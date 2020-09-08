Подарок Грозного происхождения. Какие детские площадки Петербург подарил Ленобласти
Во Всеволожске открыли первую из трех обещанных губернатором Петербурга детских площадок. Как выяснила «Фонтанка», город ни при чем.
Торжественное открытие детской площадки в новом жилом комплексе состоялось 3 сентября. Хотя населенный пункт расположен в Ленинградской области, на мероприятие приехали петербургский вице-губернатор Николай Бондаренко и сотрудники городской комитета по благоустройству. Как говорилось в пресс-релизе, опубликованном на сайте Смольного, регион получил площадку от города «в дар».
Губернатор Александр Беглов решил подарить Ленобласти три детские площадки 1 августа, когда регион отмечал 93-ю годовщину со дня основания. «Мы сами их все установим, как только будут выбраны места», — отмечал тогда градоначальник. Одну из них было решено установить во Всеволожске, вторую — в Шлиссельбурге и третью — в Пикалево.
Фотографии еще недостроенных площадок, появившиеся в местных сообществах в социальных сетях, у некоторых жителей региона вызвали недоумение. «Часть покрытия из резины, а остальное песок, или пгс, что там. Это же позор, ребята! В песке лужи, граница между покрытиями — бордюр, за который малыши запинаются. Почему просто не засыпать все ровным слоем отсевом, как делают там, где нет денег на большое резиновое покрытие? Что за неуместные и неловкие дизайнерские экзерсисы?» — написала комментарий жительница Пикалево. В администрации Бокситогорского района ей в ответ намекнули, что дареному коню в зубы не смотрят: «Детская площадка во дворе многоквартирных домов 1 и 6 в 3 микрорайоне является подарком г. Пикалево от губернатора г. Санкт-Петербурга и строится благотворительно», — сообщили в комментарии от имени официальной страницы ведомства.
Официальные лица на открытии площадки во Всеволожске отмечали ее уникальность и даже инновационность. «Таких нет даже в Санкт-Петербурге, а во Всеволожске есть. Даже в России таких площадок нет. Новая концепция, очень интересная, яркая», — заявил вице-губернатор Николай Бондаренко. В ее составе оказались батуты, качели, скалодром, скамейки в виде сдувшихся мячей и шестигранные навесы.
Поскольку официально проект преподносился в качестве подарка Петербурга соседнему региону, «Фонтанка» предположила, что о его стоимости можно узнать на портале госзакупок. Но обнаружить соответствующих контрактов не удалось. На вопрос о том, какое ведомство выступало заказчиком строительства, в комитете по благоустройству не ответили. Однако подчеркнули: «Средства из бюджета Санкт-Петербурга на строительство детских площадок затрачены не были».
О том, кто строил площадку, «Фонтанка» поинтересовалась во Всеволожске. Там поделились телефоном ответственного за работы по имени Константин. Getcontact подсказал, что имя этого человека у пользователей сервиса проходит рядом с названием компании «Нескучный сад». По телефону собеседник подтвердил, что представляет компанию, а также сообщил, что отвечал за строительство площадки. Но в самом «Нескучном саду» комментировать свое участие в создании подарка соседнему региону отказались и предложили направить вопросы по почте. Эта компания специализируется на ландшафтной архитектуре — в частности, готовила концепцию благоустройства Южной дороги, а также вела работы на набережной Карповки.
В конце апреля по материалам проверки, которую прокуратура проводила в отношении благоустройства этой территории, было возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве. Прокуратура обнаружила, что исполнитель контрактов, заключенных с администрацией Петроградского района, — ООО «Нескучный с-дизайн», — завышал цены: к примеру, клены, которые фактически приобретались за 30 тысяч рублей, проходили как «золотые» — за 115. Необоснованное извлечение прибыли за счет бюджетных денежных средств оценивали на сумму не менее 16 млн рублей.
Непосредственно производством детского оборудования занималась компания «Айра» — информацию об этом фирма разместила на своей странице в Facebook. В разговоре с «Фонтанкой» в «Айре» подчеркнули, что выполнили работы на безвозмездной основе. «Мы сейчас развиваем направление детских площадок, и мы ищем возможности для рекламы. Произвели несколько МАФов (малых архитектурных форм. — Прим. ред.), которые могут в дальнейшем проходить по бюджету, — отметили в компании. — Мы вышли с инициативой, обратились в комитет по благоустройству».
«Айра» занимается проектами благоустройства, разработкой концепций парков, а также производит световые элементы. Компания участвует в создании технопарка Smart Industrial Park AIRA в Тосненском районе Ленобласти — на прошлогоднем ПМЭФ фирма подписала соглашение с правительством региона и, в частности, сообщала, что из запланированных 700 млн рублей вложила в технопарк уже половину. Ее основателем и генеральным директором является Юрий Берестов — советник заместителя председателя правительства Чеченской Республики Муслима Байтазиева. При этом, по данным СПАРК, он владеет долями только в двух организациях: Ассоциации поддержки и внедрения инновационных технологий «Умного города» в цифровую среду, зарегистрированной во Всеволожске, и ООО «Айра», которая создавалась в Петербурге, но с 2018 года прописана в Грозном. В 2019 году выручка этой компании составила всего 5,7 млн рублей, чистая прибыль — 1,5 миллиона.
Несмотря на такую скромную выручку, компания не первый раз участвует в благотворительности. Так, на ее сайте сообщается, что она стала меценатом Государственного Эрмитажа и приняла участие в создании «Комнаты памяти Фаберже». Кроме того, в прошлом году компания открыла в Петербурге «умную» велодорожку с подсветкой — ее установили как раз в том месте набережной Карповки, благоустройством которой занимался «Нескучный с-дизайн». Смольный тогда сообщал, что велодорожка со спецпокрытием, урнами для велосипедистов, велопарковками, станциями ремонта и зонами отдыха — подарок Петербургу от Грозного, который сделан в рамках реализации соглашения о стратегическом партнерстве, подписанном между Петербургом и Чечней. В пандемию «Айра» отметилась тем, что вместе с Фондом Ахмата Кадырова раздала жителям Ленинградской области 1000 наборов еды.
На вопрос о том, какое участие в создании подарка Ленинградской области все-таки принимал город, сообщили: «Л. В. Канунникова (заместитель председателя комитета. — Прим. ред.) консультировала».
Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»