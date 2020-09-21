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21.09.2020 15:01
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«По канонам классических фильмов о любви и коме». Навальный рассказал о влиянии супруги на его выздоровление

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который проходит лечение в немецкой клинике Charite, написал пост о любви.

«Вы, конечно, сто раз видели такое в фильмах и читали в книжках: один любящий человек лежит в коме, а другой своей любовью и беспрестанной заботой возвращает его к жизни. Мы, конечно, тоже так действовали. По канонам классических фильмов о любви и коме. Я спал, и спал, и спал. Юля [Навальная] приходила, говорила со мной, пела меня песенки, включала музыку», — написал 21 сентября Навальный в своем Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

По его словам, сейчас политик знает о любви больше, чем месяц назад. По этой причине оппозиционер даже рад, что из-за комы пропустил годовщину свадьбы, хотя его супруга посвятила этому событию отдельную запись.

Навальный рассказал, что после выхода из комы никого не узнавал, но ждал «ее», хотя и не осознавал, кого именно. «Она другая, мне это понятно, поэтому я все время лежу и ее жду. Она приходит и становится главной в палате. <...> Когда она рядом, идиотские галлюцинации отступают», — сообщил пациент немецкой клиники.

Он указал, что с каждым приходом супруги ему становилось легче. Политик предположил, что у этого эффекта есть научное объяснение.

Это уже не первый раз, когда Навальный публикует тексты в Instagram после выхода из комы. Ранее он рассказывал о своем состоянии, а соратники в его аккаунте раскрыли подробности перевозки «улик» в Германию.

Генпрокуратура РФ уже дважды отправляла запрос органам Германии для предоставления сведений о результатах анализов и лечении Навального. Российская сторона оценила нежелание предоставить ответ как «отказ Федерального правительства ФРГ от установления истины в рамках объективного расследования». Немецкий МИД, в свою очередь, сообщил, что Германия будет делиться данными по Навальному через Организацию по запрещению химического оружия. ОЗХО официально подтвердила анализ взятых у Навального проб.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России. Лаборатория бундесвера заявила, что обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок».

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Комментарии (11)

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Он указал, что с каждым приходом супруги ему становилось легче. Политик предположил, что у этого эффекта есть научное объяснение. ....
--- есть, хотя науку приплетать тут не стоит ... симуляция называется.
Chinalove
Завидуйте, тролли! В вашей жизни ничего этого не будет - ни любви, ни надежды... Так и проведёте её в никчемном существовании за 15 рублей за пост.
Pilat
Кстати, ради этого могут даже снять не запланированную серию Доктора Хауса.
Ведь только такой доктор может спасти пациента от БОВ чем ни будь гениальным.
Например клизмой в вену.
А так же объяснит, почему новичок подействовал только на навального и ни на кого больше.
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