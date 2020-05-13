Каждый вдох даётся с трудом. Пенсионеру из Ленобласти нужна помощь

Геннадий Иванович привык самостоятельно справляться с проблемами. С делом жизни определился рано — после срочной службы решил остаться в армии. Служил в танковых, а потом в мотострелковых войсках в Ленинградской области, Германии, Казахстане и Киргизии. После демобилизации вернулся на родину родителей в Тихвин. Без дела сидеть не привык, поэтому пошел на завод. В 90-е инженеры стали не нужны, пришлось стать бизнесменом. Точнее попытаться, так как выходило не очень.

Сейчас Геннадий Иванович на пенсии. Большую часть из получаемых 20 тысяч рублей тратит на квартплату и лекарства. Немного остается на хобби — устроил на балконе настоящий сад и разбил крошечный огородик. «Каждую весну у меня появляется дело — ухаживать за рассадой, — рассказывает пенсионер. — Результаты моего балконного земледелия вполне приемлемые. За прошлый сезон одних огурцов собрал килограмма три. Это, конечно, не объемы дачного участка, но всё же своё — свежее и вкусное. И заняться есть чем».



К сожалению, многочисленные переезды и гарнизонные будни не могли не сказаться на здоровье Геннадия Ивановича. Проблемы с сердцем начались уже давно, а теперь — и с лёгкими. Врачи поставили диагноз — хроническая обструктивная болезнь лёгких. Теперь каждый вдох и движение даются пенсионеру с трудом. Ему необходима постоянная кислородная терапия, не менее 16 часов в день, которую может обеспечить только стационарный кислородный концентратор. В Петербурге это устройство выдается за счёт бюджета всем пациентам с тяжёлыми болезнями лёгких, но в Ленинградской области такой помощи нет. Купить жизненно необходимый прибор самостоятельно пенсионеру не на что. Геннадий Иванович очень надеется на помощь неравнодушных людей.

