Бывший глава аппарата экс-вице-губернатора Мокрецова выпал из окна на Гражданке. В СМИ он «прославился» как чиновник без штанов на Невском

Тело 54-летнего Валентина Верещаки нашли утром в Калининском районе. По предварительной информации, мужчина выпал из окна.



Как стало известно «Фонтанке», 17 августа около 5 утра в полицию позвонила женщина, сотрудница пиццерии на улице Бутлерова. Она сообщила, что из окна дома 40 по указанной улице выпал мужчина.



Когда на место прибыли сотрудники полиции и скорой, то выяснилось, что от полученных травм мужчина скончался. Имеющиеся у мужчины документы помогли установить его личность: погибший — Валентин Верещака. В его квартире на 5 этаже дома нашли несколько удостоверений, среди которых ветеран Минобороны и сотрудник комитета по имущественным отношениям Смольного. В КИО мужчина работал под руководством Михаила Мокрецова, вместе с которым он сначала служил в Федеральной налоговой службе, а затем в Министерстве обороны. В ноябре 2013 года Верещака сменил зампреда главы комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников Вячеслава Лунева, уволившегося из-за достижения пенсионного возраста. А через несколько месяцев возглавил аппарат вице-губернатора Михаила Мокрецова. Сам Мокрецов ушел из правительства города в декабре 2018 года, когда губернатором Петербурга стал Александр Беглов. Через пару месяцев покинул свое место и начальник аппарата.

