Дачу Кочкина в Сестрорецке после обрушения и уголовного дела выставили на аукцион. Арендатор сможет получить рублевые метры
По программе «Рубль за метр» на торги выставлена дача коллежского секретаря Николая Михайловича Кочкина, построенная в начале XX века. Победитель должен ее отреставрировать, после чего арендная ставка будет рубль за квадратный метр.
О торгах, назначенных на 30 сентября, сообщает комитет имущественных отношений Смольного 21 августа. Особняк в Сестрорецке площадью 377 квадратных метров готовы отдать в аренду на 49 лет. По условиям программы, победитель аукциона в первые семь лет будет платить минимум 304 тысячи рублей в месяц, предполагается, что сумма вырастет в процессе торгов. За эти семь лет победитель должен дачу отреставрировать, после чего квадратные метры уходят к нему со стоимостью рубль за квадрат, то есть 377 рублей в месяц. Арендатор может закончить реставрацию и до истечения семилетнего срока, тогда и льготная аренда начнется раньше.
Программа была принята в 2018 году. С тех пор таким образом в частные руки на время передали три памятника культуры — Александровские ворота Охтинских пороховых заводов на улице Химиков за 6300 в месяц достались ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов», «Оранжерея» дворцово-паркового ансамбля «Собственная дача» в Петергофе ушла за 55 тысяч в месяц АО «Московская инвестиционно-строительная компания». В девять раз относительно стартовой цены выросла арендная ставка на особняк-контору и здание библиотеки лесопильного производства Колобовых. Здание на набережной напротив Крестовского острова сдали в аренду за 2,5 млн в месяц на период реставрации, платит ООО «ПЁТРЪ».
По условиям программы, сдаваемые в аренду квадратные метры должны быть неиспользуемыми и нежилыми. В первоначальном списке Смольного было 31 здание.
Дача Кочкина на улице Максима Горького в Сестрорецке была построена в 1909 году. В доме проживал коллежский секретарь Николай Михайлович Кочкин. В 1925 году в здании разместили детский дом. В послевоенное время дача использовалась санаторием «Сестрорецкий курорт». Еще в марте 2012 года это был жилой дом на несколько квартир, окончательно его расселили в 2016. Весной 2018 и зимой 2019 он частично обрушился. После прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело о повреждении объектов культурного наследия. На сегодняшний день в Сестрорецкий районный суд, судя по базе ГАС «Правосудие», оно не передавалось. Район объявил закупку на 11 млн, чтобы остановить разрушение. Объектом культурного наследия здание признано в 2015 году.