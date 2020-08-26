Жена Алексея Навального Юлия и их дочь Дарья напомнили о 20-й годовщине свадьбы политика, который остается в коме в немецкой клинике Charite.



«Иногда в жизни можно позволить себе быть немного сентиментальной. Сегодня точно такой день», — написала 26 августа Юлия Навальная в своем Instagram, выложив видео с супругом.