Невнимательный водитель и разворот через все полосы привели к серьезному ДТП в Приморском районе Петербурга. Днем 14 сентября там столкнулись автомобиль и мотоцикл. Авария попала на видео.



Как сообщают в группе «Мотосолидарность», авария случилась в районе дома 2, корпус 7, по проспекту Испытателей, на развороте между Удельными парком и Светлановский площадью. Столкнулись мотоцикл и автомобиль KIA.