузовика

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Самосвал «Вольво» откинутым кузовом снес надземный пешеходный переход на 614 километре трассы М-10 вечером 11 октября. Момент аварии попал на видео, возвращавшиеся после выходных в город автомобилисты проклинали сразу образовавшуюся пробку. Очевидцы говорят, что 49-летний водитель не услышал предупреждающие сигналы соседних машин.

Самосвал был задействован в ремонте участка дороги под переправой, возил на место асфальт. Его водитель в очередной раз разгрузился, «очистился», только сел в кабину и на радостях, что его пропускают в воскресной пробке направляющихся в город, поехал, забыв о поднятом кузове.



«Я в шоке. Это не водитель, это вот такие люди виноваты. Они не думали, что сейчас кого-то убьют, не дай бог, или он сам умрет. Вот такие вот мы, никогда не жалеем никого и не думаем о последствиях. Нет бы вот сказать: «Кузов у тебя поднят, куда ты выезжаешь», - рассказывает свою версию событий Сардар Гаджиев, который в базах значится владельцем транспортного средства. То, что никто не погиб после того, как грузовик снес неопущенным кузовом тоннельную надземную конструкцию, можно назвать чудом: воскресным вечером там не оказалось пешеходов. Многотонное сооружение рухнуло на контейнер параллельно шедшей фуры, а не на кабину. Движение по трассе временно остановили, организовали объезд.

Как узнала "Фонтанка", разработкой проектной документации этого надземного перехода занималась компания «БалтМостПроект» (БМП) по заказу крупного московского дорожного строителя ООО «ЕвроТрансСтрой».

«Удары в эти переходы вообще не предусмотрены. Габарит над проезжей частью был обеспечен - 5 м 20 см. [Конструкция предусматривает] только ветровые нагрузки, снеговые и пешеходные. Все. Никаких ударов», - сказал «Фонтанке» гендиректор БМП Илья Стенин. «Мосты проектируют, чтобы по ним ходили, а не сбивали самосвалами.

"Проблема не в характеристиках переходов, а в самосвалах. В Крыму посбивали столько мостов в местах строительства, что - мама родная», - сказал другой источник, близкий к мостостроительной отрасли.

Глава БМП вспоминает, что переправу построили в 2010-2012 годах, на тот момент такие сооружения стоили в районе 60 млн рублей. С поправкой на изменения индексов (сметной стоимости строительства) Минстроя, к настоящему времени такие переходы могли подорожать в 2-2,5 раза - до 120-150 млн рублей, говорит эксперт.

«Сейчас же вопрос в том, что нужно разобрать это пролетное строение, посмотреть, обследовать, что с ним случилось при ударе, при падении. Если оно подлежит восстановлению и его можно выправить - это будут одни деньги. Если нельзя и нужно делать новое - совершенно другие. Это же не первый случай у нас по Ленинградской области... Там делается проект восстановительных работ, он утверждается у владельца дороги или сооружения, а дальше уже все эти юридические разбирательства с тем, кто прав, кто виноват в этой аварии», - сказал Стенин.



Дорога принадлежит «Росавтодору», ее вместе с сооружениями эксплуатирует ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Его эксперты и сотрудники правоохранительных органов ведут проверку и оценивают ущерб. После обследования станет понятно, сколько потребуется на восстановление денег и времени.

Глава службы помощи автомобилистам «Автоклуб А24» Денис Шубин говорит, что обычно в таких случаях возместить материальный ущерб требуют от фактического владельца транспортного средства.

«Если мы говорим про материальный ущерб - то да, под ударом оказывается владелец автомобиля. Если там, не дай бог, кто-то погиб - то, соответственно, водитель, - объясняет эксперт. - Если водитель виноват, это его личный самосвал и он сам был за рулем, то с него и то, и другое может быть взыскано».

Обрушивший переход «Вольво» записан на Сардара Гаджиева. Грузовик застрахован по ОСАГО компанией «Страховая бизнес группа». По договору, круг лиц, допущенных к управлению транспортным средством, не ограничен. Это значит, что любой водитель может сесть за руль и ответственность владельца при этом застрахована, но его это все равно от нее не освобождает. Полис покроет возмещение вреда в пределах всего лишь 400 тыс. рублей.

«Где вы видели такие вещи, чтобы сразу все [страховкой] покрыло? Буду работать на них всю жизнь, значит, что делать? Как по-другому?» - сказал «Фонтанке» Гаджиев. Похожие ДТП случаются нередко в разных регионах страны, чаще - там, где идет строительство или дорожные работы. В конце сентября аналогичная авария произошла на выезде из Екатеринбурга. КамАЗ откинувшимся кузовом снес пешеходный переход, конструкция рухнула прямо на кабину, в результате чего водитель погиб.

В начале сентября самосвал снес только построенный пешеходный мост на выезде из Кургана. В ДТП никто не пострадал: авария произошла в пять утра и сооружение не было введено в эксплуатацию. Год назад подобное происшествия случилось на автодороге «Таврида» в Крыму. КамАЗ врезался в строящийся путепровод, кабину раздавили сорвавшиеся железобетонные конструкции. По информации местных СМИ, водитель тогда уцелел, выпрыгнув из машины. При этом надземный пешеходный переход на Ярославском шоссе в подмосковных Мытищах пережил удар самосвала. В момент столкновения на нем находились четыре человека, они не пострадали, передавала местная пресса.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

