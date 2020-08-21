«Всем на пол!» Зачем спецназ запрыгнул к дамам крупнейшего перевозчика мусора в Петербурге

Фото: 47news

В офис компании «Автопарк спецтранс № 6» по адресу Энергетиков, 59 накануне пришли с обыском оперативники полиции, бойцы СОБРа и следователь СК по Выборгскому району Петербурга. По словам очевидцев, мероприятие началось с ободряющих криков спецназа «всем на пол, всем лежать». Затем, почти сотню сотрудников, большинство из них — женщины, согнали в актовый зал и расставили по коридорам. Как рассказала одна из сотрудниц, настойчиво рекомендовали сдать телефоны. На изъятых СК записях видно, как с десяток спецназовцев буквально перепрыгивают через турникеты, хотя охранник пытается впустить гостей классическим путём. Судя по кадрам — вышла заминка, они перепутали направление. Пришлось прыгать обратно.



47news

»Автопарк спецтранс № 6» один из трёх крупнейших перевозчиков мусора в Петербурге. Обслуживает семь из 18 районов города, за год вывозит 3,5 млн кубометров отходов 1,5 млн населения, сообщается на сайте. Большинство контрагентов — администрации, муниципалитеты, ТСЖ, УК и бюджетные учреждения. По данным СПАРК-Интерфакс, оборот за прошлый год 1,9 млрд рублей, прибыль 36 млн.

Как выяснилось, мероприятие длилось до семи вечера 20 августа, а шло по уголовному делу, возбужденного еще в октябре прошлого года по статье «уклонение от уплаты налогов». Как рассказали 47news в Следственном комитете, в фокусе — компании «Елама», зарегистрированная в бизнес-центре на Большом Сампсониевском проспекте. Руководство фирмы подозревается в недостоверности налоговой декларации за 2017 год и уклонении от уплаты НДС на 130 млн рублей.



Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news

Базой для недостоверных сведений, по мнению СК, стали некие взаимоотношения «Еламы» с ООО «Крона», «Великий двор» и «Меркурий». Все уже прекратили существование и в основном имели контакты только с банками. По данным 47news, одна из них, несколько лет назад была подрядчиком «Автопарк спецтранс № 6» и указала в своих документах адрес Энергетиков, 59, что и послужило причиной визита. Или поводом пощекотать крупного игрока.



Участники рынка по обращению с отходами, для которых события уже не секрет, неоднозначно интерпретируют обыск. Кто-то по старой привычке воспринимает действия силовиков конспирологически, в интересах некого конкурента. Какого, сами назвать не могут. Кто-то вспоминает недавнюю историю с уголовным делом, где фигурировал уже бывший председатель комитета благоустройства Владимир Рублевский. Там речь шла о предложении, поступившему руководству «Автопарка №6», прекратить полицейскую проверку. Для посредника из УФСБ история закончилось приговором по статье «Покушение на мошенничество», для Рублевского — отставкой. «Может, им с этой стороны в ответ прилетело» — рассуждает один из бизнесменов.

Собеседники же в погонах склонны к более прагматической версии: чем работать в сторону компаний-пустышек, лучше уж зайти к большому бизнесу. Наступательность улучшить, ну и вообще.

47news дозвонился до гендиректора предприятия Сергея Глухова. Он был явно не предрасположен к разговору. Вернее, зол.

Подрядчиков у нас несколько тысяч! — прикрикнул Глухов на автора, будто это журналист рылся у него в шкафах. — Пришел бы один оперативник, я бы его сам в бухгалтерию проводил. Или вы действительно думаете, что мой бухгалтер с кулаками набросится? — так сказать, прокомментировал Глухов.

Корреспондент, к сожалению, не успел ему ответить, мол, мы можем вам дать телефоны СК, туда и шумите. Глухов положил трубку.

Виктор Смирнов, 47news

