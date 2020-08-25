Воспитателя детского сада в Калининском районе ждёт суд. Под её присмотром умерла трёхлетняя девочка
В Петербурге завершено расследование гибели трёхлетнего ребёнка на прогулке в детском саду № 100 Калининского района. Вину за случившееся следователи возложили на воспитателя, вполглаза следившего за детьми на площадке.
О завершении расследования 25 августа сообщил Следственный комитет по Петербургу. С материалами уголовного дела в качестве обвиняемой знакомится 35-летняя воспитательница детского сада № 100. Женщине вменяют причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК).
По версии следствия, 26 марта воспитатель отвлеклась на посторонние занятия, пока вверенная ей группа детей резвилась на площадке. В результате девочка трёх лет застряла головой между перегородками игрового комплекса, не смогла найти опору из-за малого роста и повисла. В СК сообщали, что в таком положении ребёнок находился не менее 9 минут 27 секунд.
Девочка скончалась в медкабинете от тупой сочетанной травмы головы, шеи и позвоночника.
Следователи уверены, что к смерти привело профессиональное разгильдяйство воспитателя, которое не позволило своевременно выявить опасную для жизни и здоровья подопечной ситуацию и принять необходимые меры.