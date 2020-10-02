ФОМ: 62% россиян готовы проголосовать за женщину на выборах президента. Главные авторитеты: Матвиенко, Терешкова и Хакамада
Женщина займёт пост президента России в ближайшие 10–20 лет, считают 40% россиян. При этом 62% граждан РФ допускают для себя возможность проголосовать на президентских выборах за женщину. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщает Фонд "Общественное мнение" (ФОМ).
Лишь 30% россиян исключают для себя возможность поддержки женщины в качестве кандидата на высший государственный пост страны. При этом за президента в юбке мужчины «голосуют» активнее, чем сами женщины. Допускают свою поддержку «кандидатки в президенты» 65% мужчин — участников опроса и 60% женщин. Отрицание «женщины-президента» у россиянок выше, чем у мужчин: 32% против 28%.
На этом фоне топ-3 известных россиянок, которых уважают в народе, возглавили Валентина Матвиенко, Валентина Терешкова и Ирина Хакамада — 13%, 6% и 4% соответственно. 4% россиян уважают вице-премьера Татьяну Голикову. В списке женщин, которые могут заявить, что их уважает как минимум «каждый сотый россиянин», оказались сразу девять известных персон. Одинаковую народную любовь продемонстрировали глава ЦИК Элла Памфилова, Ксения Собчак, Мария Захарова, оппозиционерка Любовь Соболь, Алла Пугачёва, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, мэр Якутска Сардана Авксентьева и политолог, бывший член президентского СПЧ Екатерина Шульман.
Сетевой лозунг «Шульман в президенты» рискует перестать быть интернет-юмором, не исключает политолог Глеб Павловский.
«Почему нет? Тем более список, в который она попала, оставляет желать лучшего. Это маловероятно, ведь она слишком быстро говорит (улыбается). Но вообще это нормальный медийный эффект», — сказал Павловский «Фонтанке».
Всероссийский опрос «ФОМ» был проведён среди 1500 респондентов. Ранее «Левада-центр» сообщил о росте доверия оппозиционеру Алексею Навальному.