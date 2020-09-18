Надежда только на помощь неравнодушных людей. Пенсионерке требуется дорогое лечение
74-летней петербурженке врачи назначили лекарство, которое поможет в лечении тяжёлого остеопороза. Только получить его оперативно за госсчёт невозможно — очередь растянулась на годы. А накопить денег с пенсии не получается.
Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит помочь собрать средства на дорогостоящий лекарственный препарат.
Саберова Асия Семиюловна, 74 года.
Требуется лекарственный препарат «Форстео» для лечения тяжёлого остеопороза c множественными компрессионными переломами.
Стоимость 278 539 руб.
Асея Семиюловна - коренная ленинградка. Родилась сразу после войны. Отец защищал город, маму со старшим братом эвакуировали. После войны с деньгами у семьи было трудно, поэтому работать она начала с семнадцати лет. Параллельно закончила вечернюю школу, потом — торговый техникум.
До шестидесяти пяти лет работала продавцом. Рада была бы и дальше продолжать, да здоровье стало подводить. Проблемы с позвоночником и костями у Асеи Семиюловны начались давно. Сейчас врачи говорят, что причина в голодном послевоенном детстве — в нехватке витаминов и минералов в первые годы жизни.
Последние несколько лет женщину преследуют переломы и жуткие боли, обычная сутулость превратилась в горб, а рост сократился на пятнадцать сантиметров. Причина — в тяжелом прогрессирующем остеопорозе. Асия Семиюловна прошла все доступные ей линии терапии, однако добиться позитивных результатов так и не удалось. В данный момент лечащий врач назначил пенсионерке курсовое лечение препаратом «Форстео», который считается «золотым» стандартом в лечении остеопороза. Лекарство поможет нарастить утраченную костную ткань и предотвратить переломы.
К сожалению, шансов на оперативное получение препарата от государства на данный момент нет. Очередь на него очень обольшая, ожидание может затянуться на годы. Даже ежемесячно необходимые препараты приходится покупать на свои средства.
«С каждой пенсии я стараюсь откладывать на всякий случай тысячу рублей, — рассказывает пенсионерка. — На случай новых дорогостоящих назначений. Но собрать сумму, необходимую для покупки «Форстео», просто невозможно».
Семья тоже не может помочь. Муж умер, дети не имеют таких финансовых возможностей. Асея Семиюловна очень надеется, что найдутся люди, готовые её поддержать.
О том, как помочь Асии Семиюловне, можно узнать на её странице на сайте БФ «Долго и счастливо».
Команда фонда благодарит петербуржцев, в частности читателей «Фонтанки», за оказанную поддержку.
«На просьбу о помощи Лидии Акимовне Сутягиной — в прошлом заведующей приемным отделением НИИ скорой помощи им. И.И. Дженелидзе, которая продолжает работать врачом-экспертом, откликнулось более 80-ти человек. Благодаря их помощи, удалось собрать почти половину требующейся суммы. Лидия Акимовна была потрясена и растрогана таким участием. И просила передать низкий поклон всем, кто её поддержал. Мы передали Лидии Акимовне запас высокоэффективного лекарственного препарата для курсового лечения тяжелого прогрессирующего остеопороза. Она уже приступила к лечению и надеется на, что вместе с улучшением здоровья у неё получится уделять больше времени любимой работе. Мы вместе с ней верим в успех лечения. Спасибо за помощь, дорогие друзья!» — сказали в фонде.