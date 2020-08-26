«Любовь — это когда вы готовы пройти любые испытания». Юлия Навальная напомнила о годовщине свадьбы
Жена Алексея Навального Юлия и их дочь Дарья напомнили о 20-й годовщине свадьбы политика, который остается в коме в немецкой клинике Charite.
«Иногда в жизни можно позволить себе быть немного сентиментальной. Сегодня точно такой день», — написала 26 августа Юлия Навальная в своем Instagram, выложив видео с супругом.
Дочь политика также поздравила родителей с торжеством и предложила свои варианты того, что такое любовь: «Любовь — это поддерживать друг друга в зале суда» и «Любовь — это когда вы готовы пройти любые испытания вместе... и ради друг друга».
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Любовь - это, когда каждый день хочется вместе танцевать под старые песни Любовь - это поддерживать друг друга в зале суда Любовь - это, когда ты не накрашена, но он всё равно снимает видео, потому что для него ты самая красивая Любовь - это координировать одежду между собой Любовь - это смотреть на неё как в первый раз Любовь - это, когда вы готовы пройти любые испытания вместе... и ради друг друга Любовь - это встретить «того самого» и больше не отпускать Родители, спасибо, что учите меня любить. С годовщиной!💛🧡❤️🧡💛
Юлия Навальная сейчас находится в Берлине, где ее супруг проходит лечение в клинике Charite.
Это не первый раз, когда супруга оппозиционера встречает годовщину свадьбы без него. Так, 25 августа 2018-го Навального задержали прямо перед семейным торжеством.
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому.