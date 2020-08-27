Менять асфальт на плитку, перекладывать ее, готовить почву под газон — и по кругу. Петербургские муниципалитеты знают, на что можно потратить бюджет.

Фото: Предоставлено Дмитрием Балтруковым

Наблюдая за муниципальными программами благоустройства Петербурга, горожане задаются вопросами о целесообразности расходований. Пока в одних дворах вместо нового асфальта кладут плитку, в других меняют функционирующие детские площадки, а аварийные — как стояли, так и стоят.

Еще в апреле муниципалов предупреждали: коронавирус может серьезно срезать местные доходы, так что лучше начинать затягивать пояса. Рекомендовано было сократить реализуемые органами местного самоуправления программы — угроза ожидаемо падала на самую затратную часть муниципальных бюджетов: благоустройство. Но экономить не стали.

Общая сумма субсидий и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и компенсацию снижения доходов или увеличения расходов после коронавирусной корректировки бюджета не изменилась (как и планировалось, составила около 1 млрд рублей). Так что участвовать в общем хоре коронавирусной экономии по части главной расходной статьи многие местные администрации не стали и принялись тратить на благоустройство. «Для нас непонятно, по какой причине асфальт около парадной заменили, ведь его только в прошлом году положили…» — возмущается, например, жительница дома на Маршала Захарова, 11. Он относится к МО «Южно-Приморский» — ремонт дорог муниципального значения там в этому году проводили по двум контрактам: в первый (стоимостью чуть более 2 млн рублей) вошли адреса на 9 улицах. Во втором (более 23 млн) были только два участка: на улице Доблести, 28, к. 1 — 26, к. 2; и на Маршала Захарова, 11–13. Значительная разница в стоимости обусловлена их фронтом: если по малому контракту проходил в основном ямочный ремонт, то по крупному шло уже комплексное благоустройство с ремонтом асфальта и газонов, дорожками из тротуарной плитки, посадкой деревьев и установкой детского оборудования. Победителем аукциона без какой-либо интриги стало ООО «Строй+» — эта компания уже 4 года выигрывает крупнейшие контракты муниципалитета, сумма которых ежегодно примерно соответствует ее официальной выручке: за это время на ее счет от «Южно-Приморского» поступило в общей сложности 274 млн рублей.

На Маршала Захарова отремонтировали 5732 кв. м дороги: асфальт снимали не только у парадных, но и на парковке во дворе. Местные показывают старые фотографии: если судить по ним, до ремонта там едва можно было увидеть проблемы с покрытием.

фото до начала работ Фото: Предоставлено сообществом «Паруса Красносельского» в процессе замены асфальта Фото: Предоставлено Юлией Егоровой после окончания работ Фото: Предоставлено Андреем Мишихиным после окончания работ Фото: Предоставлено Андреем Мишихиным

Та же история в домах на улице Доблести. «Я не скажу, что асфальт был полностью разбитым. Вполне можно было бы обойтись и частичным ремонтом. А замена поребриков так вообще лишняя была, по моему мнению», — говорит жительница дома Ольга Воронина. Но если на Маршала Захарова проект благоустройства затронул интересы автолюбителей, то здесь — детей и мам. Помимо ремонта 5796 кв. м дорожного покрытия за 8,4 млн рублей, подрядчик должен был еще за 1,9 млн установить детскую площадку и оборудование. Новую горку и домики там действительно поставили, но заодно снесли существовавшую до этого площадку и увезли аттракционы для самых маленьких: паровоз, машину, лабиринт и песочницу. «Причем снесли то, что было в нормальном состоянии. А вот маленькую горку со сгнившими ступеньками оставили», — отмечает петербурженка.

Фото: Предоставлено Ольгой Ворониной Фото: Предоставлено Ольгой Ворониной До начала работ Фото: Предоставлено сообществом «Товарищество собственников Доблести-Зорге» Во время проведения работ по благоустройству Фото: Предоставлено сообществом «Товарищество собственников Доблести-Зорге»

Глава местной администрации МО «Южно-Приморский» Паата Гудадзе рассказал, что все работы были предусмотрены заранее: «Конечно же, это наше планирование предшествующих лет, основанное на обращениях граждан, поступавших и из письменных обращений, и из устных, а также из наших обследований территорий в целях завершения комплексного ремонта всего квартала». Доделать детскую площадку на улице Доблести он обещает в 2021-м. «Мы были вынуждены разделить один большой проект на две составные части, — поясняет глава. — Первый этап выполняем в этом году, а второй еще не законтрактован (в следующем году будем)».

Сомневаются в оправданности масштабных работ по благоустройству и в сообществах МО «Пушкин». Там во дворе между домами № 8/13 , 10 по Московской улице, № 15 , 17/7 по Церковной и № 11 , 13А по Пушкинской заменяют детскую площадку, а вместе с ней целиком снимают асфальт у соседних домов. Хотя, по словам местных, детское оборудование действительно уже давно было аварийным, сказать то же самое о дорожном покрытии нельзя. «Значимых повреждений, влияющих на эксплуатацию автомобиля, например, мною замечено не было. По моему мнению, можно было его и не менять», — рассказала жительница одного из домов.

Глава МО «Пушкин» Артем Каратуев претензий жителей не понимает. В разговоре с «Фонтанкой» он отметил, что проект благоустройства двора выносился на общественные слушания, стоял в качестве резервного в планах еще на 2019 год. «Если мы заходим в муниципалитеты, мы благоустраиваем комплексно всю территорию, — говорит он. — Зато потом каждый год не нужно будет проводить ямочный ремонт». МО центральных районов заметили на странном ремонте газонов и замене совсем свежего асфальта на плитку. Закупки на замену дорожного покрытия на плитку в этом году проводили МО «Коломна», МО «Адмиралтейский округ», МО «Введенский», МО «Петровский округ», МО «Кронверкское». Объясняется это ее функциональностью — еще в ноябре 2017 года в «Кронверкском вестнике» выходил отчет председателя ЗакСа Вячеслава Макарова, в котором говорилось, что, например, в муниципальном округе «Введенский» во дворе жилого дома на Съезжинской, 13, «изношенный асфальт заменила современная, долговечная плитка». Мощение дворов брусчаткой в сообществах «Кронверкского» в социальных сетях упоминал и мундеп Андрей Матвеичев: говорилось, что асфальтовое покрытие во дворах в силу объективных обстоятельств служит недолго и быстро приходит в ненадлежащее состояние, чему способствуют и многочисленные ремонтные работы на коммунальных сетях.

Однако выбор дворов, где нужно менять асфальт, в ряде случаев вызывает у местных вопросы. Так, например, в соцсетях обсуждают фотографии неплохого, но разломанного асфальта в арке здания на Саблинской, 13–15, в «Кронверкском». «Просто кому-то выгодно, чтобы заводы, производящие плитку, работали без перебоев и приносили прибыль», «После первого дождя все эти камни волнами лежат», — пишут недоуменные жители. В «Адмиралтейском округе» в списке таких адресов оказался двор на проспекте Римского-Корсакова, 39. Совсем недавно он прославился обнаруженным внезапно историческим мощением — его нашли как раз во время проведения работ по демонтажу асфальта и укладки плитки. КГИОП тогда постановил находку выкопать, часть отдать на хранение петербургскому отделению Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, и только в небольшой части двора с ее использованием частично восстановить исторический облик дороги. Все же определенный объем камней и брусчатки исчез на КамАЗах. Как оказалось, плитку сейчас кладут там, где совсем недавно появился свежий асфальт. Его ремонт проходил по контракту, который в прошлом году заключало подведомственное районной администрации СПб ГКУ «Управление по благоустройству и коммунальному хозяйству Адмиралтейского района». В феврале 2020-го администрация (спустя 1,5 года) наконец-то закрыла жалобу местного жителя, поступившую на портал «Наш Санкт-Петербург» от Ивана В., прикрепив к ответу фотографию со свежим дорожным покрытием.

В МО «Смольнинское» тем временем полным ходом идет необычная замена газона. В адресной программе его ремонта на территориях ЗНОП оказалось 26 адресов, работы по единому контракту на планировку ландшафта выполняет индивидуальный предприниматель Ильин Даниил Владимирович. В локальной смете прописана строгая технология выполнения работ: на 80 % от площади всех ремонтируемых газонов необходимо провести снятие грунта: половину земли вытаскивать механизированным способом, вторую половину — вручную. В смете подсчитано, что таким образом высвободится 1668 кубических метров земли — если допустить, что в кузов одного КамАЗа влезает 10 кубов, то выходит, что вывозить все придется на 167 машинах. Уже после того, как участки будут вычищены, по всем адресам, вошедшим в программу, проложат новый слой растительной земли толщиной в 15 сантиметров, и только потом на ней посеют газон. Соблюдается ли именно эта технология при выполнении работ на самом деле, неизвестно.

Фото: Предоставлено Дмитрием Балтруковым Фото: Предоставлено Дмитрием Балтруковым Фото: Предоставлено Дмитрием Балтруковым Фото: Предоставлено Дмитрием Балтруковым Фото: Предоставлено Дмитрием Балтруковым Фото: Предоставлено Дмитрием Балтруковым Фото: Предоставлено Дмитрием Балтруковым

Муниципальный депутат округа Дмитрий Балтруков уверяет: он проверил один из адресов: на газоне у Таврической, 45, и свежая засыпка земли сейчас занимает лишь несколько квадратных метров территории. Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»