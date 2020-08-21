По программе «Рубль за метр» на торги выставлена дача коллежского секретаря Николая Михайловича Кочкина, построенная в начале XX века. Победитель должен ее отреставрировать, после чего арендная ставка будет рубль за квадратный метр.



О торгах, назначенных на 30 сентября, сообщает комитет имущественных отношений Смольного 21 августа. Особняк в Сестрорецке площадью 377 квадратных метров готовы отдать в аренду на 49 лет. По условиям программы, победитель аукциона в первые семь лет будет платить минимум 304 тысячи рублей в месяц, предполагается, что сумма вырастет в процессе торгов. За эти семь лет победитель должен дачу отреставрировать, после чего квадратные метры уходят к нему со стоимостью рубль за квадрат, то есть 377 рублей в месяц. Арендатор может закончить реставрацию и до истечения семилетнего срока, тогда и льготная аренда начнется раньше.