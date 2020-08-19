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19.08.2020 17:17
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Стритрейсера Борща лишили прав, как и обещала полиция Петербурга. Срок мал, но максимален

Мировой судья в Петербурге сделал всё, что мог, рассматривая материалы на Максима Глухих, более известного как стритрейсер по кличке Макс Борщ. Без руля его оставили на три месяца.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

О решении 19 августа сообщает пресс-служба судов Петербурга. Стритрейсера привлекли по второй части статьи 12.2 КоАП — управление автомобилем с видоизмененными номерами. Борща поймали 17 июля на Школьной улице, госзнаки на его «Субару» были выкрашены в белый, сотрудники ГИБДД тогда подумывали о том, чтобы аннулировать регистрацию автомобиля.

Сам нарушитель на заседании вину признал, но пояснил, что стертые цифры на номере возникли по причине длительной эксплуатации.

Через несколько дней после нарушения на Школьной Борщ попался на «Мерседесе» жены, номера выглядели так же. Когда материалы передали в судебный участок, «Фонтанка» писала, что полицейские собирались настаивать на лишении нарушителя водительских прав «не на какой-то там один месяц, для проформы, а на максимальный срок». Судья сотрудников ГИБДД услышал, но получилось все равно практически для проформы — больше чем на три месяца оставить его без прав статья не позволяет.

За такое же правонарушение материалы на Глухих рассматриваются в 36-м судебном участке Центрального района, решение еще не принято.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

heimdall
Лишать этих беспредельщиков прав навечно надо, к бабке не ходи.
Castor Troy
Наверное, одной бесячей жужжалкой по ночам станет меньше, жалко что всего на 4 месяца. Вообще, неплохо бы лишать прав или загонять на штрафстоянку все тазы с превышением громкости и вонючести выхлопа.
Николай Костылев
Вот оно правосудие. То за Парой гонялись, никак не могли лишить прав. То теперь этого на...3 месяца кое-как лишили. Плохо работаете, господа гибддшники. Очень плохо.
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