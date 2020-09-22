После несчастного случая на производстве 36-летнему сотруднику завода ампутировали стопу. Переговоры о монетизации страданий дошли до европейского руководства — местное считает достаточными оплату больничного, операции по ДМС и поддержку добрым словом.

С человеческой заботой. Почему «Ниссан» в Петербурге отказал в компенсации потерявшему часть ноги работнику

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

В Петербурге суд приступает к рассмотрению уголовного дела о нарушении правил безопасности на автомобильном заводе «Ниссан». Оператор электрокара Андрей Ильин въехал в своего коллегу. Часть ноги Алексею Киселеву врачи не спасли. При попытке договориться о компенсации морального вреда потерпевший услышал про миллион уже потраченных на него рублей.

Киселев и Ильин работали в одной смене операторами механизированных складов на «Ниссане» в Парголово. Один грузил железо на телеги, а другой на электрокаре отвозил эти телеги в цех сварки. Вечером 21 ноября 2018 года Ильин, перепутав педали газа и тормоза, резко ускорился и вжал Киселева электрокаром весом более 1200 килограммов в отбойник стеллажа. Момент запечатлели камеры в цехе «Ниссана».

предоставлено адвокатом потерпевшего

Пострадавшего доставили в Мариинскую больницу с размозженной правой стопой, её пришлось ампутировать. Травму при несчастном случае на производстве признали трудовым увечьем, Киселеву установили вторую группу инвалидности с 70-процентной степенью утраты профессиональной трудоспособности. Он перенес три операции и два курса реабилитации.

В отношении Андрея Ильина возбудили уголовное дело по 216-й статье УК за нарушение правил безопасности работ, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью. Следствие посчитало, что оператор нарушил несколько пунктов должностной инструкции. Ильин сидел вполоборота, а должен был — ровно, с поставленными на пол тягача ногами. Процесс в Выборгском райсуде начинается 24 сентября.

Гражданский иск о компенсации морального вреда Киселев к бывшему коллеге — Ильин уволился с завода и перешел на работу в банк — не подавал. По Гражданскому кодексу, усиленному позицией Верховного суда, ответственность за вред, причиненный физическим лицом при исполнении трудовых обязанностей, должен нести его работодатель. Не допускается даже привлечение работника в качестве солидарного ответчика. По замыслу Верховного, работодатель обязан компенсировать моральный вред, а потом уже при желании предъявить материальные претензии к своему работнику в порядке регрессных требований.



Судиться с «Ниссаном» Киселев тоже не хотел, сообщил «Фонтанке» представляющий его интересы адвокат Алексей Соколов.

«Мы предложили руководству автомобильного завода в досудебном порядке урегулировать вопрос о компенсации морального вреда, — говорит защитник. — Конкретные суммы не называли, были уверены, что сможем прийти к компромиссному решению. Во встрече нам отказали».

В начале сентября 2020 года Киселев получил письмо за подписью гендиректора «Ниссана» Игоря Бойцова. В нем упоминаются траты предприятия на своего пострадавшего сотрудника. Среди них — доплата до должностного оклада по всем больничным в размере 537 тысяч рублей почти за два года, материальная помощь для оплаты лекарств на 40 тысяч и операции на 507 тысяч, а всего на сумму более миллиона рублей.

«Оказанная материальная поддержка — это сугубо добровольная инициатива компании», — уточняет Игорь Бойцов.

Фото: предоставлено адвокатом потерпевшего

По словам адвоката Алексея Соколова, перечисленные расходы связаны с обязанностью «Ниссана» — травма Киселева признана страховым случаем, операции ему проводят по ДМС, а оплачивать больничные работодатель должен в рамках трудового законодательства.



В «Ниссане» также подчеркнули, что неотъемлемой частью поддержки со стороны работодателя была и моральная сторона — человеческая забота. Компания занесла себе в актив посещение сотрудниками Киселева в больнице, оплату трансфера из одного медучреждения в другое, помощь в оформлении документов для получения страховой премии.

По данным «Фонтанки», в спорную ситуацию в настоящее время вовлечены европейские подразделения автопроизводителя — Nissan International SA в Швейцарии и Nissan Automotive Europe S.A.S во Франции. Их позиция пока до петербургского завода не доведена.

Работодатели редко идут на добровольную компенсацию морального вреда, причиненного его сотрудниками. В Петербурге последним случаем стала тяжба вдовы Галины Братаевой со станцией скорой медпомощи № 4. Муж истицы умер из-за халатности диспетчера. Суд обязал её руководство содержать детей покойного до их 18-летия и выплатить моральную компенсацию. Станция скорой помощи не согласилась с этим решением, Санкт-Петербургский горсуд в конце сентября пересмотрит дело.



Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»