Воспитателя детского сада в Калининском районе ждёт суд. Под её присмотром умерла трёхлетняя девочка

О завершении расследования 25 августа сообщил Следственный комитет по Петербургу. С материалами уголовного дела в качестве обвиняемой знакомится 35-летняя воспитательница детского сада № 100. Женщине вменяют причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК).

В Петербурге завершено расследование гибели трёхлетнего ребёнка на прогулке в детском саду № 100 Калининского района. Вину за случившееся следователи возложили на воспитателя, вполглаза следившего за детьми на площадке.

По версии следствия, 26 марта воспитатель отвлеклась на посторонние занятия, пока вверенная ей группа детей резвилась на площадке. В результате девочка трёх лет застряла головой между перегородками игрового комплекса, не смогла найти опору из-за малого роста и повисла. В СК сообщали, что в таком положении ребёнок находился не менее 9 минут 27 секунд.



Девочка скончалась в медкабинете от тупой сочетанной травмы головы, шеи и позвоночника.



Следователи уверены, что к смерти привело профессиональное разгильдяйство воспитателя, которое не позволило своевременно выявить опасную для жизни и здоровья подопечной ситуацию и принять необходимые меры.