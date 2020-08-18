Жара наступает. Самая высокая температура на Земле зафиксирована в Долине Смерти
Температурный рекорд зафиксирован в Долине Смерти — межгорной впадине в районе пустыни Мохаве (штат Калифорния) на западе США.
Телеканал CBS 17 августа сообщает о том, что в минувшее воскресенье температура там, по предварительным оценкам, достигла 130 градусов по Фаренгейту (54,4 градуса по Цельсию). Если эта информация подтвердится, это будет рекорд для США с 1913 года, а, возможно, и для всего мира за всю историю наблюдений.
Прежний температурный рекорд, как считается, установлен в 1913 году в той же Долине Смерти — 56,5 градусов по Цельсию. Однако документальных подтверждений нет, и некоторые климатологи ставят его под сомнение.
Необычайно высокие температуры фиксируются в эти дни во многих штатах США, от Аризоны до Вашингтона. По информации CNN, в отчёте Американского метеорологического общества говорится, что последнее десятилетие является самым жарким с момента начала ведения записей в середине 1800-х годов. Каждые десять лет, начиная с 1980 года, были теплее, чем предыдущее десять, причём период с 2010-го по 1019 годы оказался жарче на 0,2 градуса. В России этим летом тоже наблюдается аномальная жара. В июне в якутском городе Верхоянске, который считается одним из полюсов холода, воздух прогрелся до плюс 38 градусов. В августе на архипелаге Северная Земля температура превышала норму на 15–20 градусов.
Это может быть связано с ростом концентрации парниковых газов в атмосфере Земли, считают учёные. В конце XIX века концентрация СО2 составляла 285 частей на миллион, к середине XX века дошла до 315 частей на миллион, а сейчас перешагнула отметку в 400 частей. Эта тенденция заставила большую часть стран мира признать наличие угрозы и подписать ряд соглашений по сдерживанию выбросов парниковых газов.