Насмерть сбивший двоих на Невском Касымов получил послабление к приговору
Раньше, чем решил суд первой инстанции, из колонии выйдет приговоренный за смертельное ДТП на Невском проспекте водитель Мурад Касымов. Пересмотреть срок просила прокуратура.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 15 сентября, осужденный, решением Санкт-Петербургского городского суда, освободится на месяц раньше. 12 марта его приговорили к восьми с половиной годам колонии, но подсчеты оказались неверными, на что и обратила внимание прокуратура. В остальном — 250 тысяч штрафа и лишение прав на три года, приговор остался неизменным.
Ночью 24 февраля 2019 года Мурад Касымов после отдыха в барах на Думской сел за руль и поехал кататься. Предварительно он «надышался шариков» и употребил наркотик. Водительских прав Касымов был лишен, а когда он вышел из-за руля BMW, сказал, что его просто «выключило». Погибла гостья из Москвы и гражданин США, еще трое человек пострадали.