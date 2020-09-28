К вам едет капучино! Яндекс.Лавка начала доставлять горячий кофе в Петербурге

Кофе в Яндекс.Лавке готовят из 100-процентной арабики темной обжарки, выращенной в Никарагуа и Сальвадоре. Из такого зерна получается кофе, во вкусе которого есть оттенки какао, сухофруктов и жареных орехов. При этом в аромате напитка чувствуются ноты горького шоколада и фиников.

В собственном меню Яндекс.Лавки есть американо, капучино, латте и флэт уайт. Объем напитка можно выбрать из двух вариантов — 300 мл и 400 мл, его стоимость — от 119 рублей. Благодаря специальным стаканам с двойными стенками кофе остается горячим. А чтобы по дороге не разлить напиток, используют сразу две крышки.

Ранее Яндекс.Лавка начала доставлять горячий кофе под собственной торговой маркой в Москве, где с момента запуска отмечается уверенный рост этой категории: в среднем представленность кофе в чеках выросла почти в 3,5 раза. Петербург стал вторым городом, в котором реализуется проект. Всего в нем будет задействовано пять специально оборудованных дарксторов сервиса, расположенных в Кудрово, Мурино, Приморском и Центральном районах.

Доставка готовой еды из кафе и ресторанов набирала популярность и до пандемии, ограничения 2020 года сделали ее еще более востребованной. Так, в июле, по данным российского отделения исследовательской компании NPD, этот формат потребления вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что касается доставки кофе, это направление сравнительно новое, но при этом перспективное, потому что спрос на напиток непрерывно растет.



— В России 30% всех «визитов», то есть посещений кафе, ресторанов или заказов еды с доставкой, включают кофе. Если сравнивать со странами Западной Европы, это довольно высокий показатель, выше только в Италии, — рассказала Марина Лапенкова, главный эксперт рынка фудсервиса российского отделения NPD. — Наша ситуация совпадает с мировым трендом: потребность людей в хорошем кофе растет, число кофеен и трафик в них увеличиваются, и даже пандемия не прервала эту долговременную тенденцию. Случаев, когда мы пьем кофе, становится все больше. Раньше это был функциональный напиток, позволявший получить заряд бодрости. Сейчас он превращается в элемент социализации: мы общаемся с друзьями и коллегами за чашкой кофе. С его помощью мы делаем небольшие перерывы в работе, позволяем себе маленькое удовольствие, разбивающее дневную рутину. Многие используют кофе с молоком как легкий завтрак или перекус в тот момент, когда нет возможности полноценно поесть. Ситуации, в которых покупается этот напиток, множатся, поэтому мы видим рост спроса. В доставке же кофейная тема только начинает развиваться.

