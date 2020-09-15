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15.09.2020 12:48
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Насмерть сбивший двоих на Невском Касымов получил послабление к приговору

Раньше, чем решил суд первой инстанции, из колонии выйдет приговоренный за смертельное ДТП на Невском проспекте водитель Мурад Касымов. Пересмотреть срок просила прокуратура.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 15 сентября, осужденный, решением Санкт-Петербургского городского суда, освободится на месяц раньше. 12 марта его приговорили к восьми с половиной годам колонии, но подсчеты оказались неверными, на что и обратила внимание прокуратура. В остальном — 250 тысяч штрафа и лишение прав на три года, приговор остался неизменным.

Ночью 24 февраля 2019 года Мурад Касымов после отдыха в барах на Думской сел за руль и поехал кататься. Предварительно он «надышался шариков» и употребил наркотик. Водительских прав Касымов был лишен, а когда он вышел из-за руля BMW, сказал, что его просто «выключило». Погибла гостья из Москвы и гражданин США, еще трое человек пострадали.

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Комментарии (1)

kоt-obormot
и 11 миллионов не пришлось платить, и срок скостили на месяцок.
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