Охта как предчувствие. С чего начнется строительство новых подцентров Петербурга
Центр «Платформа» и ИТМО опросили горожан и экспертов о настоящем и будущем Петербурга. Центру прописали размножение делением, экспериментировать готовы на Охтинском мысе.
ИТМО и «Платформа» представили результаты своего исследования вечером 15 сентября. Если верить его результатам, градостроительный конфликт не разрешен, и скорее углубляется: исторический центр раздувается от возложенных на него функций, но не привлекает инвесторов. А идут они в районы новостроек, где прочно создают «стеклобетонную» репутацию современной архитектуре. Эксперты предлагают начинать строительство новых «подцентров» на границе неприкосновенной зоны.
Авторы исследования сразу же экспериментальным путем приходят к выводу, который в теории очевиден: идентичность Петербурга преимущественного обращена в прошлое. Когда у респондентов спрашивали, какие образы города для них наиболее важны, про город-музей вспоминал почти каждый второй, а про родину классической русской культуры и непременное «окно в Европу» - каждый третий, еще 34% говорили о блокаде. И только потом - интеллигентность, толерантность, промышленный центр и т.п. Это находит отражение в древней петербургской забаве – сравнении города с Москвой. Преимущество Северной столицы респонденты видят в сохранении исторической части, в культурной жизни, в прогулочных зонах и комфорте для повседневной жизни. Благоустройство, досуг, деловая жизнь, карьера, шоппинг, современная застройка – во всем этом Петербург, если верить опросу, отстает. И, видимо, не особенно догоняет: лишь половина респондентов считает, что город развивается, а каждый пятый и вовсе видит деградацию: больше всего таких пессимистов в возрастной группе 25-34 (30%).
Здесь, впрочем, есть некий парадокс, потому что самым востребованным вектором развития становится опять-таки прошлое: примерно половина призывает сохранять историческое наследие, почти столько же - развивать экологические программы и создавать зеленые зоны. А дальше предсказуемый спор поколений: люди постарше хотят видеть здесь фундаментальную науку и промышленность, а молодежь – инновации, современную культуру и деловую среду. Ну и наконец, если нельзя догнать Москву, можно ей стать: 7% призывают возвращать понемногу столичные функции в Петербург и перевозить сюда федеральные учреждение. О том, что Госсовет сменит прописку, говорят давно, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на прошлой неделе сообщил, что пока никаких решений не принято. Да и перспектива отщипывать от Москвы то одно министерство, то другое удачной ему не кажется.
На застройку города опрошенные глядят теми же глазами, что и на его развитие в целом: половина видит улучшение, порядка 20% - деградацию. Проблемы понятны: уплотнительная застройка, нехватка парковок, пробки и плохие дороги. Жалуются петербуржцы также на экологию, качество велосипедной инфраструктуры (велодорожек не хватает двум из трех респондентов в возрасте 18-24), плохую уборку улиц, нехватку мест для досуга молодежи, отсутствие безбарьерной среды; на все это бы жаловались жители большинства российских городов, если бы их попросили перечислить главные недостатки своей малой родины.
Насчет центра города какой-никакой консенсус сложился: 67% полагают, что в нем не надо менять ничего; за то, чтобы добавлять элементы современности и искать новые идеи – 31%. Другое дело, что городскому бюджету не под силу содержать все здешние памятники. «Для девелоперов это объекты ограниченного интереса в силу действующих градостроительных ограничений на памятниках, - говорится в исследовании. - Исторический центр кроме того испытывает все возрастающую нагрузку потоков горожан и туристов, в центре сконцентрирована досуговая жизнь, бизнес, административные учреждения. Жители отмечают, что при всей любви к эстетике центра, в городе-музее не всегда удобно». Это «не всегда удобно» иллюстрируют с помощью карты эмоций. Респонденты отвечали, где они испытывают те или иные переживания, и самым диалектическим местом оказался как раз центр – здесь концентрируется и радость, и грусть.
В этом смысле Петербург авторы сравнивают с Римом, Венецией, Стамбулом, Гаваной или Прагой: «Старый город создавался другими людьми в другую эпоху как административный и экономический центр. Они принесли в это место энергию, капитал, подходящие архитектурные решения. Но по мере развития у исторического города функций центра музейного и туристического, новых центров не возникало… Исторический центр выполняет функцию делового, досугового, административного и происходит перенасыщение». Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что Минкульт разработал приказ об утверждении границ исторического поселения в Петербурге. Если он вступит в силу, то от Обводного канала на юге до Приморского проспекта на севере нужно будет выполнить кучу требований, чтобы что-то построить или отремонтировать. А залезать на горизонт будет затруднительно и вне этих границ.
Кварталы новостроек, за счет которых происходит «плохо контролируемое разрастание города», и вовсе навевают на горожан печаль. Так что предлагается убивать двух зайцев, развивая пояс вокруг центра и создавая новые функциональные «подцентры». Некоторый опыт уже есть, говорят авторы исследования: например, группа деловых пространств вокруг Большой Морской или корпоративная территория у Лахта Центра.
Пример такой новой нуждающейся в развитии территории – Охта. «Исторический образ места для горожан сегодня не выражен: оно для относительного большинства связано с советским и современным периодами, не является частью исторического Петербурга, - пишут авторы. - Из объектов, формирующих облик района, на первый план выходят мемориал крепости Ниеншанц, Большеохтинский мост, «Охта Молл», заводы». При этом без подсказки о Ниеншанце вспомнили лишь 7% респондентов, а на знакомое слово отреагировали 70%. Зато куда больше вспоминают про скандалы вокруг попытки построить небоскреб «Газпрома».
«Для большинства петербуржцев это обычный район, в который незачем ехать специально, довольно безликий», - констатируют исследователи. В нем хватает проблем (примерно те же, о которых говорили в масштабах всего города), но есть и активы: собственно - река, набережная (которая годится и под променад, и под кластер спорта), близость к центру. При этом сами жители, насколько можно судить по опросу, хотели бы видеть здесь тихий зеленый район, «туристический аттрактор» - не их голубая мечта. Один из вариантов застройки на Охтинском мысу – пространство, объединяющее парк, зоны для отдыха и развития горожан, а также бизнес. Ранее «Фонтанка» рассказала о соответствующем архитектурном конкурсе и поговорила с победителем.
Осталось убедить местных жителей, которые в целом за офисы, но только где-нибудь не здесь. «Видеть их в своих районах жители не хотят: 36% опрошенных считают, что недопустимо размещать такие пространства в их районе, 28% уверены, что допустимо, но нежелательно. При этом при обсуждении конкретного решения (тестирование публиковавшихся изображений планирующейся застройки) реакции были более позитивными», - говорится в исследовании «Платформы». В целом, 57% считают, что офисам место в новых районах, на границе с центром видеть их готовы 40%.
А вот как именно должна выглядеть застройка этих новых районов или смежных с центром, респонденты не договорились. В целом 81% за то, чтобы искать новые идеи, придумывать интересные здания. Но мнение о современной архитектуре сложилось, какое сложилось: «Под ней понимается преимущественно высотная архитектура в стиле хай-тек, из стекла и бетона. Представления основываются на уже знакомых проектах Петербурга и Москвы, главные из которых – Сити и Лахта Центр». Попытка сыграть с респондентами в ассоциации показывает: в голове у них всплывают слова «башня Газпрома», «кукуруза», «Зенит-Арена» - и тут же: «безвкусица», «бардак», «гетто», «муравейник», «коробки». В рейтинге одобрения новых объектов царят Парк 300-летия, «Новая Голландия», стадион, мост Бетанкура и Севкабель Порт. Значительно ниже небоскреб, «Галерея», совсем уж внизу вторая сцена Мариинки.
Неоднозначно воспринимается и проект общественного пространства на той же Охте: «Главная линия разногласий связана с определением того, насколько конкретное место соотносится с историческим центром и имеется ли подходящий контекст для нового проекта. Промежуточное положение Охты делает вопрос неоднозначным». Плюсы – новый сюжет, а из исторического контекста – Смольный собор, так что, вроде бы, ничего не мешает экспериментировать, только соблюдай высотный регламент. Минусы – нет подходящего окружения и само здания в массовом сознании воспринимается как нечто «железобетонное-стеклянное».
В заключение авторы сообщают, как каждая из сторон может поучаствовать в запуске новой модели развития города с функциональными подцентрами. От города ждут субъектности и стратегии, от архитекторов - интеграции местных школ в мировое архитектурное сообщество, от бизнеса — сотрудничества, от градозащитников — заинтересованности не только в сохранении, но и в развитии Петербурга. В общем, всего ничего — идеального поведения каждого из участников.
Справка:
Авторы исследования называют три ключевых социологических вопроса своего проекта:
1. Каков запрос на развитие города среди населения и в экспертной среде?
2. Как можно описать сложившийся в массовом восприятий образ города?
3. Формирует ли нынешняя городская среда основу для развития, каковы ее основные дефициты и стратегические перспективы развития?
В процессе подготовки проводились телефонные опросы (1500 респондентов по всему городу), уличный опрос жителей Красногвардейского района (500 респондентов), фокус-группы горожан, интервью в прогулочных пространствах, а также экспертные интервью.
Николай Кудин, "Фонтанка.ру"