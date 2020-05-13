Каждый вдох даётся с трудом. Пенсионеру из Ленобласти нужна помощь
Пенсионеру Геннадию Ивановичу необходим стационарный портативный концентратор. Без него мужчине тяжело дышать. Виной тому хроническая обструктивная болезнь лёгких. Получить аппарат за счёт бюджета он не может — в Ленинградской области такая помощь не предусмотрена.
Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит помочь в сборе средств.
Николаев Геннадий Иванович, 71 год.
Требуется стационарный портативный концентратор.
Стоимость 93 800 руб.
Геннадий Иванович привык самостоятельно справляться с проблемами. С делом жизни определился рано — после срочной службы решил остаться в армии. Служил в танковых, а потом в мотострелковых войсках в Ленинградской области, Германии, Казахстане и Киргизии. После демобилизации вернулся на родину родителей в Тихвин. Без дела сидеть не привык, поэтому пошел на завод. В 90-е инженеры стали не нужны, пришлось стать бизнесменом. Точнее попытаться, так как выходило не очень.
Сейчас Геннадий Иванович на пенсии. Большую часть из получаемых 20 тысяч рублей тратит на квартплату и лекарства. Немного остается на хобби — устроил на балконе настоящий сад и разбил крошечный огородик. «Каждую весну у меня появляется дело — ухаживать за рассадой, — рассказывает пенсионер. — Результаты моего балконного земледелия вполне приемлемые. За прошлый сезон одних огурцов собрал килограмма три. Это, конечно, не объемы дачного участка, но всё же своё — свежее и вкусное. И заняться есть чем».
К сожалению, многочисленные переезды и гарнизонные будни не могли не сказаться на здоровье Геннадия Ивановича. Проблемы с сердцем начались уже давно, а теперь — и с лёгкими. Врачи поставили диагноз — хроническая обструктивная болезнь лёгких. Теперь каждый вдох и движение даются пенсионеру с трудом. Ему необходима постоянная кислородная терапия, не менее 16 часов в день, которую может обеспечить только стационарный кислородный концентратор. В Петербурге это устройство выдается за счёт бюджета всем пациентам с тяжёлыми болезнями лёгких, но в Ленинградской области такой помощи нет. Купить жизненно необходимый прибор самостоятельно пенсионеру не на что. Геннадий Иванович очень надеется на помощь неравнодушных людей.
О том, как помочь Геннадию Ивановичу, можно узнать на его странице на сайте БФ «Долго и счастливо».
Фонд благодарит читателей «Фонтанки» за участие и доброту. «Благодаря активнейшей поддержке Дмитрию Васильевичу Мекишанову был передан комплект современных цифровых слуховых аппаратов. Наш подопечный очень признателен всем, кто откликнулся на его просьбу. «Мне удивительно везёт на хороших людей. Ваша поддержка меня очень подбодрила, с этими замечательными аппаратами я смогу вести совершенно полноценный образ жизни», — передали слова благодарности в фонде.