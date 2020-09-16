«Впали в холопство», через неделю обещали исправиться. ЗакС провел первое заседание предвыборного года

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Петербурга

В первое же после лета заседание городского парламента губернаторский законопроект рассорил депутатов и Смольный. Губернатор предложил согласовывать депутатские поправки с правительством. Это вызвало негодование, объединившее оппозицию и «Единую Россию». Единодушие заметил даже спикер Вячеслав Макаров, который отругал вице-губернатора Эдуарда Батанова за созданное в Мариинском дворце «напряжение». И потребовал, чтобы ко второму чтению этот пункт убрали. А о находящемся под арестом по делу о взятке депутате Романе Ковале не было сказано ни слова.



В Мариинском дворце депутаты 16 сентября собрались на первое заседание последнего для этого созыва года. В этот же день журналистов впервые с начала действия ограничительных антивирусных мер пустили в Заксобрание, напомнив о масках и перчатках. В качестве разминки депутаты поспорили между собой по законопроекту об уличных музыкантах, которых полиция в последнее время не просто гоняет, но и штрафует за незаконное занятие земельного участка. Комитет по законодательству предложил ввести исполнителей в правовое поле: определить места для выступлений и прописать порядок согласования таких концертов. Но территориальная привязка к учреждениям культуры и ограничение звукоусиливающей аппаратуры «домашней» мощностью в 60 децибел вызвала опасения, что «против парламента запоет весь Невский»..

Но настоящую бурю вызвал законопроект губернатора, который ограничивает возможность депутатов корректировать бюджет города. Чтобы просто подать поправку, им нужно будет получить «добро» от правительства.



Инициативу презентовал вице-губернатор Эдуард Батанов. «Планировали вместо завтрака, продолжаем после обеда», — посетовал чиновник. Он акцентировал, что «практически все изменения» — это приведение регионального закона в соответствие с федеральным.

Оппозиция очевидно только и ждала, пока им дадут слово, но их опередил единоросс Денис Четырбок. «Вы перечислили в своем выступлении группы поправок, на которые подразделяются эти изменения, но там не хватает еще одной. Её можно было бы так озаглавить примерно: «Курите, депутаты, в сторонке», — едко начал парламентарий. «Мне сложно представить, что кто-то согласится на уменьшение своих бюджетных ассигнований, это уже делает невозможным подачу депутатами поправок по целому ряду важных для города направлений... кому конкретно пришла в голову мысль это предложить?»

«Я думаю, этот вопрос в той или иной форме были готовы задать все записавшиеся. Поэтому отвечаю не только вам, но и всем, кто не успел задать этот вопрос: своих не сдаем», — дерзко ответил вице-губернатор и признался, что в Смольном «допускали, что эта норма вызовет дискуссию».



Единоросс Сергей Никешин, который возглавляет комиссию по городскому хозяйству, припомнил Смольному недоисполнение последние два года адресной инвестиционной программы. «Тогда вы должны приходить к нам и согласовывать — чтобы у нас зеркально соблюдался баланс. Также недоисполняются статьи, которые формируете вы. Значит, приходите к нам согласовывать». Он анонсировал в случае принятия спорной нормы появление политической проблемы: «Для вас, прежде всего, для правительства. Надо оно вам, не знаю».

«Это нарушение Конституции, нарушение полностью идеологии бюджетного процесса. Это вы у нас запрашиваете разрешение на бюджетное ассигнование, а не мы у вас», — подключилась глава фракции Партии Роста Оксана Дмитриева. — Вы пришли к депутатам и просите разрешить тратить деньги, а не мы просим у вас разрешения внести поправку, как эти деньги тратить».

Депутат-справедливоросс Алексей Ковалев призвал на помощь одну из самых строгих статей Уголовного кодекса — до 20 лет лишения свободы. «Несомненно, что норма о согласовании депутатом как представителем народа любой поправки с каким-то назначенным винтиком в системе исполнительной власти — эта норма антиконституционна. За то, что такую норму вписали в проект закона Санкт-Петербурга, немедленно нужно возбуждать уголовное дело по статье о попытке узурпации и захвата власти, нарушении конституционного режима, и то, что вице-губернатор Батанов не выдает этих людей, уже показывает, что они готовятся к переходу на подпольное положение. Можно объявлять розыск!» А коллег призвал «не впадать в холопство» и не принимать предложенную инициативу. И добил чиновников упреком в незнании грамматики.



У лидера «яблочной» фракции Бориса Вишневского, по его собственному признанию, «вставали дыбом остатки волос» при чтении законопроекта. «Администрации надоело отвечать на вопрос, почему они отказываются поддерживать абсолютно логичные поправки, внесенные в интересах жителей. Теперь предлагается сделать так, чтобы даже внести это было нельзя», — отрезал парламентарий. Внесение такого предложения было бы, по его мнению, основанием для немедленного вынесения губернатору недоверия. Вишневский напомнил, что такой проект уже есть и призвал всех желающих подписать его, а еще лучше — принять всем парламентом.

Масла в огонь подлил единоросс Александр Васильев, анонсировав обращение в уставной суд Петербурга с просьбой дать правовую оценку действиям городского правительства. Казалось, больше всего Батанова возмутило сравнение чиновников с «винтиками», которое он посчитал некорректным и неправильным.

«Этот театр абсурда или праздник лицемерия сейчас закончится», — констатировал Максим Резник. И напомнил, что парламент по сути однопартийный, предсказав что «Единая Россия» одобрит то, что так красноречиво сейчас громили её представители.



Вячеслав Макаров взял слово перед голосованием по проекту. Если открывал заседание спикер ЗакСа щедрыми комплиментами в адрес Александра Беглова и правительства за то, как они справлялись с пандемией коронавируса и его последствиями, то на Батанова он обрушился с обвинениями.

«Вы создаете напряжение своими действиями, как взрыв, как хаос, как катастрофа. Вы когда записывали-то понимали это? Понимали! Что вы тут создаете напряжение? Коллеги, я вас всех услышал, единодушие ваше увидел». «А всем советую, приходящим сюда, прежде чем что-то вносить, создавать мне здесь напряжение не надо! — повысил голос спикер. — Если кто-то думает, что мы будем и готовы обсуждать...да никто обсуждать не будет. Уберите её во втором чтении! Чтобы духу её не было, этой статьи! Не создавайте мне напряжение в законодательном собрании Санкт-Петербурга!». Макаров поставил текст на голосование — «за» отдали свои голоса 33 депутата, законопроект был принят в первом чтении.

«Фонтанка» уточнила у представителя губернатора в парламенте Юрия Шестерикова, распространяется ли он и на пресловутую практику «депутатских поправок», в рамках которой законодатели имеют право раздать часть бюджетных средств по своему усмотрению. Распределение средств по «депутатской поправке» — непрозрачный процесс. И его особенности уже привели за решетку двух членов парламента — единороссов Светлану Нестерову и Романа Коваля. Первая была депутатом еще прошлого созыва и успела в 2020 году освободиться по УДО. Коваль, депутат действующего созыва, был арестован и получил статус обвиняемого в августе. На заседании его по понятным причинам не было, однако Вячеслав Макаров никак не прокомментировал обстоятельства отсутствия коллеги.

«В принципе, да, но это немножко другая история. В принципе, это связано. Но весь смысл поправок, которые вносились в бюджетный процесс в этой области, заключается в том, чтобы не вносились дублирующие средства. То есть если уже есть выделенные средства на то или иное расходное обязательство, то нужно исключить дублирование — бывает, возникают такие случаи», — объяснил Шестериков. Член правительства пояснил, что предложение комитета финансов заключалось в том, чтобы повысить эффективность использования бюджетных средств, ввести некий согласующий механизм, чтобы распорядители средств имели возможность гарантированно эти средства освоить. Сам по себе термин «согласование», который вызвал изжогу и резкую критику депутатов, он может быть неудачен... Может быть, это предложение не вполне корректно было сформулировано, потому что, конечно, депутаты имеют право подавать поправки к любым законопроектам, включая закон о бюджете, и ни с кем не должны их согласовывать. Здесь виделась некая согласительная процедура», — сказал Шестериков. Он пояснил, что не считает это политическим противостоянием Смольного и Заксобрания, добавив, что это было бы так в случае, если бы парламент не принял инициативу в целом. На внесение поправок отвели неделю.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

