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05.10.2020 13:57
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Архитекторы просят Путина не подпускать к реставрации строителей. Иначе памятники заменят муляжи и новоделы

Архитекторы и реставраторы направили президенту Владимиру Путину письмо, в котором предупредили о своих опасениях по поводу законопроекта о передаче работ по сохранению объектов культурного наследия единому заказчику в сфере строительства. Об этом со ссылкой на документ 5 октября сообщает РБК. Авторы обращения боятся гибели памятников.

Специалисты обратили внимание, что реставрационные работы принципиально отличаются от капитального строительства. Их цель — сохранить материал и форму памятника в качестве исторических свидетельств, а не освоить капиталовложения. Кроме того, реставрация зданий проходит во взаимосвязи с археологией, реставрацией монументальной живописи и работами по сохранению интерьеров.

Подписанты считают, что в случае передачи реставрации Минстрою (сейчас за нее отвечает Министерство культуры), специалистов заменят представители строительных профессий. Это приведет к гибели реставрационной школы и замене памятников новоделами.

Обращение подписали более 300 специалистов. Среди них руководитель «Секции реставрации памятников архитектуры» научно-методического совета при Министерстве культуры Андрей Баталов, заведующий сектором древнерусского искусства Государственного института искусствознания Минкультуры Лев Лифшиц, член СПЧ и главный редактор сайта «Хранители наследия» Константин Михайлов, археолог, член-корреспондент РАН Леонид Андреев.

Публичное обсуждение проекта закона «О повышении эффективности использования капитальных вложений в объекты капитального строительства за счет средств федерального бюджета» продлится до 8 октября. Документом предусмотрено создание к 1 января 2021 года в России новой госкомпании, которая будет отвечать за госзаказы в сфере строительства. В ее функции также войдут заказы в сферах проектирования, капремонта, реконструкции, реставрации, инженерных изысканий.

При этом ряд заказчиков строительства в этом году уже передали от Минкульта Минстрою — среди них Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации. В августе стало известно, что закончить затянувшуюся на многие годы реставрацию петербургской Консерватории и Интендантских складов может экс-подразделение госкорпорации «ДОМ.РФ» АО «Политехстрой».

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Комментарии (5)

blackcatwhitecat
Фактически, все так уже и происходит - реставрацией занимаются маляры, озеленением - лесорубы, результат печальный. Только качаются деньги в карманы приближенных к кормушке. Создание новой госкорпорации - очередная такая кормушка. Никакие перестановки проблему не решат, "здесь всю систему надо менять" (с)
simak
Правильно обращаются. Так и будет. Вся реставрация вдоль Невского при Матвиенко так и выглядела: гастрабайтеры стёсывают болгарками гранит, крутят на саморезы гипсовые панели и красят. Через месяц от этой реставрации остаются только саморезы. Потом пропадают и они. Видел своими глазами.
Mikle776
тут все как то запутанно. Компании, которые имеют лицензии на реставрацию памятников, по факту нанимают на работу тех же работяг с азии. Есть только лицензия. Руководит возможно специалист, но он не может стоять над каждым. А что и как делает рабочий - одному ему известно и то не до конца. В то же время, если каждый объект будет ждать пока на его реставрацию зайдет компания с лицензией и специалистами - им уже и восстанавливать будет нечего. Все рушится уже лет 100 (после революции, как не стало частной собственности). Ну и особенно начиная с 90-х, когда на памятники не стало денег у государства. Так что на какие то работы надо пускать простых работяг, а на те, где надо особые знания и умения - спецов
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