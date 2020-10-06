«Это молодой Ельцин, только трезвый». Лидер КПРФ сказал Путину, что думает про Навального
Лидер компартии России Геннадий Зюганов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 6 октября сравнил оппозиционера Алексея Навального с молодым первым президентом России Борисом Ельциным, «только трезвым».
«Мы к выборам отнеслись всерьез. Здесь два подхода: государственно-патриотический или либерально-олигархический с раскруткой Навального. А Навальный — это молодой Ельцин, только трезвый, я знаю эту породу наизусть», — сказал политик, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
Напомним, Геннадий Зюганов дважбы проигрывал выборы президента РФ Борису Ельцину в 1992 и 1996 годах.
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию. Чуть позже немецкие врачи вывели его из комы. Лаборатория бундесвера в Германии нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Образцы оппозиционера специалисты Швеции и Франции также изучали по просьбе Берлина. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Однако глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 16 сентября заявил, что в организме Навального на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ». 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.