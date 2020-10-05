Архитекторы просят Путина не подпускать к реставрации строителей. Иначе памятники заменят муляжи и новоделы

Архитекторы и реставраторы направили президенту Владимиру Путину письмо, в котором предупредили о своих опасениях по поводу законопроекта о передаче работ по сохранению объектов культурного наследия единому заказчику в сфере строительства. Об этом со ссылкой на документ 5 октября сообщает РБК. Авторы обращения боятся гибели памятников. Специалисты обратили внимание, что реставрационные работы принципиально отличаются от капитального строительства. Их цель — сохранить материал и форму памятника в качестве исторических свидетельств, а не освоить капиталовложения. Кроме того, реставрация зданий проходит во взаимосвязи с археологией, реставрацией монументальной живописи и работами по сохранению интерьеров.

Подписанты считают, что в случае передачи реставрации Минстрою (сейчас за нее отвечает Министерство культуры), специалистов заменят представители строительных профессий. Это приведет к гибели реставрационной школы и замене памятников новоделами. Обращение подписали более 300 специалистов. Среди них руководитель «Секции реставрации памятников архитектуры» научно-методического совета при Министерстве культуры Андрей Баталов, заведующий сектором древнерусского искусства Государственного института искусствознания Минкультуры Лев Лифшиц, член СПЧ и главный редактор сайта «Хранители наследия» Константин Михайлов, археолог, член-корреспондент РАН Леонид Андреев. Публичное обсуждение проекта закона «О повышении эффективности использования капитальных вложений в объекты капитального строительства за счет средств федерального бюджета» продлится до 8 октября. Документом предусмотрено создание к 1 января 2021 года в России новой госкомпании, которая будет отвечать за госзаказы в сфере строительства. В ее функции также войдут заказы в сферах проектирования, капремонта, реконструкции, реставрации, инженерных изысканий.