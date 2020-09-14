автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»



7-ой тур Российской футбольной премьер-лиги в понедельник закрывал матч «Зенит»-«Арсенал». Первые игры после паузы на сборные всегда вызывают вопросы у болельщиков и их не любят тренеры: футболисты возвращаются из национальных команд в слишком разном состоянии. Но после неудачного выезда в Москву сине-бело-голубым была нужна победа. Команда Сергея Семака, продемонстрировав настоящее петербургское гостеприимство, все-таки взяла три очка, выиграв 3-1.

Кадры

Трансферное окно в российской лиге открыто еще больше месяца, и специалисты отмечают удивительную скромность петербургского клуба на рынке. К матчу с «Арсеналом» в «Зенит» перешел лишь финалист чемпионата мира-2018, хорватский защитник Деян Ловрен, если не считать возвращения молодежи – Мостового и Кругового. Многочисленные трансферные слухи, будоражащие лабильные умы петербургских любителей футбола, пока разбиваются об остроумные цитаты генерального директора Александра Медведева: новость о потенциальной покупке хорватской «десятки» ЦСКА Николы Влашича, одного из самых ярких игроков стартовавшего чемпионата, Александр Иванович опровергал даже с помощью цитат из творчества Владимира Высоцкого. Тем не менее, факт остается фактом: пока новых покупок в «Зените» нет.



Это обстоятельство естественным образом сказывается на проблемах, связанных с травмами футболистов основного состава команды Сергея Семака. В конце августа повреждение связок колена получил Себастьян Дриусси, и вместо него в игре против «Арсенала» не в первый раз появился молодой воспитанник «Зенита» Андрей Мостовой. В конце прошлой недели появились новости о травме Ярослава Ракицкого. Новости эти яростно опровергались, но в понедельничном матче украинский защитник участия не принял. Оказалось, что Ярослав прислушался к собственному состоянию и попросил дать паузу. Тренерский штаб отреагировал на это уже известным ходом: бразильский универсал Дуглас Сантос вновь вышел на позиции левого центрального защитника, а на левой бровке появился еще один собственный воспитанник, Данил Круговой. Отдельно отметим, что Мостовому с Круговым по 22 года — по российским меркам оба считаются еще молодыми футболистами.

Перед игрой Медведев поделился с журналистами канал-бродкастера свежими новостями: «пока трансферов нет. Но они будут. И не для громких объявлений, а для точечного усиления команды».



автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»

автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»

Ставка

После поражения «Спартака» в воскресном матче против ЦСКА — злые любители футбола из Петербурга называются такие игры «Зоодерби» - у команды Семака появилась возможность вернуть себе первую строчку в турнирной таблице.

Матчи против «Арсенала» в последние годы получаются обычно с огоньком. Началась эта традиция весной 2018 года, когда за туляков рвал и метал сосланный туда в аренду предыдущим руководством «Зенита» Артем Дзюба . Именно будучи игроком «Арсенала» Дзюба при непосредственном участии губернатора Тульской области Александра Дюмина, экс-охранника Владимира Путина, сумел помириться с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым, вернуться в главную команду страны и стать героем домашнего чемпионата мира.

Явка

После того, как РПЛ выдала на-гора очередную порцию футбольного календаря, петербургские болельщики справедливо заныли: домашняя игра в понедельник в 18:30 — через полчаса после конца рабочего дня — зачем?! Знающие люди отметили: зато лишний день для восстановления получили игроки «Зенита», игравшие в сборной России против Сербии и Венгрии. Тот же Дзюба провел оба матча целиком.



По традиции в середине второго тайма диктор стадиона «Газпром арена», актер театра «Балтийский дом» Константин Анисимов сообщил собравшимся явку понедельника: 21559.

Матч

Первый тайм начался с ярких обводок в опасной близости от собственных ворот: отличились Ловрен и неожиданно — Михаил Кержаков. Тренерский штаб после финта вратаря слегка напрягся. Ситуация изменилась аккурат в середине тайма: Круговой решился на дальний удар, вратарь «Арсенала» Артур Нигматуллин успел сложиться и отбил мяч перед собой, первым к отскоку успел Мостовой и над лежащим вратарем забил свой первый гол за «Зенит». Главный арбитр матча Павел Кукуян после протокольной консультации с коллегами, отвечающими за систему видеоповторов, гол засчитал.

Второй мяч пришел с правого фланга: Сердар Азмун изящно отыгрался с лучшим игроком августа в составе «Зенита» Малкомом, тот увидел открытого Дзюбу на 11-метровой точке. Артем, сделав гроссмейстерскую паузу, посадил на попу вратаря «Арсенала» и забил в ближний угол.



Казалось, что второй тайм станет легкой прогулкой для команды Семака, футболисты петербургского клуба играли в охотку, но у Малкома мяч все время оказывался под нерабочей правой ногой, а второй гол Мостового отменили из-за справедливо зафиксированного положения вне игры. «Арсенал» же неожиданно выдал отличные 20 минут давления и даже сумел отквитать один гол. Главный тренер гостей Сергей Подпалый играл за «Зенит» в конце смутных футбольных 80-ых годов прошлого века и явно не хотел сдаваться без боя. Тем не менее, несмотря на контроль, помимо взятия ворот явных голевых моментов футболисты из Тулы создать не смогли, а дальше Семак включил замены.

На поле вышли Александр Ерохин и Юрий Жирков. Круговой — однозначно один из лучших игроков матча — разогнал контратаку «Зенита», подключил по левому флангу Юрия Валентиновича, а тот тонко сыграл в Ерохина. Помощники Кукуяна сперва гол отменили, но после подсказки судей системы ВАР главный арбитр взятие ворот зафиксировал. В конце матча на поле появились любимец петербургских болельщиков Эмилиано Ригони и Алексей Сутормин, который даже успел пробить в штангу.



Несмотря на то, что петербургские болельщики в социальных сетях вспоминали валидол и отмечали определенную нервозность второго тайма, «Зенит» уверенно взял домашние 3 очка и единолично возглавил турнирную таблицу.

Итоги матча.

Серия «Зенита» без поражений на домашнем стадионе в РПЛ после победы на «Арсеналом» достигла 25 матчей: последний раз петербуржцы проигрывали «Рубину» еще в декабре 2018 года. Гол Дзюбы, который в итоге стал победным, позволил бомбардиру догнать Дмитрия Лоськова: взятие ворот «Арсенала» стало 120-м для Артема. Больше во внутреннем чемпионате только у трех человек: Дмитрия Кириченко (127 голов), Александра Кержакова (139 голов), Олега Веретенникова (143 гола).

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"