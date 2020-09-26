Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру»

Петербургский клуб уверенно вышел из локального игрового кризиса: после ряда неудачных результатов команда Сергея Семака всухую разгромила самобытный клуб из Башкирии. В матче нашлось место и «огнетушителю», и красивым голам. Дзюба — хет-трик, Азмун — дубль.

На неделе фанатское движение Ленинграда-Петербурга праздновало важную дату: 40 лет с момента основания. После матча с «Уфой» на заброшенном стадионе «Петровский» планировался товарищеский поединок между ветеранами «Зенита» и фанатами. За два дня до матча организованные болельщики в соцсетях сообщили: матч отменяется в связи с жестким давлением силовых структур. Мол, есть риски распития, использования пиротехники, что традиционно не приветствуется органами правопорядка (к слову: в пятницу появилась информация о том, что с 1 января 2021 планируется запрет на использование любой пиротехники при проведении митингов, пикетов и шествий; фанаты задумались, а как теперь встречать команду после побед? Ведь активное использование пиротехники — неотъемлемая часть фанатской культуры). «Зенит» аккуратно фанатов поддержал. В пятницу, 25-го, Роман Плугин жестко ответил генеральному директору «Зенита» Александру Медведеву: не надо перекладывать ответственность за отмену на ГУ МВД. В тот же день некоторые из обладателей абонементов на «Газпром Арену» получили сообщения о том, что в связи с проверкой госорганами на матче с «Уфой» не будет производиться розлив алкоголя. Знающие жизнь пошутили: а вот и симметричный ответ. На парковке СИБУРа за 4 часа до матча было зафиксировано невероятное количество представителей Росгвардии и ОМОНа. Предчувствовалось: на матче будет интересно.



За 2 часа до игры телеграмм-канал «Зенита» сообщил, что празднование 40-летия фанатского движения переносится на 4 октября, место проведения то же самое — стадион «Петровский». Стало ясно, что ситуация — динамическая.



Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»

Башкирское прошлое Именно из «Уфы» на повышение в «Зенит» перешел Сергей Семак в мае 2018 года, забрав с собой коллег по тренерскому штабу: выпускника 610 гимназии Александра Низелика, специалиста по реабилитации Марию Бурову, тренера Виллиама де Оливейру. Как раз в «Уфе» как футболист состоялся выпускник Академии «Зенита» Данил Круговой. Уже третий сезон матчи с «Уфой» для петербургского клуба носят принципиальный характер. Неудобный соперник Последние 2 года клуб из столицы Башкирии тренирует Вадим Евсеев — автор самого громкого высказывания в истории национальной сборной по футболу (в 2003 году, забив Уэльсу). Евсеев умудрился отобрать очки у «Зенита» Роберто Манчини в своем дебютном матче в марте 2018 года. (К слову, в прошлом сезоне команда экс-защитника «Торпедо» (Жодино) забрала у команды Семака 4 очка: сперва футболисты из Уфы нанесли первое из двух поражение «Зениту» в сезоне 2019–2020, а потом смогли сыграть тактическую ничью на «Газпром Арене» незадолго до наступления коронавирусной паузы). Евсеев продолжает радовать любителей футбола смелыми цитатами: в прошлом году он отличился репликой «у меня есть мнение [по поводу сыгранного матча], но я с ним не согласен».

Лазарет У «Зенита» всё те же сложности с составом, что и неделей ранее. До игры ходили слухи, что Ярослав Ракицкий продолжает восстанавливаться от недомогания и тренерский штаб бережет украинского защитника для матча против «Спартака» 3 октября. Себастьян Дриусси на неделе только приступил к тренировкам в общей группе. Напомним, что в последних 4 матчах «Зенит» смог набрать только 5 очков, победив лишь раз. На игре против «Уфы» Семак решился на ряд экспериментов: Ракицкий все-таки оказался в старте, отправив в запас Кругового, а на месте Андрея Мостового, подменявшего Дриусси в последних матчах, неожиданно вышел высокий Александр Ерохин. Будет много навесов, подумала футбольная общественность. Протокол матча «Зенит» начал сверхактивно: уже за первую минуту — два удара по воротам. На 24 минуте у петербургского клуба получилась отличная комбинация: Вильмар Барриос мягко навесил на дальнюю штангу, Сердар Азмун наконец-таки забил — хлестко, положив корпус, в одно касание. Азмун мог оформить дубль буквально через несколько минут, но пробил выше ворот. Иранец — несомненно лучший игрок первого тайма: на 30 минуте он жестко поставил корпус, и защитник «Уфы» исполнил прием, который в регби называется «огнетушитель» — удар локтем в кадык. Главный арбитр матча Алексей Сухой после консультации с коллегами в комнате ВАР назначил 11-метровый, Артем Дзюба уверенно увеличил разницу в счете.

Второй тайм начался с парада замен: вместо Деяна Ловрена вышел молодой Данила Прохин — показалось, что хорват покидал поле в перерыве, прихрамывая. Пах в концовке первого тайма потянул Малком: вместо него появился Юрий Жирков. Тренерский штаб явно держал в голове предстоящий матч со «Спартаком»: полагаем, тем же была обусловлена замена Вильмара Барриоса (вышел Леон Мусаев). Но к замене колумбийца счет уже дорос до разгромного: аккуратную передачу Дзюбы в одно касание превратил в гол все тот же Азмун. Сам Дзюба забил на 72 минуте: мягкий заброс Александра Ерохина, который к тому моменту несколько утомил петербургских любителей футбола своими игровыми решениями, Дзюба принял на грудь и с лету пробил в дальний угол. Казалось, что Артем уже поставил точку в матче, оформив хет-трик на 88 минуте, но последний гол в матче, уже в компенсированное время, забил Алексей Сутормин: 6:0. Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»