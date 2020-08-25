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25.08.2020 15:21
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Воспитателя детского сада в Калининском районе ждёт суд. Под её присмотром умерла трёхлетняя девочка

В Петербурге завершено расследование гибели трёхлетнего ребёнка на прогулке в детском саду № 100 Калининского района. Вину за случившееся следователи возложили на воспитателя, вполглаза следившего за детьми на площадке.

О завершении расследования 25 августа сообщил Следственный комитет по Петербургу. С материалами уголовного дела в качестве обвиняемой знакомится 35-летняя воспитательница детского сада № 100. Женщине вменяют причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК).

По версии следствия, 26 марта воспитатель отвлеклась на посторонние занятия, пока вверенная ей группа детей резвилась на площадке. В результате девочка трёх лет застряла головой между перегородками игрового комплекса, не смогла найти опору из-за малого роста и повисла. В СК сообщали, что в таком положении ребёнок находился не менее 9 минут 27 секунд.

Девочка скончалась в медкабинете от тупой сочетанной травмы головы, шеи и позвоночника.

Следователи уверены, что к смерти привело профессиональное разгильдяйство воспитателя, которое не позволило своевременно выявить опасную для жизни и здоровья подопечной ситуацию и принять необходимые меры.

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Комментарии (10)

ShyTaty
Я не знаю, как в детском саду №100, но у нас в том же Калининском районе детские площадки в саду настолько древние, что тех кто проектировал и изготавливал, уже в живых нет, скорее всего.
Александр Смуров
> В результате девочка трёх лет застряла головой между перегородками игрового комплекса, не смогла найти опору из-за малого роста и повисла.
А с теми кто игровой комплекс пренебрегая нормы, рекомендации, ТУ и ГОСТы проектировал, изготавливал, покупал и так далее следствие побоялось связываться или просто поленилось?
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