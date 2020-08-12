Как многие врачи, не успевала следить за своим здоровьем. Петербургскому медику требуется помощь

Есть профессии, которые требуют полного погружения. Лидия Акимовна выбрала именно такую. Она — врач. Всё детство провела у мамы на работе в детской поликлинике. Сразу после восьмого класса поступила в медицинское училище, которое закончила с отличием. Затем была учёба в Ленинградском санитарно-гигиеническом медицинском институте, ординатура, аспирантура.

После окончания института работала в поликлинике. Потом пятнадцать лет заведовала приёмным покоем в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. Трудится там и сейчас, но уже на четверть ставки в должности врача-эксперта.



К сожалению, как и многие врачи, Лидия Акимовна совсем не успевала следить за собственным здоровьем. У неё тяжёлое заболевание — прогрессирующий остеопороз, осложнённый множественными компрессионными переломами, некрозом тазобедренных суставов. Болезнь зашла так далеко, что кости ломаются при малейшей нагрузке, а трещины в рёбрах появляются даже при неосторожном чихании.



Лидия Акимовна активно лечилась, прошла все линии доступной ей терапии, соблюдала предписанную диету, однако остановить тяжёлое заболевание так и не удалось. Сейчас лечащий врач назначил ей курсовое лечение высокоэффективным препаратом «Форстео», который считается «золотым» стандартом в лечении остеопороза. Есть большая надежда на то, что лекарство сможет не только остановить разрушение костной ткани, но и частично её нарастить.

