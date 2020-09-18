Надежда только на помощь неравнодушных людей. Пенсионерке требуется дорогое лечение

Асея Семиюловна - коренная ленинградка. Родилась сразу после войны. Отец защищал город, маму со старшим братом эвакуировали. После войны с деньгами у семьи было трудно, поэтому работать она начала с семнадцати лет. Параллельно закончила вечернюю школу, потом — торговый техникум.

До шестидесяти пяти лет работала продавцом. Рада была бы и дальше продолжать, да здоровье стало подводить. Проблемы с позвоночником и костями у Асеи Семиюловны начались давно. Сейчас врачи говорят, что причина в голодном послевоенном детстве — в нехватке витаминов и минералов в первые годы жизни.



Последние несколько лет женщину преследуют переломы и жуткие боли, обычная сутулость превратилась в горб, а рост сократился на пятнадцать сантиметров. Причина — в тяжелом прогрессирующем остеопорозе. Асия Семиюловна прошла все доступные ей линии терапии, однако добиться позитивных результатов так и не удалось. В данный момент лечащий врач назначил пенсионерке курсовое лечение препаратом «Форстео», который считается «золотым» стандартом в лечении остеопороза. Лекарство поможет нарастить утраченную костную ткань и предотвратить переломы.



К сожалению, шансов на оперативное получение препарата от государства на данный момент нет. Очередь на него очень обольшая, ожидание может затянуться на годы. Даже ежемесячно необходимые препараты приходится покупать на свои средства.

