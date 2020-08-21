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21.08.2020 13:04
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Дачу Кочкина в Сестрорецке после обрушения и уголовного дела выставили на аукцион. Арендатор сможет получить рублевые метры

По программе «Рубль за метр» на торги выставлена дача коллежского секретаря Николая Михайловича Кочкина, построенная в начале XX века. Победитель должен ее отреставрировать, после чего арендная ставка будет рубль за квадратный метр.

О торгах, назначенных на 30 сентября, сообщает комитет имущественных отношений Смольного 21 августа. Особняк в Сестрорецке площадью 377 квадратных метров готовы отдать в аренду на 49 лет. По условиям программы, победитель аукциона в первые семь лет будет платить минимум 304 тысячи рублей в месяц, предполагается, что сумма вырастет в процессе торгов. За эти семь лет победитель должен дачу отреставрировать, после чего квадратные метры уходят к нему со стоимостью рубль за квадрат, то есть 377 рублей в месяц. Арендатор может закончить реставрацию и до истечения семилетнего срока, тогда и льготная аренда начнется раньше.

Дача Н.М. Кочкина (деревянная) на <a href="https://www.citywalls.ru/house21525.html" target="_blank" class="_">Citywalls.ru</a>
Дача Н.М. Кочкина (деревянная) на Citywalls.ru
Дача Н.М. Кочкина (деревянная) на <a href="https://www.citywalls.ru/house21525.html" target="_blank" class="_">Citywalls.ru</a>
Дача Н.М. Кочкина (деревянная) на Citywalls.ru
Дача Н.М. Кочкина (деревянная) на <a href="https://www.citywalls.ru/house21525.html" target="_blank" class="_">Citywalls.ru</a>
Дача Н.М. Кочкина (деревянная) на Citywalls.ru
Дача Н.М. Кочкина (деревянная) на <a href="https://www.citywalls.ru/house21525.html" target="_blank" class="_">Citywalls.ru</a>
Дача Н.М. Кочкина (деревянная) на Citywalls.ru
Дача Н.М. Кочкина (деревянная) на <a href="https://www.citywalls.ru/house21525.html" target="_blank" class="_">Citywalls.ru</a>
Дача Н.М. Кочкина (деревянная) на Citywalls.ru

Программа была принята в 2018 году. С тех пор таким образом в частные руки на время передали три памятника культуры — Александровские ворота Охтинских пороховых заводов на улице Химиков за 6300 в месяц достались ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов», «Оранжерея» дворцово-паркового ансамбля «Собственная дача» в Петергофе ушла за 55 тысяч в месяц АО «Московская инвестиционно-строительная компания». В девять раз относительно стартовой цены выросла арендная ставка на особняк-контору и здание библиотеки лесопильного производства Колобовых. Здание на набережной напротив Крестовского острова сдали в аренду за 2,5 млн в месяц на период реставрации, платит ООО «ПЁТРЪ».

По условиям программы, сдаваемые в аренду квадратные метры должны быть неиспользуемыми и нежилыми. В первоначальном списке Смольного было 31 здание.

Дача Кочкина на улице Максима Горького в Сестрорецке была построена в 1909 году. В доме проживал коллежский секретарь Николай Михайлович Кочкин. В 1925 году в здании разместили детский дом. В послевоенное время дача использовалась санаторием «Сестрорецкий курорт». Еще в марте 2012 года это был жилой дом на несколько квартир, окончательно его расселили в 2016. Весной 2018 и зимой 2019 он частично обрушился. После прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело о повреждении объектов культурного наследия. На сегодняшний день в Сестрорецкий районный суд, судя по базе ГАС «Правосудие», оно не передавалось. Район объявил закупку на 11 млн, чтобы остановить разрушение. Объектом культурного наследия здание признано в 2015 году.

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Комментарии (2)

Pilat
Какие то странные условия.....
Т.е. когда нужно много вкладывать инвестору, они с него аж по 300 тыс в месяц хотят тянуть. А ведь эти деньги как раз могли пойти на реставрацию.
Какова цель таких условий?
meditate
Какая шикарная архитектура. Окна дерево. Надо будущим собственникам доплачивать нашитого возьмутся реконструировать. Восстанавливать гораздо дороже чем строить. Низкий поклон то у - кто это восстановит.
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