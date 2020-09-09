К «Триумф парку» паркуют соседей. Как застройщик и покупатели поспорили за автостоянку

Возведение нового корпуса ЖК «Триумф парк» на месте благоустроенного паркинга началось со стычки между рабочими и жильцами. Земля под стоянкой — предмет судебного спора, и застройщику запрещено ею распоряжаться. История о том, почему не всем рекламным буклетам надо верить.

Фото: предоставлено жителем ЖК «Триумф Парк»

Жильцы жилого комплекса «Триумф парк» не одну неделю пытаются в суде отстоять парковку у дома, которую им при покупке квартир презентовал застройщик, компания «Петра-8». Тем временем утром 9 сентября на участок заехала техника, и рабочие начали огораживать территорию строительным забором в рамках старта строительства на этом месте очередного корпуса. В попытках горожан отстоять паркинг дошло дело до рукоприкладства. Рабочая среда для обитателей ЖК «Триумф парк» началась шумно. На парковку у дома прибыла строительная техника для снятия асфальта, машины с блоками бетонного забора и несколько десятков рабочих, как на подбор — крепких молодых людей, у которых жильцы заподозрили опыт работы в охранных структурах.

Попытка поставить ограждение территории наткнулась на сопротивление обитателей ЖК комфорт-класса, которые отказывались покидать парковку. Стычки попали на видео. На место приехали полиция, Росгвардия и скорая помощь. На момент публикации паркинг успели оградить и вскрыть асфальт в месте проезда. В качестве яблока раздора между владельцами квартир и застройщиком автостоянка выступает еще с докоронавирусных времен.

предоставлено жителем ЖК «Триумф Парк»

Первую и вторую очередь — два здания по адресу: Среднерогатская, 11, со сквозной нумерацией квартир — ООО «Петра-8» ввело в эксплуатацию 21 декабря 2017 года. По соседству, но в границах этого же участка, обустроили два паркинга: небольшой, на 100 мест, который прилегает к ЖК, и побольше — почти на 600 автомобилей. Он и стал предметом ссоры. С момента получения ключей доступа у жильцов на эту стоянку, которая сверкала свежей разметкой, не было (пока часть ограждения не оказалась на земле).

Эти две стоянки демонстрировали потенциальным покупателям давно: в офисе продаж на плане земельного участка с подписью главного архитектора города и печатью «Согласовано» и непосредственно в проектной декларации, где указывалось, что паркинги обустроят в восточной части земельного участка. Одна из покупательниц, которая приобретала жилье, в том числе, за счет госсубсидии, сфотографировала все документы по проекту.



«Ключи начали выдавать с января 2018 года. Дом сдали вместе с парковкой. После того, как закончили выдачу ключей, эту парковку просто огородили. Все ждали, пока она откроется», — рассказала Виктория.

Вместо этого полгода назад, накануне пандемии COVID-19, на стоянке появился баннер, извещающий о предстоящем строительстве третьего этапа ЖК. Соответствующее разрешение «Петра-8» получила еще 29 июня 2018 года. Владельцы жилья пошли по различным государственным инстанциям, но ответ был один: по Росреестру, участок принадлежит компании, она что хочет, то и строит. И также получили рекомендацию отправиться в суд.

«Нас очень долго провоцировали: постоянно пригоняли технику, потихоньку срезали фонари, разбирали плитку. Приезжала полиция, разгоняла их. И так изо дня в день», — рассказывают жильцы.

Шестеро владельцев квартир в мае 2020 года подали в Московский районный суд иск к застройщику с требованием признать единоличное право застройщика на земельный участок площадью 52,7 кв. метров отсутствующим.



Истцы ссылаются на то, что в проектной декларации кроме данных о 1244 квартирах были в качестве элементов благоустройства указаны 4 открытые и разделенные газонами автостоянки на 45, 290, 53 и 292 машиноместа. А пункт 1 статьи 36 Жилищного кодекса РФ говорит, что собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общедолевой собственности принадлежит, в том числе, и земельный участок, на котором расположен дом, «с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты».

Федеральный закон о государственной регистрации недвижимости также подтверждает позицию жильцов. В части 5 статьи 40 говорится, что «при государственной регистрации права собственности на квартиру или нежилое помещение в МКД одновременно осуществляется государственная регистрация доли в праве общей собственности на помещения и земельный участок, составляющие общее имущество в нем».

Суд 1 июня вынес определение о принятии обеспечительных мер по иску «триумфаторов», которое вступило в силу в тот же день. Управлению Росреестра запретили вносить изменения в ЕРГН, а ответчику — распоряжаться земельным участком. «Петра-8» пытается оспорить этот запрет в Городском суде, заседание назначено на 7 октября. А на 15 сентября назначено рассмотрение дела по существу в райсуде.



В компании, в свою очередь, утверждают, что не вводили дольщиков в заблуждение относительно судьбы паркинга. И заверяют, что основания для обращения застройщика с заявлением о государственной регистрации права долевой собственности отсутствуют, так как строительство дома предполагает три этапа, и оно еще не завершено. «Петра-8» трактует формулировку суда в свою сторону, полагая, что запрет распоряжаться участком касается только действий, которые отразились бы в реестре недвижимости (то есть продажа, аренда и т.д.). Застройщик обращает внимание, что суд отказал истцам в наложении запрета на выполнение работ на участке, поэтому считает, что установка забора ни чьих прав не нарушает.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

