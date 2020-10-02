Доверие граждан РФ к оппозиционеру, или, как говорит Кремль, «берлинскому пациенту», Алексею Навальному за год выросло в два раза. Если в 2019 году «положительно» на политика смотрели 9% россиян , то сегодня Навальный вызывает доверие уже у каждого пятого респондента. 20% участников исследования «Левада-центра» (признан иностранным агентом) одобряют его деятельность, сообщают в пятницу « Открытые медиа ».

Вместе с тем вдвое вырос и «антирейтинг». Если отрицательно к деятельности оппозиционера год назад относились 25% россиян, то сейчас — 50%.

Главный позитив в Навальном для россиян в том, что он «говорит правду, вскрывает наболевшие вопросы». Так считают 6% опрошенных. Но на данный момент доминирует нейтральное отношение к Навальному. Так к нему относится 31% респондентов. 5% опрошенных считают оппозиционера «засланным казачком».



Накануне пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Навальный сотрудничает с ЦРУ. В ответ оппозиционер пообещал подать на чиновника в суд.



Каждый третий россиянин, узнав про отравление Навального, «никаких особых чувств» не испытал (35%). И это самая популярная эмоция у собеседников «Левада-центра». 16% испытали «сочувствие», 15% — «недоумение», 7% — «возмущение», 3% — «страх». Каждый пятидесятый гражданин РФ (2%) воспринял новости про Навального с «удовлетворением».