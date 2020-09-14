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14.09.2020 15:58
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Камера сняла, как на Испытателей водитель KIA пошел на разворот с правого ряда и поймал в бок мотоцикл

Невнимательный водитель и разворот через все полосы привели к серьезному ДТП в Приморском районе Петербурга. Днем 14 сентября там столкнулись автомобиль и мотоцикл. Авария попала на видео.

Как сообщают в группе «Мотосолидарность», авария случилась в районе дома 2, корпус 7, по проспекту Испытателей, на развороте между Удельными парком и Светлановский площадью. Столкнулись мотоцикл и автомобиль KIA.

Фото: «Мотосолидарность»
Фото: «Мотосолидарность»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «Мотосолидарность»

На записи камеры видеонаблюдения, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что водитель «КИА» пошел на разворот из крайнего правого ряда через все четыре полосы, а мотоциклист ехал прямо в крайнем левом ряду.

В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что в ДТП один человек получил травмы средней степени тяжести. По факту произошедшего ведется проверка.

Новость обновлена в 16:56

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Комментарии (5)

Мужской Взгляд
Вот в таких случаях надо лишь прав навсегда. Это не водитель.
Zizipop
как можно было мотик не заметить, ладно из правого ряда, но ведь слева никто не ехал все было отлично видно
Alkaline
Жук-олень... А вы говорите - СИМы...
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