Все лучшее — детям. Застройщики ищут подход к семейным покупателям, приобретающим больше половины квартир

Все больше жилых комплексов в последние годы создается в расчете на семейных покупателей — в первую очередь это отражается на планировках и инфраструктуре во дворах. Причем от класса жилья или локации это почти не зависит.





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Прибавление в семье меняет отношение к жилью. Девелоперам же, чтобы позиционировать объект как «семейный ЖК», надо соблюсти целый ряд требований, отвечающих запросам покупателей с детьми. А запросы эти очень разнообразны и касаются разных аспектов жизни в новой квартире. Около 60% покупателей жилья сегодня — это семьи с детьми. Поэтому представить себе двор новостройки без детской площадки практически невозможно. Но просто поставить горку с качелями сегодня уже недостаточно. — С появлением детей требования к жилью существенно меняются, — говорит Ольга Ульянова, директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп». — Семейные покупатели иначе оценивают район проживания, планировку и прочее, смотрят на социальную инфраструктуру в составе проекта или рядом с домом. Второй немаловажный фактор — это безопасность и инфраструктура для детей.

С точки зрения местоположения, это не может быть одинокий дом в поле или посреди промзоны, поясняет Наталья Кукушкина, главный специалист по маркетингу Группы ЦДС. — Это может быть проект, встроенный в существующий микрорайон со своей инфраструктурой, как, например, наши ЖК «ЦДС «Полюстрово» или «ЦДС «Елизаровский», где в пешей доступности уже есть магазины, школы, детские сады, — поясняет эксперт. — Либо это будет проект КОТ, где застройщик берёт на себя обязательства по созданию такой инфраструктуры, как, например, наш перспективный квартал рядом с Парголово. Как минимум на первом этаже должны быть коммерческие помещения. Важна также организация самого дома или квартала — закрытая территория, безопасные входные группы с доступом с уровня земли и без перепадов высот на пути до лифта. Большая семья — это много вещей, поэтому хорошо, если в комплексе запроектированы колясочные и кладовые. Большое значение имеет и наполнение дворов: детские площадки для разных возрастов, спортивные площадки, прогулочные дорожки и уединённые уголки, чтобы покачать коляску в тишине.

При этом сейчас характерные для семейных квартир особенности проникают во все сегменты и локации, уточняет Наталья Кукушкина. Так, если раньше евро-планировки были характерны для верхнего ценового сегмента, то сегодня кухни-гостиные и родительские спальни со своим санузлом можно встретить и в жилых комплексах в Мурино. Что касается цены, то стоимость комфортной квартиры с полной отделкой и не на первом этаже, с двумя полноценными спальнями, кухней-гостиной и дополнительной кладовкой при входе начинается от 4,8 млн рублей, отмечает она. Посмотреть, какие квартиры, соответствующие конкретным запросам, и по какой цене представлены на рынке недвижимости Петербурга, можно в сервисе подбора квартир в новостройках «Фонтанки». Внутри Чем больше семья, тем больше комнат и пространства внутри квартиры ей нужно, поэтому у покупателей с детьми пользуются спросом европланировки и всевозможные места для хранения. Отсюда и общий подход к квартирографии. Подразумевается, что в таком доме будет около 50% многокомнатных квартир и минимум студий и малогабаритных однушек, отмечает Наталья Кукушкина. Для семейного покупателя и средняя площадь квартиры будет как минимум 45–50 кв. м.

Директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман объясняет, что в комплексе, рассчитанном на семейную аудиторию, обязательно должны быть квартиры с функциональными планировками: трехкомнатные и четырехкомнатные с мастер-спальнями для родителей и светлой детской с большим окном. При этом в семейных корпусах может быть минимальное количество студий или их может не быть вовсе. Например, в проекте компании «Янила» студии занимают всего 15% от общего объема квартир, также в некоторых очередях есть корпуса и вовсе без студий. — Семьи с детьми предпочитают планировки, позволяющие эффективно использовать все пространство и зонировать его, — говорит Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). Так, семьи, планирующие ребенка, или семьи с первенцем все чаще выбирают евро-квартиры. Объединенная кухня-гостиная в подобных квартирах позволяет всем членам семьи проводить время вместе. После рождения ребенка можно разграничить зону кухни и спальни или детской. За счет отсутствия лишних перегородок в подобной квартире увеличивается полезная площадь. Кроме того, крупные девелоперы в своих проектах стараются учитывать возможные вариации евро-планировок для создания ниш для кухни и гардеробных, а также выставляют на рынок квартиры с просторной лоджией и двумя окнами в объединенной зоне.

— Когда ребенок маленький, просторная кухня-гостиная позволяет членам семьи находиться вместе, присматривая за детьми, — продолжает Елена Тян, руководитель отдела продаж ЖК «Образцовые кварталы» (Специализированный застройщик «Терминал-Ресурс»), — Когда малыш подрастает, несложно возвести межкомнатную перегородку и получить изолированную комнату. Метраж и количество комнат — важные, но не единственные критерии при выборе квартиры для большой семьи, по словам Елены Тян. Ведь многим приходится действовать в режиме ограниченного бюджета — тогда на первый план выходят качество и местоположение жилья. — Еще одна необходимая опция — простор в квартире, — говорит Ольга Трошева. — Во многих проектах Setl Group предлагает семейные секции, чье основное преимущество — меньшее количество квартир на этаже и более просторные планировки. Что касается инфраструктуры, то семьи с детьми предпочитают проекты с собственными детскими садами и школами, чаще всего крупные ЖК на территории целых микрорайонов.

Семейные покупатели, конечно, расстраиваются, когда не обнаруживают в доме квартиры с двумя-тремя спальнями или обнаруживают их недостаточно. — В проекте ЦДС в локации Мурино-Девяткино мы сделали квартиры с тремя спальнями и просторной кухней-гостиной, и они сразу нашли своих покупателей, — говорит Наталья Кукушкина. — Теперь мы закладываем многокомнатные квартиры в каждом проекте, в том числе и в локациях, раньше не представлявших интереса для семей. Часто такие покупатели интересуются наличием кладовых, колясочных. В семейных ЖК меньше процент малогабаритных квартир, которые часто приобретаются для перепродажи или сдачи в аренду, добавил начальник отдела продаж ИСК «Отделстрой» Николай Гражданкин. По его словам, больше половины жителей ЖК компании «Новый Оккервиль» — молодые семьи с детьми от 2 до 12 лет, поэтому, естественно, в таких новостройках проектируется больше просторного жилья. — Запрос от семей с детьми — это, как правило, две и более комнат в квартире. Хорошим спросом пользуются евро-планировки с общим пространством для всех членов семьи и отдельные комнаты — личное пространство для детей и родителей, — говорит Ольга Ульянова. — Сейчас в ответ на высокий спрос практически все застройщики включают в квартирографии планировки евро-формата. По нашим оценкам, на рынке на него приходится до 20% предложения.

Семьи с детьми — основная целевая аудитория и компании «Строительный трест», и это учтено в квартирографии. — Мы не строим студий, а средняя площадь квартир в наших домах комфорт-класса составляет 60 кв. м, что выше аналогичных показателей по рынку в этом классе жилья, — говорит Сергей Степанов, директор по продажам компании «Строительный трест». — В бизнес-классе эти цифры более высокие, например, в ЖК «Сосновка» средняя площадь квартир составляет 133 кв. м. Что касается планировок, то семьи с детьми выбирают, как правило, евро-формат, востребованы вместительные гардеробные и дополнительные санузлы. Помимо этого семейные покупатели обращают внимание на места общего пользования. В каждой парадной важно помещение для хранения колясок, велосипедов и спортинвентаря. Безбарьерная среда — важнейший элемент, ведь отсутствие лишних ступенек и пандусов, когда вход в парадную осуществляется с уровня земли, оценят родители с колясками. Последние годы клиенты действительно стали интересоваться оформлением мест общего пользования и холлов, подтверждает Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС»: — Входные группы должны быть освещенными и просторными. Это важно для безопасности и спокойствия — если парадная светлая и хорошо просматривается, ребенок не будет бояться заходить туда один. Снаружи Благоустройство, инфраструктура и среда во дворах тоже проектируются иначе. В первую очередь обращают внимание на безопасность, далее идут такие опции, как досуг для всех членов семьи внутри квартала и безбарьерная среда. — Все, что связано с комфортом и безопасностью детей, — безусловный приоритет для большинства покупателей, — говорит Анжелика Альшаева. — То есть дворы должны быть закрытыми и охраняемыми, покрытие на площадках — антитравматичным. — Безусловно, застройщики стали больше уделять внимания детской инфраструктуре. Детские площадки в современных ЖК все реже делают «для галочки», — считает Ян Фельдман, — все чаще продумывают оборудование, опрашивают клиентов, выбирают необычные детские площадки, обращаются к иностранным производителям. Например, мы устанавливаем в своих кварталах детские площадки от датской фирмы Kompan с нестандартными конструкциями, имитирующими природные формы, они интересны тем, что не предполагают заданного сценария использования. Даже небольшие детали способны сделать жизнь с детьми удобнее. Например, в «Образцовых кварталах» места заезда с дорожного полотна на тротуар сделаны высотой 15 мм — этот подъём легко преодолеть, не споткнувшись. Двери в жилых комплексах оборудованы доводчиками с фиксаторами: при открывании на определенный угол, доводчик фиксирует дверь и не закрывает ее. «Строительный трест» также уделяет внимание безопасности среды, проектируя закрытые внутренние дворы, чье пространство используется более рационально благодаря отсутствию автомобилей. — Наши дворы оборудованы детскими игровыми комплексами с нетравмоопасным мягким покрытием, — говорит Сергей Степанов. — Также мы уделяем большое внимание экологичности, поэтому на детских площадках основные элементы выполнены из дерева, пластика становится все меньше. Поэтому помимо детских и спортивных площадок мы организуем общественные пространства и для взрослых. Например, в квартале NEWPITER есть площадка для барбекю и придомовой огород. — Здоровый образ жизни давно в тренде, поэтому много внимания уделяется спортивному оборудованию, — говорит Анастасия Новгородская, директор по продажам и маркетингу СК «Инвестторг». — Например, на наших площадках будут установлены столы для пинг-понга. Также наши жилые комплексы проектируются с двором, закрытым от машин, с большим количеством зеленых насаждений и так называемых «оазисов» отдыха. Сегодня покупатель готов доплачивать не только за комфортное проживание, но и за концепцию всего жилого комплекса. Также важно наличие школы и детского садика на территории ЖК. И в проектах комплексного освоения территорий застройщики их стараются создавать параллельно с жильем. Собственная инфраструктура предусмотрена во многих объектах ГК КВС. Например, в ЖК «Новое Сертолово» будут работать школа и два детских сада. В ЖК «Ясно.Янино» — школа и три детских сада. — У нас открыты детские сады, школа на 1600 учащихся, интерактивный развивающий музей Museus, детская и взрослая поликлиники, — рассказал Николай Гражданкин. — На прилегающей территории разбит парк «Оккервиль» с велодорожками, где удобно гулять с коляской или бегать. В оккервильском детском саду и спортивном комплексе есть много развивающих секций для детей от трех лет, также в парке «Оккервиль» регулярно проводятся семейные мероприятия — и спортивные соревнования, и фестивали, и праздники. Еще один тренд последних лет состоит в том, что благоустройство дворов и организация жилого пространства становятся всё более и более продающей функцией. Люди видят хорошо благоустроенные общественные пространства, хотят такое же в своём дворе, и они готовы за это заплатить, подчеркнула Кукушкина.

Попасть в десятку Конечно, параметров, обеспечивающих комфорт для жизни семей с детьми, намного больше. Аналитики сервиса по подбору и покупке недвижимости Living.ru составили рейтинг наиболее комфортных жилых комплексов Санкт-Петербурга для семей с детьми. В него вошли новостройки со стоимостью двухкомнатных квартир до 9 млн рублей. Представлены они и в сервисе «Фонтанки» по подбору квартир в новостройках. Рейтинг учитывал более сотни параметров — от удобства района, транспортной инфраструктуры и благоустройства до самой планировки. Методика оценки ЖК прошла экспертизу СПбГУ и получила положительное заключение. Максимальная оценка — 10 баллов. В рейтинге оценивали такие параметры, как наличие в радиусе одного километра от ЖК детских садов, поликлиник и школ, их количество и число мест в них — важно, чтобы оно соответствовало нормативам обеспеченности. Для школ это 120 мест на тысячу жителей, для садиков — 61. Отдельно учитывались детская инфраструктура на территории ЖК и ее качество: игровые площадки, зоны для спорта, их качество. Лидером среди новостроек по показателю комфорта для семей с детьми стал квартал «Галактика» в Адмиралтейском районе с 7,23 балла. В квартале предусмотрены игровые площадки для детей разных возрастов с тартановым покрытием, уличные тренажеры. Обеспеченность местами в школах в здешнем муниципальном округе — 276 мест на тысячу жителей. В радиусе километра есть детская поликлиника, в самом ЖК девелопер планирует открыть медцентр. Также в квартале девелопер обещает построить сразу несколько детских садов, однако на сегодняшний день обеспеченность ДОУ меньше нормативного показателя (48 мест на 1000 жителей), поэтому баллы по инфраструктуре для детей в новостройке не дотягивают до «десятки». Второе место в рейтинге занял ЖК TARMO в Приморском районе с 7,07 балла. В самом комплексе предусмотрены безопасные игровые площадки для детей разного возраста и спортивные тренажеры, в радиусе километра от ЖК есть несколько детских садов, школ и поликлиник. Обеспеченность детскими садами в муниципальном округе составляет 39 мест на 1000 жителей, школами — 106 мест на 1000 жителей (ниже нормы). Третью строчку рейтинга занял ЖК «Елизаровский» неподалеку от одноименной станции метро с 6,58 балла из 10 возможных. Как и в предыдущих ЖК, застройщик обещает возвести на территории детские площадки для детей разных возрастов с безопасным покрытием и уличные тренажеры. В километре от ЖК есть несколько школ, детских садов и поликлиник. Обеспеченность садиками — ниже нормы, 34 места на 1000 жителей, а школами — выше нормы, 158 мест. Кроме того, на территории ЖК застройщик обещает возвести два детских сада.

Рейтинг новостроек Петербурга по уровню инфраструктуры для семей с детьми (среди ЖК с двухкомнатными квартирами стоимостью до 9 млн рублей).



источник: Living.ru