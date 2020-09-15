Охта как предчувствие. С чего начнется строительство новых подцентров Петербурга

ИТМО и «Платформа» представили результаты своего исследования вечером 15 сентября. Если верить его результатам, градостроительный конфликт не разрешен, и скорее углубляется: исторический центр раздувается от возложенных на него функций, но не привлекает инвесторов. А идут они в районы новостроек, где прочно создают «стеклобетонную» репутацию современной архитектуре. Эксперты предлагают начинать строительство новых «подцентров» на границе неприкосновенной зоны.

Авторы исследования сразу же экспериментальным путем приходят к выводу, который в теории очевиден: идентичность Петербурга преимущественного обращена в прошлое. Когда у респондентов спрашивали, какие образы города для них наиболее важны, про город-музей вспоминал почти каждый второй, а про родину классической русской культуры и непременное «окно в Европу» - каждый третий, еще 34% говорили о блокаде. И только потом - интеллигентность, толерантность, промышленный центр и т.п. Это находит отражение в древней петербургской забаве – сравнении города с Москвой. Преимущество Северной столицы респонденты видят в сохранении исторической части, в культурной жизни, в прогулочных зонах и комфорте для повседневной жизни. Благоустройство, досуг, деловая жизнь, карьера, шоппинг, современная застройка – во всем этом Петербург, если верить опросу, отстает. И, видимо, не особенно догоняет: лишь половина респондентов считает, что город развивается, а каждый пятый и вовсе видит деградацию: больше всего таких пессимистов в возрастной группе 25-34 (30%).



Здесь, впрочем, есть некий парадокс, потому что самым востребованным вектором развития становится опять-таки прошлое: примерно половина призывает сохранять историческое наследие, почти столько же - развивать экологические программы и создавать зеленые зоны. А дальше предсказуемый спор поколений: люди постарше хотят видеть здесь фундаментальную науку и промышленность, а молодежь – инновации, современную культуру и деловую среду. Ну и наконец, если нельзя догнать Москву, можно ей стать: 7% призывают возвращать понемногу столичные функции в Петербург и перевозить сюда федеральные учреждение. О том, что Госсовет сменит прописку, говорят давно, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на прошлой неделе сообщил, что пока никаких решений не принято. Да и перспектива отщипывать от Москвы то одно министерство, то другое удачной ему не кажется.



На застройку города опрошенные глядят теми же глазами, что и на его развитие в целом: половина видит улучшение, порядка 20% - деградацию. Проблемы понятны: уплотнительная застройка, нехватка парковок, пробки и плохие дороги. Жалуются петербуржцы также на экологию, качество велосипедной инфраструктуры (велодорожек не хватает двум из трех респондентов в возрасте 18-24), плохую уборку улиц, нехватку мест для досуга молодежи, отсутствие безбарьерной среды; на все это бы жаловались жители большинства российских городов, если бы их попросили перечислить главные недостатки своей малой родины.



Насчет центра города какой-никакой консенсус сложился: 67% полагают, что в нем не надо менять ничего; за то, чтобы добавлять элементы современности и искать новые идеи – 31%. Другое дело, что городскому бюджету не под силу содержать все здешние памятники. «Для девелоперов это объекты ограниченного интереса в силу действующих градостроительных ограничений на памятниках, - говорится в исследовании. - Исторический центр кроме того испытывает все возрастающую нагрузку потоков горожан и туристов, в центре сконцентрирована досуговая жизнь, бизнес, административные учреждения. Жители отмечают, что при всей любви к эстетике центра, в городе-музее не всегда удобно». Это «не всегда удобно» иллюстрируют с помощью карты эмоций. Респонденты отвечали, где они испытывают те или иные переживания, и самым диалектическим местом оказался как раз центр – здесь концентрируется и радость, и грусть.



В этом смысле Петербург авторы сравнивают с Римом, Венецией, Стамбулом, Гаваной или Прагой: «Старый город создавался другими людьми в другую эпоху как административный и экономический центр. Они принесли в это место энергию, капитал, подходящие архитектурные решения. Но по мере развития у исторического города функций центра музейного и туристического, новых центров не возникало… Исторический центр выполняет функцию делового, досугового, административного и происходит перенасыщение». Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что Минкульт разработал приказ об утверждении границ исторического поселения в Петербурге. Если он вступит в силу, то от Обводного канала на юге до Приморского проспекта на севере нужно будет выполнить кучу требований, чтобы что-то построить или отремонтировать. А залезать на горизонт будет затруднительно и вне этих границ.



Кварталы новостроек, за счет которых происходит «плохо контролируемое разрастание города», и вовсе навевают на горожан печаль. Так что предлагается убивать двух зайцев, развивая пояс вокруг центра и создавая новые функциональные «подцентры». Некоторый опыт уже есть, говорят авторы исследования: например, группа деловых пространств вокруг Большой Морской или корпоративная территория у Лахта Центра.



Пример такой новой нуждающейся в развитии территории – Охта. «Исторический образ места для горожан сегодня не выражен: оно для относительного большинства связано с советским и современным периодами, не является частью исторического Петербурга, - пишут авторы. - Из объектов, формирующих облик района, на первый план выходят мемориал крепости Ниеншанц, Большеохтинский мост, «Охта Молл», заводы». При этом без подсказки о Ниеншанце вспомнили лишь 7% респондентов, а на знакомое слово отреагировали 70%. Зато куда больше вспоминают про скандалы вокруг попытки построить небоскреб «Газпрома».



«Для большинства петербуржцев это обычный район, в который незачем ехать специально, довольно безликий», - констатируют исследователи. В нем хватает проблем (примерно те же, о которых говорили в масштабах всего города), но есть и активы: собственно - река, набережная (которая годится и под променад, и под кластер спорта), близость к центру. При этом сами жители, насколько можно судить по опросу, хотели бы видеть здесь тихий зеленый район, «туристический аттрактор» - не их голубая мечта. Один из вариантов застройки на Охтинском мысу – пространство, объединяющее парк, зоны для отдыха и развития горожан, а также бизнес. Ранее «Фонтанка» рассказала о соответствующем архитектурном конкурсе и поговорила с победителем.

