Остаться активной и самостоятельной. Пенсионерка просит о помощи

70-летней Людмиле Александровне врачи назначили несколько препаратов для лечения варикозной болезни, тромбофлебита, артроза суставов. Купить их на пенсию женщина не в состоянии. Но если срочно не начать лечение, то пенсионерка окажется прикованной к инвалидному креслу.

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит помощи в сборе средств на лекарственные препараты.

Курова Людмила Александровна, 70 лет.

Требуются лекарственные препараты для лечения варикозной болезни, тромбофлебита, артроза суставов.

Стоимость — 73 230 руб. Собрано 15 073 руб. Не хватает 58 157 руб.

Всю жизнь Людмила Александровна кому-то помогает. Каждую копеечку экономит, опекает соседей, кормит бездомных и всегда готова поддержать добрым словом. Но сейчас ей самой понадобилась помощь.



Родилась Людмила Александровна в Ленинграде. В детстве она тяжело переболела полиомиелитом, школьные годы провела в специализированном интернате, который вспоминает с большой благодарностью. «В нашем интернате был замечательный педагогический состав и отличное руководство, — рассказывает женщина. — На все операции в НИИ им. Турнера меня устроили. Лечилась там почти семнадцать лет подряд. Образование школьное дали прекрасное, я даже смогла поступить на дневное отделение ЛИТМО и успешно его закончить. И это при том, что почти всю жизнь я хожу на костылях».

Долгие годы Людмила Александровна работала инженером во Всероссийском НИИ метрологии имени Д. И. Менделеева. В последнее время состояние здоровья женщины резко ухудшилось. Обострились болезни, сопутствующие основному заболеванию: артроз суставов, варикозная болезнь вен, тромбофлебит. Врачи говорят, что если срочно не начать назначенное лечение, то в скором времени придётся пересесть в инвалидную коляску. Для человека, который большую часть жизни провел на костылях и никогда не сдавался, это очень тяжело.

