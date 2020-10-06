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06.10.2020 19:18
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«Это молодой Ельцин, только трезвый». Лидер КПРФ сказал Путину, что думает про Навального

Лидер компартии России Геннадий Зюганов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 6 октября сравнил оппозиционера Алексея Навального с молодым первым президентом России Борисом Ельциным, «только трезвым».

«Мы к выборам отнеслись всерьез. Здесь два подхода: государственно-патриотический или либерально-олигархический с раскруткой Навального. А Навальный — это молодой Ельцин, только трезвый, я знаю эту породу наизусть», — сказал политик, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Напомним, Геннадий Зюганов дважбы проигрывал выборы президента РФ Борису Ельцину в 1992 и 1996 годах.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию. Чуть позже немецкие врачи вывели его из комы. Лаборатория бундесвера в Германии нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Образцы оппозиционера специалисты Швеции и Франции также изучали по просьбе Берлина. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Однако глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 16 сентября заявил, что в организме Навального на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ». 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.

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Комментарии (17)

wasya
Зю продажный конечно, но про Наваленное высказался верно!)
Sadava
Вот подколол, так подколол. Мол на всякого засидельца есть свой Горбачев и Ельцин.
Кто ему такую классную фразу подсказал???
Бубнильшик
То что сказал Зюганов сейчас даже бабушкам не интересно.
Около власти похоже вообще приличных людей не осталось (да и как туда приличным пробиться?).
Навальный скорей больше на большевика похож, тоже паразитирует на тупости народа и (наверно уже на генетическом уровне) ненависти к богатым.
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