Учись не хочу. Студенты в Петербурге взяли кредитов на образование почти на полмиллиарда

За год действия программы льготных кредитов на образование в Петербурге ею воспользовались 1899 молодых людей, бравших на гранит науки в среднем по 250 тысяч рублей. Однако спрос на учебу взаймы падает, и теперь правительство снижает ставки по таким займам с 8,5% до 3%. Это уже больше похоже на западные аналоги образовательных кредитов, хотя у нас весь этот банкет все еще оплачивают налогоплательщики.

автор фото Дмитрий Духанин/«Коммерсантъ»

На прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, изменившее условия выдачи льготных образовательных кредитов. С начала действия программы по старым условиям молодые петербуржцы взяли 1899 кредитов на образование почти на полмиллиарда рублей. Теперь ставки по таким займам снижаются с 8,5% до 3%, а срок возврата растягивается с 10 до 15 лет.

Если переводить эти изменения в рубли, то выходит, что за среднего размера кредит в 250 тыс. рублей раньше надо было платить по 3100 рублей в течение 10 лет (переплата — 122 тысячи), а теперь можно растянуть на 15 лет по 1700 рублей, и переплата будет всего 60 тысяч. Если брать кредит, сопоставимый с полной стоимостью обучения на престижном факультете в уважаемом вузе — 1 млн рублей, то выходит, вместо 12,4 тыс. рублей можно будет платить по 6 900. Причем на разнице в переплате можно будет сэкономить четверть миллиона.



При этом со времени перезапуска программы в 2019 году кредиты по ней выдает один-единственный Сбербанк. Другие банки тоже рады поддержать молодежь низкими ставками, но такой возможности у них пока нет. По крайней мере, без субсидий государства. Ведь госбанк внакладе не остается: реальная ставка — 13,39%, разницу покрывает государство. К примеру, за кредит в миллион возмещение составит примерно 1,1 млн рублей, а за двухсотпятидесятитысячный кредит — 270 тыс. рублей. То есть бюджет по сути платит банку сумму примерно равную тому, что за свое обучение выплачивает студент.

Почему бы государству в таком случае, не пользуясь услугами Германа Грефа, напрямую не отдать эти 250 тысяч или миллион вузу, — вопрос не праздный. Почему бы тогда выделяемые Сбербанку деньги просто не потратить на увеличение бюджетных мест?

«Тут есть логика. И это касается не только Сбербанка и этого случая. Это общая проблема в финансировании государственных программ. Возможно, действительно было бы лучше, если бы государство как-то напрямую давало студенту кредит под 3%. Но у чиновников просто нет механизмов общения с десятками тысяч таких заемщиков и контроля за возвращением ими кредитов, — рассуждает Сергей Бодрунов, директор Института нового индустриального развития. — Если создавать с нуля такую систему — какой-то фонд, это тоже будет стоить денег, возможно больше, чем сейчас получает Сбербанк, и которые никак не компенсируются. И в отличие от банка, там не будет никаких механизмов контроля финансовых потоков. Именно поэтому банки и становятся уполномоченными лицами и за свою работу получают вознаграждение, которое соответствует рынку. И 13,34% — это очень неплохо сегодня для необеспеченного кредита 18-летнему человеку без доходов и залога. Это плата за нормальное обслуживание в рыночных условиях».



В мае 2020 года президент России Владимир Путин призвал вузы «не задирать цены» во время пандемии, а подчиненных — разработать меры поддержки студентов-платников, в том числе снизить ставки образовательных кредитов с господдержкой. Выдавать льготные кредиты на образование на западный манер в России начали в 2010 году, ставки по ним тогда составляли 7,5% годовых. В 2017 году программа была приостановлена для оптимизации. Перезапуск состоялся 1 августа 2019 года, когда Министерство науки и высшего образования РФ подписало соответствующее соглашение со Сбербанком. До перезапуска у него был конкурент, Росинтербанк, но у него отозвали лицензию.

Суть программы в том, что студенту предоставляют льготный период на весь срок обучения и несколько «лишних» месяцев после выпуска, во время которых он не выплачивает основной долг. На первом и втором курсах заемщик платит лишь часть процентов, но с третьего — начинает гасить их в полном объеме. Все это время банк оплачивает за него обучение по семестрам.



Теперь после окончания вуза студент может не платить по основному долгу не три, а девять месяцев. В правительстве предполагают, что это даст ему «возможность найти подходящую работу и не испытывать при этом чрезмерной финансовой нагрузки». Вернуть сумму после выпуска он обязан будет в течение 15 лет, а не 10, как было раньше.

Как сообщили «Фонтанке» в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк», на начало августа 2020 года в Петербурге за все время выдано 1899 образовательных кредитов с господдержкой, из них всего 273 — выданы в этом году. Снижение спроса налицо. «Портфель образовательных кредитов на 1 августа 2020 года составляет более 473 млн рублей», — подсчитали в кредитной организации.

Льготный образовательный кредит могут получить заемщики от 14 лет, но несовершеннолетние при этом должны предоставить разрешение органов опеки и письменное согласие родителей или законных представителей. Наиболее популярны образовательные кредиты у молодежи в возрасте от 18 до 21 года, сообщили в «Сбербанке». Если студент будет отчислен, отсрочка по кредиту аннулируется, и со следующего платежа погашать задолженность ему нужно будет по новому графику.



Другие банки пока в программе не участвуют, хотя заявляют о своей заинтересованности в этом. Пока что они выдают обычные потребкредиты. По данным портала banki.ru, в Петербурге банки предлагают взять в кредит 250 тыс. рублей на 10 лет со ставкой от 6,5% (Уральский банк реконструкции и развития) до 15,9% (Совкомбанк). Если на десять лет просить миллион, процентная ставка может быть и 18,6% (СКБ банк). Правда, везде требуется подтверждение дохода, куда более солидный возраст (в среднем — не менее 23 лет) и, как правило, залог в виде квартиры, то есть платить за студента явно придется родителям.

«ВТБ интересно направление кредитования на образовательные цели, в настоящее время мы участвуем в рабочей группе Минобрнауки по вопросам его развития. Мы поддерживаем реализацию новой программы и планируем присоединиться к ней», — заявили «Фонтанке» в банке. В ВТБ считают, что господдержка поможет сделать образование доступным для большего числа молодых людей, поскольку ставка, под которую они смогут получить деньги, одна из самых низких на рынке.



«Промсвязьбанк» (ПСБ) тоже заинтересован развивать образовательные кредиты. В банке считают, что продукт будет востребованным. «Но для запуска таких кредитов в продуктовой линейке банка необходима дополнительная информация и четкий механизм субсидирования ставки», — отмечают в ПСБ.

В банке «Санкт-Петербург» сообщили, что выдают целевой кредит на получение первого высшего образования под 9,5% годовых. Получить его может заемщик в возрасте от 21 года — как студент, так и его родитель. Минимальная сумма такого кредита составляет 50 тыс. рублей, а срок погашения — от 6 месяцев до 5 лет.

Ставка 3% приближает отечественную программу к более популярным западным аналогам. В США, Великобритании, Австралии такой кредит можно взять под 2–3%, а иногда и меньше, говорит директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. По мнению эксперта, в условиях снижения доходов семей на фоне коронавируса доступные кредиты на образование для многих «станут достаточно интересным предложением». С другой стороны, из-за пандемии многие студенты платных отделений лишились подработок, за счет которых они могли оплачивать обучение, а некоторые и проживание.



Директор петербургской Городской студенческой биржи труда и обучения Надежда Ефимова тоже считает, что образовательные кредиты под низкий процент могут стать более востребованными у студентов. «Сегодня только было несколько звонков о том, как бы трудоустроиться. Они уже поступили, учатся, но им тяжело. Некоторым родители сказали: «Мы вам заплатим за обучение, а на остальное зарабатывайте сами». Я не говорю, что это массово, но таких случаев немало», — говорит Ефимова.

Ректор НИУ ИТМО Владимир Васильев сообщил «Фонтанке», что, по данным на 2019 год, в его университете учатся около 15 студентов, за которых платит банк. Сколько будет в этом году — пока неизвестно, окончательные итоги приемной кампании пока не подвели, но предварительно число таких учащихся удвоится.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

