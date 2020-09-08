Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

Торжественное открытие детской площадки в новом жилом комплексе состоялось 3 сентября. Хотя населенный пункт расположен в Ленинградской области, на мероприятие приехали петербургский вице-губернатор Николай Бондаренко и сотрудники городской комитета по благоустройству. Как говорилось в пресс-релизе, опубликованном на сайте Смольного, регион получил площадку от города «в дар».

Губернатор Александр Беглов решил подарить Ленобласти три детские площадки 1 августа, когда регион отмечал 93-ю годовщину со дня основания. «Мы сами их все установим, как только будут выбраны места», — отмечал тогда градоначальник. Одну из них было решено установить во Всеволожске, вторую — в Шлиссельбурге и третью — в Пикалево.



Фотографии еще недостроенных площадок, появившиеся в местных сообществах в социальных сетях, у некоторых жителей региона вызвали недоумение. «Часть покрытия из резины, а остальное песок, или пгс, что там. Это же позор, ребята! В песке лужи, граница между покрытиями — бордюр, за который малыши запинаются. Почему просто не засыпать все ровным слоем отсевом, как делают там, где нет денег на большое резиновое покрытие? Что за неуместные и неловкие дизайнерские экзерсисы?» — написала комментарий жительница Пикалево. В администрации Бокситогорского района ей в ответ намекнули, что дареному коню в зубы не смотрят: «Детская площадка во дворе многоквартирных домов 1 и 6 в 3 микрорайоне является подарком г. Пикалево от губернатора г. Санкт-Петербурга и строится благотворительно», — сообщили в комментарии от имени официальной страницы ведомства.

Официальные лица на открытии площадки во Всеволожске отмечали ее уникальность и даже инновационность. «Таких нет даже в Санкт-Петербурге, а во Всеволожске есть. Даже в России таких площадок нет. Новая концепция, очень интересная, яркая», — заявил вице-губернатор Николай Бондаренко. В ее составе оказались батуты, качели, скалодром, скамейки в виде сдувшихся мячей и шестигранные навесы.



Поскольку официально проект преподносился в качестве подарка Петербурга соседнему региону, «Фонтанка» предположила, что о его стоимости можно узнать на портале госзакупок. Но обнаружить соответствующих контрактов не удалось. На вопрос о том, какое ведомство выступало заказчиком строительства, в комитете по благоустройству не ответили. Однако подчеркнули: «Средства из бюджета Санкт-Петербурга на строительство детских площадок затрачены не были».



Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

О том, кто строил площадку, «Фонтанка» поинтересовалась во Всеволожске. Там поделились телефоном ответственного за работы по имени Константин. Getcontact подсказал, что имя этого человека у пользователей сервиса проходит рядом с названием компании «Нескучный сад». По телефону собеседник подтвердил, что представляет компанию, а также сообщил, что отвечал за строительство площадки. Но в самом «Нескучном саду» комментировать свое участие в создании подарка соседнему региону отказались и предложили направить вопросы по почте. Эта компания специализируется на ландшафтной архитектуре — в частности, готовила концепцию благоустройства Южной дороги, а также вела работы на набережной Карповки.



В конце апреля по материалам проверки, которую прокуратура проводила в отношении благоустройства этой территории, было возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве. Прокуратура обнаружила, что исполнитель контрактов, заключенных с администрацией Петроградского района, — ООО «Нескучный с-дизайн», — завышал цены: к примеру, клены, которые фактически приобретались за 30 тысяч рублей, проходили как «золотые» — за 115. Необоснованное извлечение прибыли за счет бюджетных денежных средств оценивали на сумму не менее 16 млн рублей.

Непосредственно производством детского оборудования занималась компания «Айра» — информацию об этом фирма разместила на своей странице в Facebook. В разговоре с «Фонтанкой» в «Айре» подчеркнули, что выполнили работы на безвозмездной основе. «Мы сейчас развиваем направление детских площадок, и мы ищем возможности для рекламы. Произвели несколько МАФов (малых архитектурных форм. — Прим. ред.), которые могут в дальнейшем проходить по бюджету, — отметили в компании. — Мы вышли с инициативой, обратились в комитет по благоустройству».



«Айра» занимается проектами благоустройства, разработкой концепций парков, а также производит световые элементы. Компания участвует в создании технопарка Smart Industrial Park AIRA в Тосненском районе Ленобласти — на прошлогоднем ПМЭФ фирма подписала соглашение с правительством региона и, в частности, сообщала, что из запланированных 700 млн рублей вложила в технопарк уже половину. Ее основателем и генеральным директором является Юрий Берестов — советник заместителя председателя правительства Чеченской Республики Муслима Байтазиева. При этом, по данным СПАРК, он владеет долями только в двух организациях: Ассоциации поддержки и внедрения инновационных технологий «Умного города» в цифровую среду, зарегистрированной во Всеволожске, и ООО «Айра», которая создавалась в Петербурге, но с 2018 года прописана в Грозном. В 2019 году выручка этой компании составила всего 5,7 млн рублей, чистая прибыль — 1,5 миллиона.

Несмотря на такую скромную выручку, компания не первый раз участвует в благотворительности. Так, на ее сайте сообщается, что она стала меценатом Государственного Эрмитажа и приняла участие в создании «Комнаты памяти Фаберже». Кроме того, в прошлом году компания открыла в Петербурге «умную» велодорожку с подсветкой — ее установили как раз в том месте набережной Карповки, благоустройством которой занимался «Нескучный с-дизайн». Смольный тогда сообщал, что велодорожка со спецпокрытием, урнами для велосипедистов, велопарковками, станциями ремонта и зонами отдыха — подарок Петербургу от Грозного, который сделан в рамках реализации соглашения о стратегическом партнерстве, подписанном между Петербургом и Чечней. В пандемию «Айра» отметилась тем, что вместе с Фондом Ахмата Кадырова раздала жителям Ленинградской области 1000 наборов еды.



На вопрос о том, какое участие в создании подарка Ленинградской области все-таки принимал город, сообщили: «Л. В. Канунникова (заместитель председателя комитета. — Прим. ред.) консультировала».

Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»

