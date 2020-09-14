Камера сняла, как на Испытателей водитель KIA пошел на разворот с правого ряда и поймал в бок мотоцикл
Невнимательный водитель и разворот через все полосы привели к серьезному ДТП в Приморском районе Петербурга. Днем 14 сентября там столкнулись автомобиль и мотоцикл. Авария попала на видео.
Как сообщают в группе «Мотосолидарность», авария случилась в районе дома 2, корпус 7, по проспекту Испытателей, на развороте между Удельными парком и Светлановский площадью. Столкнулись мотоцикл и автомобиль KIA.
На записи камеры видеонаблюдения, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что водитель «КИА» пошел на разворот из крайнего правого ряда через все четыре полосы, а мотоциклист ехал прямо в крайнем левом ряду.
В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что в ДТП один человек получил травмы средней степени тяжести. По факту произошедшего ведется проверка.
Новость обновлена в 16:56