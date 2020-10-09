Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2, называет имена тех, кто, по его мнению, достоин получить премию «Фонтанки»

Глава макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Сергей Тимошин рассказывает, кого будет номинировать на премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». В некоторых номинациях у него нет никаких сомнений в том, кто достоин победы, а где-то выбор будет очень непростым.

«В первой номинации у меня будет Банк ВТБ. Есть большой и позитивный опыт общения с ним. Они отлично умеют работать не только с частным, но и с корпоративным клиентом. Если говорить о том, кто работает живо, свежо, с инновационными идеями на стыке IT и клиентского сервиса, то это Тинькофф банк. Там большое количество современных удобных решений, которые позволяют создавать очень дружелюбную среду.

Выбирая лидера в сфере доставки, я действительно восхищаюсь ребятами из группы «Самокат». Абсолютно питерский проект. Я вижу ту работу, которую делают его основатели Родион Шишков и Вячеслав Бочаров, она на уровне современных мировых стандартов. У них все быстро, легко, четко. Я как менеджер понимаю, какой большой труд стоит за тем, чтобы все было так открыто по отношению к клиенту, быстро и качественно. За технологией работы дарксторов будущее, а «Самокат» — это именно дарксторы. И мы с вами обязательно увидим, что такие решения будут выигрывать, в первую очередь за счет времени доставки. Кстати, в номинации «Бизнес-старт года» им тоже, наверное, нет равных. Учиться в Петербурге надо в Высшей школе экономики. Современный мир невозможен без инновационных технологий. Без всего того, что сейчас на слуху, и это на самом деле очень значимые вещи, которые меняют нашу жизнь: big data, искусственный интеллект и многие другие решения в этой области. «Вышка» хороша тем, что у них на данный момент очень большой акцент на сращивании не только технических наук, но и, что интересно, гуманитарных, с современными решениями. Фактически ВШЭ сейчас выпускает специалистов будущего, которые будут оснащены знаниями не только в области менеджмента или социологии, но и современным видением IT-решений. На мой взгляд, именно эти кадры будут востребованы в ближайшие годы.

Любимый ресторан у меня — Birch. Петербург славен авторской кухней и большим количеством достойных шеф-поваров. Тем более что они все время появляются новые и все более интересные. Но даже в этом списке Birch выглядит свежо. Это стильное место и там очень вкусно. Туда можно смело идти всей семьей. Если говорить про более демократичные места, я бы выбирал из баров Петроградской стороны. В них приятная атмосфера, которую умело создают. Это делается в первую очередь через публику. На мой взгляд, один из лучших там The Wall — отличная атмосфера, публика, интеллигентные интересные люди, комфортная обстановка. Если говорить о классическом арт-пространстве, стоит назвать «Севкабель порт». С точки зрения области интертейнмента и формирования настроения он сейчас сильнее всех. Что касается бизнес-центров, то работа группы компаний Raven выглядит очень привлекательно. У них несколько офисов, в один из которых переехали и мы. Там все продуманно и современно. Мне интересно наблюдать, как развивается строительная отрасль. В этом контекст, считаю «Сэтл» разумным и очень эффективным примером бизнеса. Я оцениваю даже не столько качество жилья, притом что оно весьма достойное, а скорее, уровень сервиса для клиента. Также приходит в голову ЛСР — та же самая история с точки зрения качества работы. Вообще, петербургские девелоперы производят хорошее впечатление во всех аспектах бизнеса. Также считаю важным способность девелопера поддерживать стиль жизни клиента, и тут хочу отметить дома YIT, они хорошо прочувствовали потребности петербуржцев.

Из того, что сделано в Петербурге, я сразу назову конфеты фабрики «Крупской». Вообще Петербург с точки зрения поесть-выпить — уникальное явление. И кроме конфет мне в голову приходит, например, сеть «Штолле». Я их с удивлением обнаружил в других городах, и они там себя прекрасно чувствуют». На специальном сайте премии любой может проголосовать за свои любимые компании, чтобы помочь им одержать достойную победу и получить заслуженную премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Система оценки такова, что чем больше сотрудников, клиентов и друзей компания убедит проголосовать за себя, тем больше шансов у нее пройти в финал. Инструкцию, как правильно голосовать, можно найти тут . Здесь компании могут скачать промоматериалы, чтобы активнее привлекать своих клиентов и друзей голосовать за себя. Приглашаем всех петербуржцев активно выдвигать номинантов. В этом году премия будет разыгрываться в 11 номинациях: • «Банк»: голосуем за тех, кто лучше других обеспечивал безопасность наших финансов, комфорт и гибкость в их управлении;

• «Служба доставки»: лучшие компании, которые помогли петербуржцам пережить коронавирусные времена, доставляя домой или в офис товары и продукты; • «Высшее учебное заведение»: называем высшие учебные заведения в Петербурге, лучше других обеспечившие учебный процесс в необычных обстоятельствах; • «Бар и ресторан»: не все в этой отрасли вышли живыми из периода самоизоляции. Но многим, напротив, удалось обновиться и окрепнуть. Если среди них и ваши любимые — выдвигайте их в этой номинации; • «Арт-пространство»: новые форматы активных развлечений в Петербурге, на этот раз без традиционных музеев, театров, кинотеатров; • «Бизнес-центр или коворкинг»: самые удобные площадки в Петербурге для работы и творчества; • «Строительная компания»: надежный застройщик, возводящий качественные и комфортные дома. • «Сделано в Петербурге»: любимые торговые марки, сделанные руками наших земляков и производство которых расположено в городе или в Ленинградской области; • «Лучший работодатель»: если вам нравится, как ваша компания заботится о своих сотрудниках (что в этом году удавалось далеко не всем), смело выдвигайте ее в этой номинации;