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02.10.2020 10:55
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Рейтинг и антирейтинг доверия россиян к Навальному за год вырос вдвое

Доверие граждан РФ к оппозиционеру, или, как говорит Кремль, «берлинскому пациенту», Алексею Навальному за год выросло в два раза. Если в 2019 году «положительно» на политика смотрели 9% россиян, то сегодня Навальный вызывает доверие уже у каждого пятого респондента. 20% участников исследования «Левада-центра» (признан иностранным агентом) одобряют его деятельность, сообщают в пятницу «Открытые медиа».

Фото: openmedia.io

Вместе с тем вдвое вырос и «антирейтинг». Если отрицательно к деятельности оппозиционера год назад относились 25% россиян, то сейчас — 50%.

Главный позитив в Навальном для россиян в том, что он «говорит правду, вскрывает наболевшие вопросы». Так считают 6% опрошенных. Но на данный момент доминирует нейтральное отношение к Навальному. Так к нему относится 31% респондентов. 5% опрошенных считают оппозиционера «засланным казачком».

Накануне пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Навальный сотрудничает с ЦРУ. В ответ оппозиционер пообещал подать на чиновника в суд.

Каждый третий россиянин, узнав про отравление Навального, «никаких особых чувств» не испытал (35%). И это самая популярная эмоция у собеседников «Левада-центра». 16% испытали «сочувствие», 15% — «недоумение», 7% — «возмущение», 3% — «страх». Каждый пятидесятый гражданин РФ (2%) воспринял новости про Навального с «удовлетворением».

Фото: openmedia.io

86% граждан не берутся судить, кто стоит за отравлением. А самая популярная версия совпала с мнением самого политика, который обвинил в этом власти. Ее выбрали 8% участников исследования. По 2% набрали варианты «фигуранты расследований», «США, Запад, западные спецслужбы», «Конкуренты, завистники, соперники».

Фото: openmedia.io

Опрос проводился 25−30 сентября по всероссийской репрезентативной выборке, опрошено 1605 человек в возрасте 18 лет и старше. АНО «Левада-центр» включена в список «иностранных агентов» Минюста в 2016 году.

Фото: openmedia.io
Фото: openmedia.io
Фото: openmedia.io

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Комментарии (8)

260642921
Навальный - лишь один из лидеров протеста. И отношение к нему даже среди "либералов", в частности, среди классических либералов и либертарианцев далеко не всегда однозначное. Но он действительно привлекает внимание к множеству наболевших проблем, и даже великий, мудрый и непогрешимый отец нации нет-нет, да и позаимствует что-то из предложений Навального, не ссылаясь, естественно, на первоисточник (например, во время эпидемии раздав деньги семьям с детьми). Чем больше таких Навальных, и чем более разными они будут, тем лучше для страны.
USSR_forever
Ему бы Антикоррупционное ведомство бы возглавить, т.к. порой даже "царь" не может найти управу на своих "бояр". А так бы глядишь и экономику страны от коррупционеров бы почистили бы... и казну бы пополни ли бы... мечтать-то о стране-красе не вредно...
Кровокрас
12% кто затрудняется плюс еще 18% кто не слышал, и нас тоже 50%.
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