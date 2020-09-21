«По канонам классических фильмов о любви и коме». Навальный рассказал о влиянии супруги на его выздоровление

«Вы, конечно, сто раз видели такое в фильмах и читали в книжках: один любящий человек лежит в коме, а другой своей любовью и беспрестанной заботой возвращает его к жизни. Мы, конечно, тоже так действовали. По канонам классических фильмов о любви и коме. Я спал, и спал, и спал. Юля [Навальная] приходила, говорила со мной, пела меня песенки, включала музыку», — написал 21 сентября Навальный в своем Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.) .

По его словам, сейчас политик знает о любви больше, чем месяц назад. По этой причине оппозиционер даже рад, что из-за комы пропустил годовщину свадьбы, хотя его супруга посвятила этому событию отдельную запись.

Навальный рассказал, что после выхода из комы никого не узнавал, но ждал «ее», хотя и не осознавал, кого именно. «Она другая, мне это понятно, поэтому я все время лежу и ее жду. Она приходит и становится главной в палате. <...> Когда она рядом, идиотские галлюцинации отступают», — сообщил пациент немецкой клиники.

Он указал, что с каждым приходом супруги ему становилось легче. Политик предположил, что у этого эффекта есть научное объяснение.

Это уже не первый раз, когда Навальный публикует тексты в Instagram после выхода из комы. Ранее он рассказывал о своем состоянии, а соратники в его аккаунте раскрыли подробности перевозки «улик» в Германию.