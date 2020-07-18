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18.07.2020 12:35
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Полиция Петербурга аннулирует авто неуловимого стритрейсера Маска Борща

ГИБДД предъявила кучу претензий к петербуржцу на заряженной под спортивную езду «Субару». Самое неприятное для водителя — изъятие машины с последующей экспертизой, которая может закончиться аннулированием автотранспорта в МРЭО. «Фонтанка» поняла, почему сотрудники отложили свои дела и разобрали всевозможные его нарушения по косточкам.

По информации нашего издания, днем 17 июля на Школьной улице в Приморском районе наряд ГИБДД остановил мощно выглядевшую синюю, но видавшую виды «Субару Импреза». Формальная причина нашлась отчетливая: цифры номера автомашины были покрашены в белый и не читались.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

Пока полицейские составляли один протокол, они нашли и еще массу отклонений от правил.

«Фонтанка» не может на сто процентов доказать, что внимание было вызвано личностью водителя, тем не менее, его имя не пустое для сетей и СМИ. Это 32-летний петербуржец Максим Глухих, более заметный как Борщ. Под гастрономическим псевдонимом или, если хотите, под запасным прозвищем — Max Drift — кто несколько лет назад портил нервы дорожной полиции после того, как показал класс прожженного вождения под окнами прокурора города Сергея Литвиненко. На Исаакиевской площади. Тогда «Фонтанка» подробно описывала забавы стритрейсеров и Борща тоже.

По данным нашего журналиста, именно те сотрудники ГИБДД, кого, мягко говоря, пожурили за то шоу, и случайно встретили (подкараулили — это версия) Максима на Школьной улице. Насколько нам известно, самый опасный протокол, который они составили, касается неправомерных изменений характеристик двигателя, перестройки салона. В результате родился рапорт, где инспектор написал: «… полагал бы направить автомашину такую-то для принятия решения об аннулировании регистрации…».

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Комментарии (28)

Olen
Мне вот непонятно, зачем для этого ехать из жопы мира в центр?
На Школьной нельзя разгонятся под 200 км/ч или музыку включить на полную, и "жука" покрутить с рёвом мотора?
Думаю его родители или жена с маленьким ребёнком очень обрадовались бы его навыкам в 2 часа ночи. Или он настолько тупой что не знает на Вознесенском тоже люди живут.
Как они надоели на своих вёдрах по ночам :(
kоt-obormot
Под пресс, что бы очередную бабушку не сбил на Невском проспекте. Надоели эти стритсракеры. Навешают свистелок, перделок - да прочего барахла, и пердят ночью, спать мешают. И да, субару не валит!
AP-SPb
Правильно. Жалко только такие показательные порки единичный. А по уму все пердящие неисправными выхлопными системами и орущие "музыкой" по ночам тачки нужно конфисковывать сразу на месте и на утилизацию...
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