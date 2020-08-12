Как многие врачи, не успевала следить за своим здоровьем. Петербургскому медику требуется помощь
Лидия Сутягина — медик и всю жизнь отдала спасению других людей, но за своим здоровьем не уследила — у неё тяжёлый остеопороз. Лечащий врач порекомендовал лекарство, которое поможет остановить прогрессирующее заболевание. Но его стоимость для пенсионерки огромна, а получить препарат по квоте практически нереально.
Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит помочь собрать средства на дорогостоящее лекарство.
Сутягина Лидия Акимовна, 69 лет.
Тяжёлый остеопороз c множественными компрессионными переломами.
Требуется лекарственный препарат «Форстео». Стоимость 278 539 руб. Собрано 100 000 руб. Не хватает 178 539 руб.
Есть профессии, которые требуют полного погружения. Лидия Акимовна выбрала именно такую. Она — врач. Всё детство провела у мамы на работе в детской поликлинике. Сразу после восьмого класса поступила в медицинское училище, которое закончила с отличием. Затем была учёба в Ленинградском санитарно-гигиеническом медицинском институте, ординатура, аспирантура.
После окончания института работала в поликлинике. Потом пятнадцать лет заведовала приёмным покоем в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. Трудится там и сейчас, но уже на четверть ставки в должности врача-эксперта.
К сожалению, как и многие врачи, Лидия Акимовна совсем не успевала следить за собственным здоровьем. У неё тяжёлое заболевание — прогрессирующий остеопороз, осложнённый множественными компрессионными переломами, некрозом тазобедренных суставов. Болезнь зашла так далеко, что кости ломаются при малейшей нагрузке, а трещины в рёбрах появляются даже при неосторожном чихании.
Лидия Акимовна активно лечилась, прошла все линии доступной ей терапии, соблюдала предписанную диету, однако остановить тяжёлое заболевание так и не удалось. Сейчас лечащий врач назначил ей курсовое лечение высокоэффективным препаратом «Форстео», который считается «золотым» стандартом в лечении остеопороза. Есть большая надежда на то, что лекарство сможет не только остановить разрушение костной ткани, но и частично её нарастить.
Стоимость препарата на годовой курс лечения около 280 тысяч рублей, что делает его практически недоступным для большинства пациентов. Надеяться на помощь государства не приходится — очередь на препарат велика, ожидать его получения по квоте можно несколько лет. А лечиться нужно прямо сейчас. Собрать необходимую сумму с пенсии невозможно. Мужа и одного из сыновей уже нет. Второй сын посильно помогает с бытовыми нуждами, но таких больших денег нет и у него.
О том, как помочь Лидии Акимовне, можно узнать на её странице на сайте БФ «Долго и счастливо».
Команда благотворительного фонда благодарит петербуржцев, в том числе и читателей «Фонтанки», за активную поддержку пожилых людей.
«Благодаря этой поддержке были собраны средства для оплаты лекарства для Валентины Николаевны Калининой. Счёт оплачен, лекарство будет передано ей на следующей неделе», — сообщили в фонде.