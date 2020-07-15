В перечень льготных не входит. Пенсионерке требуется дорогое лекарство
Пенсионерке Валентине Николаевне врач рекомендовал современное импортное лекарство, которое поможет ей в лечении коксартроза и гонартроза и избавит от постоянных болей. Но препарат не входит в перечень льготных. Купить его на пенсию женщина не в состоянии.
Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит помочь в сборе средств на лекарственные препараты.
Калинина Валентина Николаевна, 69 лет.
Требуются внутрисуставные инъекции для лечения коксартроза и гонартроза с сильным болевым синдромом.
Стоимость 51 780 руб.
Валентина Николаевна в своей жизни много работала. Окончив Университет технологии и дизайна, занималась организацией обувных производств. Заработала пенсию в 19 тысяч рублей. По нынешним временам это прилично. Большая часть уходит на лекарства, оплату ЖКХ, продукты, немного остается и на маленькие радости.
Валентина Николаевна никогда не сидела на месте, встречалась с подругами, регулярно посещала музеи и театры. Не мешали её активности даже нешуточные проблемы с сердцем: шесть стентов требуют серьезной заботы и медикаментозной поддержки. Год назад пенсионерка неудачно упала и сломала бедро, теперь оно держится на многочисленных штифтах. Вслед за этим резко ухудшилось состояние коленей. Сейчас Валентина Николаевна с трудом передвигается с ходунками и палочкой. Но женщина не сдаётся и очень хочет вернуться к обычной жизни.
Лечащий врач рекомендовал Валентине Николаевне пройти курс лечения, его суть во внутрисуставных инъекциях современного итальянского препарата «Хиалубрикс». Данная технология считается новейшим словом в лечении коксартроза и гонартроза, её эффективность доказана в многочисленных международных исследованиях. По мнению врача, инъекции вернут Валентине Николаевне подвижность, избавят от боли и помогут избежать замены коленных суставов.
Купить дорогостоящий препарат с пенсии женщина не может. Приёмный сын её посильно поддерживает, но таких денег нет и у него. Получить лекарство от государства невозможно — оно не входит в перечень льготных препаратов. Валентина Николаевна надеется на помощь добрых людей. Она верит в то, что в ближайшие годы сможет увидеть ещё много интересного.
О том, как помочь Валентине Николаевне, можно узнать на её странице на сайте БФ «Долго и счастливо».
Фонд благодарит петербуржцев, в том числе читателей «Фонтанки», за активнейший отклик на историю Людмилы Александровны Куровой.
«Благодаря вашей помощи мы оплатили и передали ей годовой запас жизненно необходимых лекарств. Людмила Александровна глубоко признательна за помощь в такое непростое для всех время и благодарит каждого, кто не прошёл мимо и поддержал её в трудную минуту. Спасибо!» — поблагодарили в фонде.