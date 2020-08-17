Бывший глава аппарата экс-вице-губернатора Мокрецова выпал из окна на Гражданке. В СМИ он «прославился» как чиновник без штанов на Невском
Тело 54-летнего Валентина Верещаки нашли утром в Калининском районе. По предварительной информации, мужчина выпал из окна.
Как стало известно «Фонтанке», 17 августа около 5 утра в полицию позвонила женщина, сотрудница пиццерии на улице Бутлерова. Она сообщила, что из окна дома 40 по указанной улице выпал мужчина.
Когда на место прибыли сотрудники полиции и скорой, то выяснилось, что от полученных травм мужчина скончался. Имеющиеся у мужчины документы помогли установить его личность: погибший — Валентин Верещака. В его квартире на 5 этаже дома нашли несколько удостоверений, среди которых ветеран Минобороны и сотрудник комитета по имущественным отношениям Смольного. В КИО мужчина работал под руководством Михаила Мокрецова, вместе с которым он сначала служил в Федеральной налоговой службе, а затем в Министерстве обороны. В ноябре 2013 года Верещака сменил зампреда главы комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников Вячеслава Лунева, уволившегося из-за достижения пенсионного возраста. А через несколько месяцев возглавил аппарат вице-губернатора Михаила Мокрецова. Сам Мокрецов ушел из правительства города в декабре 2018 года, когда губернатором Петербурга стал Александр Беглов. Через пару месяцев покинул свое место и начальник аппарата.
Валентин Верещака попал под пристальное внимание СМИ, когда в июле 2014 года был снят очевидцами без штанов на Невском. От дома 9 по Большой Морской чиновника забирали медики. У него нашли термический ожог верхних конечностей, сотрясение головного мозга, гематомы на левой скуле. Как позже выяснилось, роковой день 8 июля оказался первым днем отпуска Валентина Верещаки.
В последнее время мужчина работал временным директором ОАО «Авангард», выпускающего профессиональную электронику, которая, например, используется в работе системы «Безопасный город».
Причины смерти мужчины устанавливаются. На месте сейчас работает следственно-оперативная группа, которая уже смогла выяснить, что упал мужчина не с пятого этажа, где расположена его квартира, а с 17-го. По предварительной информации, в момент падения мужчина мог быть нетрезв.