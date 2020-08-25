СКА начинает сезон: пока без результата и зрителей

За неделю до старта нового сезона в КХЛ у петербургского СКА два проигранных межсезонных турнира и полное непонимание того, сколько болельщиков можно будет пустить на трибуны Ледового дворца. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает обо всем по порядку.

Хоккейный клуб СКА летом 2020 года стал еще более молодежным. Возрастные и сытые игроки ушли, на их место пришли юные и, как считается, голодные до побед. Главным тренером был назначен многолетний наставник молодежной сборной России Валерий Брагин. Концепция, которая последние несколько лет выстраивалась в клубе, должна, наконец, принести плоды. Но уже первые предсезонные турниры показали, что рубить соперников направо и налево, как в былые годы, у петербуржцев точно не получится.

Поражения Турнир в Сочи получился немного скомканным из-за вспышки коронавируса у команды-организатора. В результате у армейцев с Невы произошла мини-серия с ярославским «Локомотивом» — команды сыграли друг с другом четыре матча. В первых двух встречах СКА разгромил соперника 6:0 и 6:2, но потом уступил 2:6 и еще раз, уже в финале 2:3. Практически весь турнир петербуржцы провели в одних и тех же сочетаниях, несмотря на такие разные результаты. Даже вратари Александр Самонов и Магнус Хелльберг менялись по очереди, из-за чего у каждого по одной победе и одному поражению. Чуть больнее досталось Самонову, который провалил третий матч (2:6).



В первой пятерке играли: защитники Антон Белов, Лукас Бенгтссон и нападающие Владимир Ткачев, Линден Вей, Эмиль Галимов. Во второй — защитники Василий Токранов, Игорь Ожиганов и нападающие Андрей Кузьменко, Миро Аалтонен, Антон Бурдасов. В третьей — защитники Динар Хафизуллин, Виктор Антипин, нападающие Евгений Тимкин, Йоонас Кемппаинен, Евгений Кетов. Почти все изменения касались четвертого звена: к молодым хоккеистам Кириллу Марченко, Василию Подколзину, Даниле Галенюку опционально добавлялись другие игроки, но понятно, что это только до тех пор, пока в строй не вернется их более привычный партнер Иван Морозов.

«У нас есть три звена, которые мы наигрываем. Определенная ясность есть. У нас все приобретения — точечные. Эти три звена и являются основой», — объяснил по ходу турнира тренер СКА Андрей Козырев.

Неплохо проявили себя Бурдасов, забивший четыре шайбы, Эмиль Галимов с 5 (1+4) очками и канадец Линден Вей, у которого 4 (2+2) очка.

Гораздо хуже команда выступила в Казани на Кубке чемпионов КХЛ. В турнире приняли участие обладатели Кубка Гагарина разных лет — «Ак Барс» (2009, 2010, 2018 годы), «Салават Юлаев» (2011), «Металлург» (2014, 2016) и СКА (2015, 2017). Петербуржцы выставили все те же сочетания, только к четвертому звену наконец-то добавился Морозов.



В первом матче против «Ак Барса» армейцы уступили 2:5. Затем победили «Салават» (4:2) и дважды проиграли «Металлургу» во главе с бывшим тренером СКА Ильей Воробьевым (3:4) и в матче за третье место уступили «Салавату» (3:4).

— Каждая команда на предсезонных турнирах преследует свои цели, — объяснялся после завершения турнира главный тренер СКА Валерий Брагин. — Да, мы на каждый матч выходим играть на победу, но все зависит от того, какая работа проходит в команде на данном этапе. Будем исправлять ситуацию. Конечно, нас этот результат расстроил. Но главное, что мы увидели, в каком направлении двигаться. Давления со стороны руководства нет. Мы все работаем и понимаем, что важен конечный результат.

По данным «Фонтанки», неудачу в Казани руководство СКА действительно не восприняло как катастрофу. Брагину дали возможность спокойно готовить команду к сезону без необходимости обыгрывать каждого соперника. Армейцы сейчас находятся под серьезными физическими нагрузками и учатся жить в условиях жесткого потолка зарплат. Несмотря на то, что, в отличие от того же ЦСКА, петербуржцы целенаправленно готовились к этому последние пару лет, все равно придется привыкать — в лиге больше нет двух суперклубов, которым еще в начале сезона было гарантировано место в финале Западной конференции. Зато есть 8–9 топовых команд, каждая из которых способна претендовать на Кубок Гагарина, и еще 5–6 коллективов, способных удивить. Станет сложнее, но интереснее.



В этих условиях для СКА в новом сезоне будет важнее даже не итоговое место, а дальнейший апгрейд молодежи, в частности тройка Марченко — Морозов — Подколзин, на которую, очевидно, делается особый упор в долгосрочной стратегии команды.

Билеты

За неделю с небольшим до старта сезона совершенно непонятна ситуация с билетной программой СКА. Болельщики в официальных сетях клуба регулярно задают вопросы, но в ответ никакой конкретики.

В июле КХЛ говорила о 10-процентной квоте от вместимости домашнего стадиона. Однако позже лига разрешила клубам самостоятельно договариваться с местными отделениями Роскомнадзора. Те, в свою очередь, принимают решения исходя из эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе. Точно так же, кстати, поступили в футбольной РПЛ. Например, «Зениту» удалось выбить у петербургского Роспотребнадзора 50-процентную квоту, благодаря чему матчи на «Газпром Арене» теперь проходят в более привычной обстановке.

Хоккейному клубу «Ак Барс» из Казани во время предсезонного Кубка чемпионов власти Татарстана разрешили квоту всего в 25 процентов, хотя ситуация с коронавирусом там менее критичная: республика находится уже на третьем этапе выхода из самоизоляции.



Как сообщил «Фонтанке» источник, знакомый с ходом переговоров между СКА и петербургским Роспотребнадзором, ситуация осложняется тем, что домашняя арена хоккейной команды — Ледовый дворец — это, в отличие от «Газпром Арены», закрытое помещение, к которому предъявляются более жесткие правила проведения массовых мероприятий. Есть также мнение, что за «Зенит» сыграло громкое имя команды, а с брендом хоккейного СКА руководство регионального Роспотребнадзора, увы, почти не знакомо.

Тем не менее переговоры и консультации проходят в ежедневном режиме. В самом клубе готовы к разным сценариям и имеют несколько планов, в зависимости от решения властей. Но озвучат их не раньше, чем будет вынесено официальное решение, ждать которого, вполне возможно, придется чуть ли не до самого первого домашнего матча с «Локомотивом», который пройдет 11 сентября.

А пока предсезонный турнир им. Н. Г. Пучкова , в котором помимо СКА играют «Авангард», «Куньлунь Ред Стар», «Сочи», «Северсталь» и «Торпедо», проходит в Ледовом дворце без зрителей. Трансляции матчей можно посмотреть в официальном сообществе СКА «ВКонтакте» или на официальном сайте армейцев с Невы.

