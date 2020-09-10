Фото: Наталья Кореновская

После долгого ожидания и нескольких официальных обращений дата открытия театрального сезона была, наконец, назначена — 12 сентября. В эти выходные театры распахнут свои двери, и многие из них будут встречать зрителей новыми постановками, подготовленными специально к открытию или ждущими своего часа еще с весны. «Фонтанка» рекомендует 13 театральных премьер, которые стоит посмотреть осенью и зимой сезона 2020/2021 года.

«Особняк». Театр

«Мрамор» (18+), 11 и 12 сентября

Метафизическую антиутопию Бродского о поиске истинной свободы поставил Павел Семченко, один из основателей Инженерного театра АХЕ. С собой он принес характерный для ахейцев интерес к физическому театру и природным стихиям, Так, тюремная камера, в которой происходит действие, в спектакле приняла вид огромной, наполненной водой прозрачной ванны. А в образах героев в исполнении Алисы Олейник и Анны Будановой угадываются аллегории базовых категорий мироздания — пространства и времени.



Фото: Наталья Кореновская Фото: Наталья Кореновская Фото: Наталья Кореновская

По словам создателей, постановка соединит в себе множество разножанровых приемов, от комедии дель арте и театра кабуки до вербатима и античной драмы. Еще одной изюминкой спектакля будет музыка Владимира Волкова.

Театр «Суббота»

«Вещь» (16+), 15 и 16 сентября

«Суббота», как и многие петербургские театры, закрывает «долги» прошлого сезона.

«Бесприданницу» Островского режиссер Андрей Сидельников переименовал в «Вещь», а на роль Ларисы Огудаловой пригласил юную Елизавету Шакиру, которая за время карантина успела выпуститься из театрального института (Мастерская Анны Алексахиной).

Фото: предоставлено пресс-службой театра «Суббота» Фото: предоставлено пресс-службой театра «Суббота»

Время действия спектакля — наши дни. Этим приемом режиссер уже пользовался в своей постановке гоголевского «Ревизора», и сейчас он вновь стремится придать хрестоматийному тексту современное звучание. Сегодня у всего — у красоты, любви, молодости — да у чего угодно есть своя цена, вопрос лишь в количестве нулей на банковском чеке. Но в какой момент человек начинает осознавать, что и его самого давным-давно купили?



БДТ

«Ночной писатель» (18+), 24 и 25 сентября

Ян Фабр, художник, чье имя известно даже тем, кто не слишком интересуется искусством, в этом спектакле играет роль и автора, и героя, — субъекта и объекта творчества. «Ночной писатель» поставлен по его собственным дневникам, которые из средства скоротать время при бессоннице превратились в летопись жизни и творческой эволюции художника, полную размышлений о себе, о жизни и природе искусства. Но великий возмутитель спокойствия Фабр не был бы собой, если бы предельно личные высказывания, перемежающиеся цитатами из других театральных работ художника, не оборачивались то и дело ироничными провокациями. Предпремьерные показы прошли в театре еще в декабре и феврале, в рамках Программы современного искусства, а теперь БДТ выпускает версию, которая войдет в постоянный репертуар.

Роль Автора дневников по очереди играют Александр Молочников и Андрей Феськов.

Фото: Стас Левшин/БДТ Фото: Стас Левшин/БДТ Фото: Стас Левшин/БДТ

Театр «Приют комедианта»

«Русская классика» (18+), 24 сентября

Спустя семь лет Дмитрий Волкострелов снова выпускает премьеру в «Приюте комедианта». «Любовная история» немецкого драматурга и писателя Хайнера Мюллера, поставленная в 2013-м, была нервно воспринята зрителями и вызвала разнополярные оценки у критиков. В 2020-м режиссер обращается к русской классической литературе с тем, чтобы проанализировать ее как феномен и часть русского культурного кода. Как сегодня существуют тексты Достоевского, Толстого, Пушкина и какое отношение они имеют к нам? Смонтированные определенным образом классические тексты будут вступать в диалог друг с другом в пространстве музея, образ которого создан художником Ксенией Перетрухиной.



Фото: Наталья Кореновская Фото: Наталья Кореновская Фото: Наталья Кореновская Фото: Наталья Кореновская

Театр «ЦЕХЪ»

«Сектор Газа» (16+), 24 сентября

Совместный проект театра «ЦЕХЪ» и Экспериментальной сцены п/р Анатолия Праудина завершает собой трилогию спектаклей Праудина на тему «человек и война». Отправной точкой каждой из постановок становился сбор документального материала, за которым режиссер отправлялся вместе с кем-то из своих актеров.

Первый спектакль трилогии был поставлен после зимовки на Донбассе, второй — после месячной матросской вахты на судне. Материалом нового проекта стали наблюдения и впечатления, полученные летом 2019 года, когда Анатолий Праудин, художник Игорь Каневский и актёр Виктор Бугаков, работали волонтерами в израильском кибуце Нир Ицхак, на границе с Сектором Газа. Этот опыт сложился в историю о том, как жить, когда война по соседству становится привычным делом.

Театр «Приют комедианта»

«Это всё она» (18+), 25 сентября

Спустя 15 лет Юлия Ауг возвращается на петербургскую сцену в спектакле Александра Созонова, судя по отзывам тех, кому удалось посмотреть августовский прогон, — сделает это триумфально. Впрочем, как и полагается выдающейся актрисе.

Фото: Наталья Кореновская Фото: Наталья Кореновская Фото: Наталья Кореновская

Драматургу Александру Иванову пришлось переписывать свою пьесу, настолько ощутимо изменился мир со времени ее появления. Импульсом для последующих событий становится смерть отца главного героя. Оставшись одни, мать (Юлия Ауг) и сын (Илья Якубовский) переходят в режим холодной войны. В попытках понять происходящее, героиня создает фальшивый аккаунт в соцсетях, вступает в переписку с собственным сыном и — начинается история виртуальной дружбы. Разумеется, ничем хорошим такой сюжет закончиться не может.

Новая сцена Александринского театра

«Нана» (18+), 8 и 9 октября

Премьера спектакля должна была состояться весной, но пандемия оказалась могущественнее, и теперь надеемся увидеть работу Андрия Жолдака в октябре.



Фото: Анастасия Брюханова

Для дебюта на Новой сцене Александринского театра украинский режиссер выбрал девятый роман Эмиля Золя из цикла о Ругон-Маккарах. Ожидать детального бытописательства, которое свойственно французскому литературному натурализму, не стоит совершенно. А вот фрагменты чужих фантазий и собственных сновидений режиссера, цитаты, реминисценции и аллюзии там удастся обнаружить почти наверняка. История парижской куртизанки Анны «Нана» Купо, порхавшей от одного любовника к другому, разрушившей не одну жизнь, судьбу и семью, но под финал всеми покинутой, станет отправной точкой для погружения в глубины человеческой психики.



В роли Нана — Анна Блинова, в роли ее топового поклонника, графа Мюффа — Семен Сытник.

БДТ

«Джульетта» (18+), октябрь

Этим спектаклем на сцене БДТ дебютирует сразу несколько ярких творческих личностей. Его авторы — режиссерский дуэт из Эстонии Тийт Оясоо и Эне-Лийс Семпер, создатели театра NO99, который на протяжении 14 лет своего существования был одним из самых интересных европейских театральных проектов (в 2018 году коллектив объявил о закрытии). Шекспировский сюжет в их постановке стал канвой для истории молодой актрисы, готовящейся сыграть роль Джульетты. Отношения в труппе накладываются на события пьесы, и постепенно в сознании героини (ее исполнит актриса и певица Муся Тотибадзе) реальность обыденная и реальность творческая сливаются воедино. Интереса спектаклю добавляет тот факт, что музыку к нему написал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

Фото: Стас Левшин/БДТ Фото: Стас Левшин/БДТ Фото: Стас Левшин/БДТ Фото: Стас Левшин/БДТ

Малый драматический театр — Театр Европы

«Братья Карамазовы» (18+)

Одна из самых ожидаемых премьер сезона.

Лев Додин готовит спектакли тщательно и подолгу. Например, «Бесы» репетировались в течение трех лет — с 1988-го по 1991-й, а шли девять часов с двумя антрактами. «Карамазовы», кажется, готовятся побить этот рекорд. По крайней мере, по срокам выпуска. Премьеру планировали сыграть еще в апреле, но известные события изменили не только планы театров, но и всеобщий образ жизни. На сегодня про спектакль по-прежнему известно крайне мало: в нем заняты молодые артисты труппы, а в одной из ролей можно будет увидеть Елизавету Боярскую. Но тем острее интерес к будущему событию.



Театр-фестиваль «Балтийский дом»

«Волки и овцы» (16+), декабрь

Спустя пять лет режиссер Анджей Бубень возвращается на сцену «Балтийского дома» с одним из поздних произведений Александра Островского — «Волки и овцы». Написанная в 1875 году архисатирическая пьеса сочно и со вкусом рассказывает о нравах и характерах губернских помещиков, об интригах, попытках подлога и шантажа, хитроумных обманных операциях, которые совершаются исключительно ради собственной выгоды. А в центре сюжета словно затягивающий в воронку, психологический поединок властной и честолюбивой Меропы Давыдовны Мурзавецкой и расчетливого Василия Ивановича Беркутова.

Особенность постановок Бубеня — внимание к тонким психологическим нюансам, и есть все основания полагать, что в пьесе Островского эта черта его почерка проявится во всей красе.

В роли девицы 65-ти лет, помещицы Мурзавецкой — Наталья Парашкина.

Театр «Мастерская»

«Кентервильское привидение» (16+), декабрь

Режиссер Екатерина Гороховская — постоянный режиссер «Мастерской», автор спектаклей «Бременские музыканты», «У ковчега в восемь» и многих других. Действие ироничной, с вкраплениями готики, новеллы Оскара Уайльда она переносит в 1960-е годы — времена, когда царили рок-н-ролл и твидовые пиджаки, а воздух был буквально пропитан ощущением безграничной свободы во всем.

репетиция спектакля Фото: Маргарита Миронова репетиция спектакля Фото: Маргарита Миронова репетиция спектакля Фото: Маргарита Миронова репетиция спектакля Фото: Маргарита Миронова

Американский посол Хайрам Б. Отис приобретает старинный английский замок, куда перевозит семью — энергичную супругу, двух прытких близнецов и романтичную старшую дочь Вирджинию. Переезд положит начало не только приключениям, стычкам с призраком несчастного сэра Симона де Кентервиля, но и открытиям героев про самих себя.

БДТ

«Три толстяка. Эпизод 7» (12+), до конца года

Еще одна, наряду с «Братьями Карамазовыми» в МДТ, долгожданная премьера осени, которая станет финалом «театрального сериала» в постановке худрука БДТ Андрея Могучего. В первых двух частях сюжет сказки Юрия Олеши приобретал черты то антиутопии, то фантастического блокбастера, то философского размышления о природе революции. Информация о том, что же произойдет в третьей части, пока остается в секрете, интригу подогревает то, что если первые два спектакля озаглавлены как «Эпизод 1» и «Эпизод 2», третья часть получила название «Эпизод 7». Но причины такого решения в БДТ пока не раскрывают.

БТК

«Синяя птица» (6+), декабрь-январь

История о мальчике и девочке, которые в ночь под Рождество отправились на поиски синей птицы, в российском театре получила уже не одно яркое воплощение. Новая постановка Руслана Кудашова задумана как вторая часть трилогии масштабных семейных спектаклей, начатой в прошлом сезоне премьерой «Пиноккио». «Синяя птица» должна стать подарком для зрителей на новогодние праздники: ее планируют выпустить в конце декабря или на январских каникулах. Снова выразительной чертой спектакля станет необычное визуальное решение, но если в «Пиноккио» актеры управляли марионетками выше человеческого роста, то в новом спектакле они будут работать с тантамаресками — ростовыми фигурами с отверстиями для лица.

Наталия Эфендиева, Алена Палатченко, специально для «Фонтанки.ру»

