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15.09.2020 13:19
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«Собеседник» нашел у матери министра Мантурова особняк за пять миллиардов

На пенсионерку Тамару Мантурову зарегистрирован особняк и участок земли в подмосковном яхт-гольф-клубе «Пирогово». Его площадь больше четырех тысяч квадратных метров, а стоимость — около пяти миллиардов рублей.

На недвижимость и ее владельца обратил внимание журнал «Собеседник», материал опубликован 15 сентября. Отмечается, что запись в Росреестре появилась весной этого года. Владелица — 84-летняя пенсионерка Тамара Федоровна Мантурова, мать главы Минпромторга Дениса Мантурова

Издание отмечает, что над проектом дома работала итальянская компания «Пагано», якобы особняком класса люкс занимался лично сын ее основателя. «Собеседник» оценивает недвижимость, вместе с землей, в пять миллиардов рублей.

Денис Мантуров — самый богатый министр российского правительства. За 2019 год он задекларировал 586 миллионов рублей. Несколько дней назад о нем писали «Ведомости»: семье министра может принадлежать пятизвездочный отель в Москве.

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Комментарии (3)

Brit
Мама-это святое. Для мамы ничего не жалко.
RemyMartin
Вот это я понимаю - закрома Родины.
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