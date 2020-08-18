Температурный рекорд зафиксирован в Долине Смерти — межгорной впадине в районе пустыни Мохаве (штат Калифорния) на западе США.

Телеканал CBS 17 августа сообщает о том, что в минувшее воскресенье температура там, по предварительным оценкам, достигла 130 градусов по Фаренгейту (54,4 градуса по Цельсию). Если эта информация подтвердится, это будет рекорд для США с 1913 года, а, возможно, и для всего мира за всю историю наблюдений.

Прежний температурный рекорд, как считается, установлен в 1913 году в той же Долине Смерти — 56,5 градусов по Цельсию. Однако документальных подтверждений нет, и некоторые климатологи ставят его под сомнение.