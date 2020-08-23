Петербургским автошколам уже несколько месяцев нельзя обучать будущих водителей практическому вождению, в отличие от их более везучих коллег из других регионов. Самые осторожные мониторят запрет постоянно, чтобы потом не прокатило: «Никто и не запрещал». По данным «Фонтанки», запрет будет снят с 14 сентября.

Автошколам желтый свет. Практическое вождение в Петербурге до сих пор запрещено, но знают об этом не все

Фото: Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

Союз «Центр поддержки и развития автошкол» на минувшей неделе обратился в управление Роспотребнадзора по Петербургу с просьбой разъяснить, почему в городе до сих пор запрещено проводить занятия по практическому вождению. Без них, по закону, нельзя получить свидетельство об окончании обучения, необходимое для сдачи экзамена на права в ГИБДД. Любопытно, что несмотря на запрет, с момента введения режима самоизоляции свои первые водительские права получили 13 тыс. жителей Петербурга и Ленобласти. Школы несколько месяцев катают по площадкам учеников на свой страх и риск. Запрещено это или уже разрешено — знают только самые настойчивые.



Глава Центра поддержки и развития автошкол Сергей Матвеев в письме главе петербургского Роспотребнадзора Наталье Башкетовой отмечает, что из-за запрета на практическое вождение в Петербурге без работы находятся более 2500 инструкторов. Конечно, они могут подрабатывать на стороне, брать репетиторство, но такие часы тренировок не зачтутся будущему водителю в счет положенных по программе, объясняет руководитель союза.

Приказ Министерства науки и высшего образования о примерной образовательной программе закрепил рекомендованное количество часов, которые должен откатать на практическом вождении желающий получить права управления транспортом категории «В» — 56 астрономических часов для автомобилей с механической коробкой передач и 54 часа для машин с автоматической. Считать обучение без практики законченным нельзя, считает Матвеев. Ученик сдает экзамен и получает свидетельство об окончании школы. Оно является одним из условий выхода на экзамен в ГИБДД.

Поверить, что в миллионном городе никто за время пандемии не сдал на права, трудно. УГИБДД по Петербургу и Ленобласти принимало экзамены как и до пандемии. Ученики томились в очередях в МРЭО. В полицейском главке «Фонтанке» сообщили, что с 30 марта по 15 августа МРЭО первично выдали более 13 тыс. водительских удостоверений, что на треть меньше, чем в прошлом году. Каким образом это возможно с городским запретом, остается неясно. К слову, документы, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля, считаются действительными до 31 декабря 2020 года.



В ГУ МВД подтверждают, что обязательным условием для выдачи свидетельства автошколой является полное освоение входящих в учебный план предметов, в том числе вождения транспортных средств. Но исходя из постановления городского правительства, у новоиспеченных водителей из Петербурга возможности научиться управлению автомобилем в школе просто не было.

В Центре поддержки и развития автошкол считают, что причин запрещать вождение с инструктором в Петербурге нет, в других регионах оно уже давно разрешено. Например, в постановлении правительства Ленобласти автошколам посвящен отдельный пункт. Он требует проводить практику при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

При этом в постановлении правительства Петербурга №121 об организациях, занимающихся подготовкой водителей, ничего не сказано. В комитете по образованию причислили автошколы к дополнительному профессиональному образованию и подтвердили корреспонденту «Фонтанки», что работа таких организаций приостановлена до 30 августа. Пересмотрен запрет по согласованию с Роспотребнадзором, по данным «Фонтанки», будет на днях.



Не все петербургские автошколы оказались в курсе, что их работа наполовину незаконна. В первых попавшихся организациях корреспонденту «Фонтанки» сообщили, что проводят практические занятия на площадках, как в городе, так и в Ленобласти. На вопрос о запрете администратор удивилась: «Кто это вам такое сказал? Мы законопослушные. У нас идут занятия на площадке. Было запрещено, сейчас все разрешено уже». Сотрудники автошкол заверили, что площадки у них закрытые, скопления людей не наблюдается и соблюдаются меры профилактики распространения коронавируса.

В закрытой группе в социальной сети для обмена опытом директора автошкол из других регионов спрашивают петербургских: «Как вы вообще выживаете?». Им честно отвечают: «Жулим». Некоторые ездят на свой страх и риск или приписывают часы вождения. «По-другому никак», — понимающе кивают коллеги.

Услышать ответ на волнующий автошколы вопрос, почему им нельзя работать, а такси и каршерингам можно, Сергею Матвееву не помогло и участие в видеоконференции с представителями аппарата вице-губернатора Евгения Елина в конце июля. 5 августа петербуржец пожаловался на действия Роспотребнадзора в городскую прокуратуру. Примерно через две недели он получил письмо «для сведения», в котором сообщалось, что прокуратура передала его обращение в главное санитарное ведомство Петербурга. Так круг замкнулся. «Фонтанка» тоже попросила городской Роспотребнадзор оценить безопасность практического вождения в нынешней эпидситуации, но ответ на запрос пока не получила.



По информации «Фонтанки», чиновники ответят очередной корректировкой 121-го постановления — запрет будет снят с 14-го сентября.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

