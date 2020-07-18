По информации нашего издания, днем 17 июля на Школьной улице в Приморском районе наряд ГИБДД остановил мощно выглядевшую синюю, но видавшую виды «Субару Импреза». Формальная причина нашлась отчетливая: цифры номера автомашины были покрашены в белый и не читались.

ГИБДД предъявила кучу претензий к петербуржцу на заряженной под спортивную езду «Субару». Самое неприятное для водителя — изъятие машины с последующей экспертизой, которая может закончиться аннулированием автотранспорта в МРЭО. «Фонтанка» поняла, почему сотрудники отложили свои дела и разобрали всевозможные его нарушения по косточкам.

Пока полицейские составляли один протокол, они нашли и еще массу отклонений от правил.

«Фонтанка» не может на сто процентов доказать, что внимание было вызвано личностью водителя, тем не менее, его имя не пустое для сетей и СМИ. Это 32-летний петербуржец Максим Глухих, более заметный как Борщ. Под гастрономическим псевдонимом или, если хотите, под запасным прозвищем — Max Drift — кто несколько лет назад портил нервы дорожной полиции после того, как показал класс прожженного вождения под окнами прокурора города Сергея Литвиненко. На Исаакиевской площади. Тогда «Фонтанка» подробно описывала забавы стритрейсеров и Борща тоже.

По данным нашего журналиста, именно те сотрудники ГИБДД, кого, мягко говоря, пожурили за то шоу, и случайно встретили (подкараулили — это версия) Максима на Школьной улице. Насколько нам известно, самый опасный протокол, который они составили, касается неправомерных изменений характеристик двигателя, перестройки салона. В результате родился рапорт, где инспектор написал: «… полагал бы направить автомашину такую-то для принятия решения об аннулировании регистрации…».