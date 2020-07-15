В перечень льготных не входит. Пенсионерке требуется дорогое лекарство

Валентина Николаевна в своей жизни много работала. Окончив Университет технологии и дизайна, занималась организацией обувных производств. Заработала пенсию в 19 тысяч рублей. По нынешним временам это прилично. Большая часть уходит на лекарства, оплату ЖКХ, продукты, немного остается и на маленькие радости.

Валентина Николаевна никогда не сидела на месте, встречалась с подругами, регулярно посещала музеи и театры. Не мешали её активности даже нешуточные проблемы с сердцем: шесть стентов требуют серьезной заботы и медикаментозной поддержки. Год назад пенсионерка неудачно упала и сломала бедро, теперь оно держится на многочисленных штифтах. Вслед за этим резко ухудшилось состояние коленей. Сейчас Валентина Николаевна с трудом передвигается с ходунками и палочкой. Но женщина не сдаётся и очень хочет вернуться к обычной жизни.



Лечащий врач рекомендовал Валентине Николаевне пройти курс лечения, его суть во внутрисуставных инъекциях современного итальянского препарата «Хиалубрикс». Данная технология считается новейшим словом в лечении коксартроза и гонартроза, её эффективность доказана в многочисленных международных исследованиях. По мнению врача, инъекции вернут Валентине Николаевне подвижность, избавят от боли и помогут избежать замены коленных суставов.



Купить дорогостоящий препарат с пенсии женщина не может. Приёмный сын её посильно поддерживает, но таких денег нет и у него. Получить лекарство от государства невозможно — оно не входит в перечень льготных препаратов. Валентина Николаевна надеется на помощь добрых людей. Она верит в то, что в ближайшие годы сможет увидеть ещё много интересного.

